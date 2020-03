Carte Blue Cash Preferred d’American Express vs Citi Double Cash Card: Laquelle devrais-je obtenir?

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

La carte Double Cash Card Citi® est l’une des cartes de crédit cash back les plus responsables et les plus gratifiantes du marché.

Postulez chez The Points Guy

Avantages

Remise en argent sur chaque achat

Vous encourage à payer votre solde

Aucun frais annuel

Les inconvénients

Pas de bonus de bienvenue

Pas beaucoup d’avantages supplémentaires

La carte Blue Cash Preferred® d’American Express est l’une des meilleures cartes de remise en argent sur le marché pour gagner sur les achats que vous faites le plus.

Postulez chez The Points Guy

Avantages

Offres de bienvenue impressionnantes

Récompenses élevées sur les dépenses communes

Avantages et avantages solides

Les inconvénients

Récompenses faibles en dehors de catégories spécifiques

Transaction à l’étranger et frais annuels

En ce qui concerne les cartes de crédit cash back, vous avez normalement deux choix. Un type de carte vous fera gagner de l’argent sur des catégories limitées, mais les récompenses seront élevées. L’autre vous donnera des récompenses sur tout, mais ceux-ci ont tendance à ne pas avoir des revenus aussi élevés que leurs homologues spécifiques à une catégorie. Ces deux cartes, la Blue Cash Preferred® Card d’American Express et la Citi® Double Cash Card, maîtrisent chacune ces deux domaines.

Les deux cartes offrent des récompenses et des avantages incroyables, mais elles sont conçues à des fins différentes. Laquelle a le plus de sens pour vous? Découvrez-le en mettant face à face ces deux titans cash back.

Gagnez sur tout avec la carte Double Cash Citi®

Alors que certaines personnes apprécieront les récompenses élevées sur des catégories spécifiques avec la carte Blue Cash Preferred® d’American Express, d’autres préfèrent ne pas avoir à jouer au jeu “catégorie”. Pour beaucoup, ils veulent simplement savoir qu’ils gagnent les mêmes récompenses, peu importe ce qu’ils achètent. La carte Double Cash Citi® offre exactement cela.

La carte possède l’un des programmes de remise en argent les plus simples du marché tout en étant l’un des plus gratifiants pour ses titulaires de carte. Les titulaires de carte peuvent gagner 2% sur chaque achat avec une remise en argent illimitée de 1% lorsque vous achetez, plus 1% supplémentaire lorsque vous payez pour ces achats. Il n’y a aucune catégorie à suivre ou à s’inscrire et aucun plafond sur le montant de remise que vous pouvez gagner.

Cela met en évidence une fonctionnalité qui est actuellement unique à la carte Double Cash Citi®: c’est la seule carte de crédit qui vous récompense pour la rembourser. Alors que de nombreuses cartes offrent d’énormes bonus de bienvenue et des avantages alléchants, cette carte est conçue pour vous faire gagner le plus en étant financièrement responsable. Pour ceux qui souhaitent garder leur utilisation de la carte de crédit sous contrôle et gagner des récompenses pour cela, c’est la carte qu’il vous faut.

La carte n’offre actuellement aucun type de bonus en espèces pour l’inscription, mais vous pouvez profiter d’une offre de transfert de solde. Les nouveaux titulaires de carte peuvent obtenir un APR d’introduction de 0% sur le transfert de solde pendant 18 mois (15,49% – APR variable de 25,49% par la suite). En ce qui concerne les avantages, les membres bénéficient de la protection par carte de crédit qui vous couvre contre le vol ou la perte, de la protection des achats pour une responsabilité de 0 $ en cas de frais frauduleux et de Citi Entertainment pour un accès spécial aux concerts et événements sportifs. Cette carte n’a pas non plus de frais annuels.

Si vous voulez en savoir plus sur la carte Double Cash Citi®, voici tout ce que vous devez savoir.

Carte Double Cash Citi®

Carte Blue Cash Preferred® d’American Express

Récompenses

Gagnez 2% sur chaque achat avec une remise en argent illimitée de 1% lorsque vous achetez.

Remise en argent de 6% sur les supermarchés américains sur jusqu’à 6000 $ par an en achats et services de streaming

Plus 1% supplémentaire lorsque vous payez pour ces achats

3% de remise en argent sur les stations-service et le transport en commun aux États-Unis

1% sur tous les autres achats

Bonus de bienvenue

Aucun

Crédit de 250 $ après avoir dépensé 1 000 $ au cours des 3 premiers mois

Honoraires

Aucun

Frais annuels de 95 $

Taux d’intérêt

15,49% – 25,49% APR

Variable de 13,99% à 24,99%

Gagnez encore plus chaque jour avec la carte Blue Cash Preferred® d’American Express

Alors que la carte Double Cash Citi® peut vous rapporter sur tout ce que vous achetez, la carte Blue Cash Preferred® d’American Express vous rapporte de manière exponentielle plus sur les achats que vous effectuez le plus souvent. Alors que certains veulent simplement glisser leur carte sans y penser, beaucoup veulent savoir qu’ils gagnent les meilleures récompenses possibles. C’est là que cette carte domine vraiment le marché.

La carte Blue Cash Preferred® d’American Express est un monstre lorsqu’il s’agit de gagner des récompenses sur les dépenses quotidiennes. Les titulaires de carte bénéficient de certaines des récompenses les plus élevées de l’industrie pour toutes les catégories énumérées ci-dessous:

Remise en argent de 6% dans les supermarchés américains (jusqu’à 6000 $ d’achats, puis 1%)

6% de remise en argent sur certains abonnements de streaming aux États-Unis

Remise en argent de 3% dans les stations-service américaines

Remise en argent de 3% sur le transport en commun, y compris le stationnement, les péages, les trains et le covoiturage

1% de remise en argent sur d’autres achats

Cela signifie que chaque fois que vous achetez des produits d’épicerie, regardez Netflix, écoutez Spotify, remplissez votre réservoir, montez dans un bus ou sautez dans un Uber, vous gagnez plus de récompenses que la plupart des concurrents.

Cette carte est également livrée avec deux fantastiques bonus de bienvenue. Les nouveaux titulaires de carte peuvent gagner un crédit de 250 $ après avoir dépensé 1 000 $ en achats sur leur nouvelle carte dans les 3 premiers mois de leur adhésion. Vous pouvez également profiter de 0% APR pendant 12 mois sur les achats et les transferts de solde, puis un taux variable (actuellement 13,99% -24,99).

La carte Blue Cash Preferred® d’American Express comprend également des avantages pratiques tels que l’assurance perte et dommages pour la location de voiture lorsque vous voyagez, la protection de retour qui vous couvre pour les produits qu’un magasin ne reprendra pas et Shoprunner gratuitement pendant 2 jours. expédition dans plus d’une centaine de magasins.

Le seul inconvénient de la carte est qu’elle a des frais annuels de 95 $. Cela dit, si vous utilisez cette carte pour ce à quoi elle est destinée, vous gagnerez tellement d’argent en retour qu’elle justifiera le coût des frais à plusieurs reprises.

Si vous voulez en savoir encore plus sur la carte Blue Cash Preferred® d’American Express, voici tout ce que vous devez savoir.

Lequel devriez-vous obtenir?

Si vous recherchez une carte dotée d’un simple programme de récompenses en espèces et vous aidant à développer de meilleures habitudes financières, la carte Citi® Double Cash est faite pour vous. Cependant, si vous cherchez simplement à repousser les limites de la remise en argent et à maximiser ce que vous récupérez de vos dépenses quotidiennes, la carte Blue Cash Preferred® d’American Express est une option fantastique.

Gagnez sur tout

Carte Double Cash Citi®

Gagnez le plus en étant libre de toute dette.

Gagnez deux fois de l’argent. Gagnez 2% sur chaque achat avec une remise en argent illimitée de 1% lorsque vous achetez, plus 1% supplémentaire lorsque vous payez pour ces achats. Pour gagner de l’argent, payez au moins le minimum dû à temps. Offre de transfert de solde: APR de 0% sur les transferts de solde pendant 18 mois. Après cela, l’APR variable sera de 15,49% à 25,49%, en fonction de votre solvabilité. Les transferts de solde ne rapportent pas d’argent. Si vous transférez un solde, des intérêts seront facturés sur vos achats, sauf si vous payez l’intégralité de votre solde (y compris les transferts de solde) à la date d’échéance de chaque mois. Il y a des frais de transfert de solde de 5 $ ou 3% du montant de chaque transfert, le plus élevé des deux.

Notre choix

Carte Blue Cash Preferred® d’American Express

Gagnez sur vos agrafes.

Obtenez un crédit de 250 $ après avoir dépensé 1 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours des 3 premiers mois. Gagnez 6% de remise en argent dans les supermarchés américains sur un maximum de 6000 $ par an en achats (puis 1%), 6% de remise en argent sur certains abonnements de streaming américain, 3% de remise en argent dans les stations-service américaines, 3% de remise en transit, y compris les taxis / covoiturage, stationnement, péages, trains, bus et plus, et 1% de remise en argent sur d’autres achats. APR faible introduction: 0% pendant 12 mois sur les achats et les transferts de solde, puis un taux variable, actuellement de 13,99% à 24,99%. Frais annuels de 95 $.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.