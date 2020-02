Carte de crédit Citi Double Cash: tout ce que vous devez savoir

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Dans un monde plein de bonus et d’avantages de bienvenue flashy au détriment des frais annuels élevés, la carte Citi® Double Cash s’est maintenue comme l’une des meilleures industries de cartes de crédit cash back. Avec son programme de récompenses incroyablement simple qui vous rapporte de l’argent au moment de l’achat et au moment du paiement, c’est une approche vraiment unique dans une catégorie de carte de crédit qui était attendue depuis longtemps pour une nouvelle approche.

Au lieu de vous obliger à suivre les catégories de dépenses ou les récompenses qui sont améliorées chaque mois, Citi a choisi de suivre un itinéraire beaucoup plus simple ici et d’offrir les mêmes récompenses dans toutes les catégories, quelle que soit la période de l’année. Il offre également les avantages et les avantages importants que vous attendez d’une carte, mais avec intention. Vous ne trouverez pas d’avantages inutiles équivalant à des frais annuels élevés comme vous le faites dans de nombreuses autres cartes – cette carte n’a pas de tels frais.

La carte Double Cash Card Citi® est l’une des cartes de crédit les plus intentionnelles disponibles aujourd’hui. L’idée est simple: gagner deux fois de l’argent. Une fois quand vous dépensez, et encore une fois quand vous payez.

Qu’est-ce que la carte Double Cash Citi®?

La Citi® Double Cash Card est une carte de crédit avec remise en argent offerte par Citigroup. Vous obtiendrez 2% sur chaque achat avec une remise en argent illimitée de 1% lorsque vous achetez, plus un 1% supplémentaire lorsque vous payez pour ces achats. La carte offre également un APR d’introduction de 0% sur le transfert de solde pendant 18 mois et certains avantages supplémentaires tels que la protection contre la fraude et les achats.

Quelles récompenses la carte Citi® Double Cash offre-t-elle?

La carte Citi® Double Cash possède l’un des programmes de récompenses de remise en argent les plus simples de l’industrie tout en étant l’un des plus lucratifs pour ses titulaires de carte. Tous les titulaires de carte sont en mesure de rembourser deux fois avec cette carte: obtenez 2% sur chaque achat avec une remise en argent illimitée de 1% lorsque vous achetez, plus 1% supplémentaire lorsque vous payez pour ces achats, tant que vous vous assurez de payer montant minimum dû chaque mois. Il n’y a également absolument aucune catégorie à suivre ou à s’inscrire, ainsi aucun plafond pour combien vous pouvez gagner – vous gagnerez de l’argent sur tout ce que vous achetez et autant que vous le pouvez.

Cela signifie que non seulement vous gagnerez 1% de remise en argent sur chaque achat que vous effectuez, mais vous gagnerez encore 1% de remise en argent lorsque vous effectuez un paiement de facture. Il s’agit d’une fonctionnalité vraiment unique à la carte Double Cash Citi®, et très importante à cet égard. Cela en fait la seule carte de crédit sur le marché qui vous récompense réellement pour la rembourser. Une fois que vous avez gagné ces récompenses, vous pouvez les échanger en tant que crédit de relevé, dépôt direct, chèque ou même convertir de l’argent en points.

Pour ceux qui veulent profiter des récompenses d’une carte de crédit mais qui veulent s’assurer de continuer à payer, c’est la carte pour le faire. La seule façon de gagner le plus de récompenses est de la rembourser chaque mois.

La carte Citi® Double Cash présente-t-elle un bonus de bienvenue?

La carte Citi® Double Cash n’offre actuellement aucun type de bonus de bienvenue, mais elle offre une très bonne offre de transfert de solde dont vous pouvez profiter. À l’heure actuelle, la carte offre un APR de 0% sur le transfert de solde pendant 18 mois; après cela, l’APR variable sera de 15,49% à 25,49% en fonction de votre solvabilité.

Il y a quelques points à garder à l’esprit avec cette offre. La première est que les transferts de solde ne rapportent pas de récompenses en espèces, alors ne pensez pas que vous pouvez transférer un solde d’une autre carte vers celle-ci et le payer pour obtenir une remise en argent de 2%. Le transfert du solde doit être effectué au cours des quatre premiers mois suivant l’approbation de la carte, et des frais s’appliquent: 5 $ ou 3% du montant de chaque transfert, selon le montant le plus élevé.

Quels autres avantages et avantages la carte Double Cash Citi® offre-t-elle?

La carte Citi® Double Cash offre un tas d’autres avantages et avantages pour tirer encore plus de valeur de cette carte.

Citi Entertainment

La carte Double Cash Citi® vous donne accès à Citi Entertainment. Utilisez votre carte pour obtenir un accès spécial pour acheter des billets pour des milliers d’événements chaque année, y compris des billets en prévente et des expériences exclusives pour les concerts les plus attendus de l’année, des événements sportifs, des expériences culinaires et plus encore.

En ce moment, vous pouvez obtenir un accès spécial aux billets pour The Jonas Brothers, Keith Urban, Billy Joel et Luke Bryan.

Protection de carte de crédit

La carte Double Cash Citi® offre trois avantages différents pour garantir que vous et votre carte êtes protégés. La première est la détection de fraude 24 heures sur 24 qui vous avertira si Citi détecte une activité inhabituelle sur votre carte. La carte comprend également des solutions de vol d’identité Citi®, qui vous aident à résoudre un vol d’identité si vous en êtes victime.

Le dernier est le service Lost Wallet®, qui vous aide à remplacer votre carte en cas de perte. Non seulement Citi vous fournira généralement une nouvelle carte dans les 24 heures, mais elle vous fournira également de l’argent en cas d’urgence sous réserve de votre limite d’avance de fonds disponible.

Protection des achats

La carte Double Cash Citi® comporte une responsabilité de 0 $ pour les frais non autorisés. Cela signifie que vous êtes complètement protégé contre les frais non autorisés sur votre carte. Citi ne vous tiendra pas responsable des frais portés à votre carte que vous n’avez pas personnellement autorisés, que ce soit en personne ou en ligne.

Commodité

Citi est disponible 24h / 24 et 7j / 7 pour vous aider avec tout ce dont vous pourriez avoir besoin concernant votre carte Citi® Double Cash. La carte physique comprend Contactless Pay, qui vous permet de connecter votre carte au terminal pour effectuer un achat au lieu d’avoir à insérer ou à glisser. Il est également compatible avec les portefeuilles numériques comme Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et Paypal.

Citi propose également une excellente application mobile pour gérer non seulement votre carte de crédit, mais aussi vos comptes de chèques et d’épargne s’ils se trouvent avec Citi. Vous pouvez également transférer de l’argent à vos amis et à votre famille car l’application est intégrée au réseau de paiement Zelle. L’application mobile Citi a été certifiée par J.D. Power pour offrir aux clients “une expérience de carte de crédit mobile exceptionnelle”.

Quels types de frais la carte Double Cash Citi® a-t-elle?

La carte Citi® Double Cash n’a absolument aucun frais annuel, vous n’avez donc pas à vous soucier de payer pour être propriétaire de cette carte. Comme elle n’est pas conçue comme une carte de voyage, vous devrez payer des frais de transaction à l’étranger si vous choisissez de l’utiliser à l’international. Pour tout le reste, Citi l’a assez bien ventilé.

“Le TAP variable standard pour les achats est de 15,49% à 25,49%, en fonction de votre solvabilité. Le TAP variable standard pour le Plan Citi Flex est de 15,49% à 25,49%, en fonction de votre solvabilité. Avance en espèces variable standard TAP – 26,74%. Pénalité variable TAP jusqu’à 29,99% et s’applique si vous payez en retard ou si votre paiement est retourné. Intérêt minimum – 0,50 $. Frais pour les achats à l’étranger – 3% du montant en dollars américains de chaque achat. Avance de fonds – 10 $ ou 5% du montant de chaque avance de fonds, selon le montant le plus élevé. Frais de transfert de solde – 5 $ ou 3% du montant de chaque transfert, selon le montant le plus élevé. “

Comment puis-je demander la carte Double Cash Citi®?

La carte Citi® Double Cash propose l’un des programmes de récompenses et d’avantages les plus simples du marché et vous récompense le plus en étant financièrement responsable. Si cela ressemble à une carte que vous souhaitez dans votre portefeuille, vous pouvez demander la carte ci-dessous.