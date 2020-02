Casque sans fil HyperX Cloud Flight S pratique: j’adore le son surround, mais le micro pourrait utiliser un peu de travail

HyperX a récemment fait un nouvel ajout à sa gamme de casques sans fil Cloud Flight avec l’HyperX Cloud Flight S.Au premier coup d’œil, il n’y a pas grand-chose d’autre qu’un léger changement de couleur sur les oreillettes (au revoir stéréotypé gamer rouge), mais le Cloud Flight S offre en fait beaucoup plus que son frère aîné. J’ai eu environ deux semaines de pratique avec le casque jusqu’à présent, et c’est mon nouveau favori parmi les nombreux que je possède. Certes, c’est aussi mon premier casque sans fil, mais je pense toujours pouvoir parler de sa qualité globale.

La mise à niveau la plus importante du Cloud Flight S est qu’il prend en charge le son surround virtuel 7.1, et il y a un bouton à appuyer sur le casque lui-même qui vous permet de basculer rapidement entre le son surround et la stéréo. Normalement, vous ne remarquerez peut-être pas de différence si vous ne listez pas l’un ou l’autre type, mais lorsque vous pouvez basculer entre eux à tout moment, la différence de qualité considérable est immédiatement perceptible. Le son surround est juste beaucoup, beaucoup mieux. Il n’y a pas deux façons de procéder.

Contrairement au Cloud Flight classique, le nouveau Cloud Flight S dispose également d’options d’équilibrage du chat sur l’oreillette gauche, vous permettant de régler le volume de votre jeu et de discuter simultanément. C’est également là que vous pouvez couper votre micro, maintenant complet avec une LED pour indiquer quand il est coupé. J’ai toujours détesté ne pas savoir si je suis muet sur certains microphones, et cela enlève le jeu de devinettes sans avoir à répéter maladroitement “Pouvez-vous m’entendre?” à mes amis plusieurs fois.

Il prend en charge le son surround virtuel 7.1.

Ce que je n’ai malheureusement pas pu essayer, c’est sa fonctionnalité de charge sans fil Qi. Je n’ai pas pu mettre la main sur le chargeur séparé dont vous avez besoin. Quoi qu’il en soit, le casque a résisté à sa revendication d’environ 30 heures d’utilisation sans fil entre les charges lorsque j’avais besoin de saisir le câble micro-USB inclus.

Autant que je peux en parler, je pense aussi que le microphone aurait pu être beaucoup mieux. En l’état, c’est juste douloureusement moyen. Il n’y a rien de spécial à cela, et vous pouvez (et devriez) acheter un microphone beaucoup plus agréable si vous songez à diffuser des jeux sur Twitch ou Mixer.

Alors, devriez-vous l’acheter? Cela dépend honnêtement du montant que vous souhaitez dépenser. Les casques sans fil ne sont pas bon marché et pour 160 $, celui-ci est un peu cher, mais certainement pas le plus cher. Sur la base de ma propre expérience personnelle, je dirais que ça vaut vraiment le prix. J’adore l’utiliser et je ne me vois pas revenir à l’un de mes autres casques dans un avenir proche. Compte tenu de tout ce qu’il offre – combiné avec le confort et la qualité audio – HyperX a fait un excellent travail.

Nous aurons un examen la semaine prochaine où vous pourrez lire toutes mes pensées.