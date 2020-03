Castlevania: Symphony of the Night (Android) – Un port mobile incroyablement bon et robuste

Source: Android Central / Jordan Palmer

C’était un mercredi matin ensoleillé et doux lorsque j’ai vérifié mon téléphone pour voir que, parmi les nouvelles mondiales déprimantes, Castlevania: Symphony of the Night était soudainement apparu dans Google Play et App Stores!

J’ai adoré ce jeu quand j’étais enfant et je n’étais certainement pas seul. En fait, il était si monumental, influent et mémorable qu’il a, avec Super Metroid, aidé à définir un sous-genre entier de jeux qui est toujours reproduit (et souvent très bien!) À ce jour. Symphony of the Night raconte une histoire intéressante avec un gameplay non linéaire qui vous laisse explorer la voie à suivre. Même si nous avons vu des rééditions et des versions mises à jour dans le passé pour la PSP et les consoles PlayStation régulières, c’est la première fois que nous en faisons l’expérience sur mobile. Cela signifie que beaucoup plus de gens peuvent jouer à Symphony of the Night, et c’est toujours une bonne chose.

Ce que j’ai aimé de Symphony of the Night

Source: Android Central

Pour commencer, j’avais des doutes quand j’ai vu les nouvelles au départ. Avec Konami, je trouve plus facile de pécher par excès de prudence lorsqu’il s’agit de s’énerver. Cependant, en voyant que les critiques du Play Store pour Symphony of the Night étaient assez positives, j’ai laissé mon excitation et ma nostalgie me pousser à appuyer sur ce bouton d’achat. Je n’ai pas été déçu.

Ceci étant un jeu si ancien, je ne pense pas que ressasser l’histoire et discuter des éléments de l’intrigue soient la meilleure utilisation de notre temps. Au lieu de cela, discutons de la Symphonie de la nuit telle qu’elle se présente actuellement. Honnêtement, c’est l’un de mes jeux préférés sur Android.

Jouer le jeu lui-même est une expérience formidable, d’autant plus qu’il s’agit d’un port mobile.

Le jeu a deux schémas de contrôle: écran tactile et contrôleur. Ce dernier est là où il en est. J’ai clipsé le support de téléphone pour ma manette Xbox One, inséré dans mon téléphone et chargé le jeu. Il a tout de suite reconnu mon contrôleur, et il est assez bien adapté compte tenu de son âge et du fait qu’il était initialement joué avec le DualShock 1.

En plus de l’histoire, jouer au jeu lui-même est une expérience formidable, d’autant plus qu’il s’agit d’un port mobile. Il maintient un framerate constant, et il ne s’est pas écrasé une seule fois pour moi. Je ne saurais trop insister sur la surprise de ma stabilité. Et tout aussi étonnant, c’est qu’il n’y a aucun signe de microtransactions! Au moment de l’écriture, vous payez vos 3 $ une fois et vous jouez à l’ensemble du jeu.

Il existe également plusieurs options de langue pour les sous-titres, qui ajoutent un meilleur accès pour plus de joueurs, et l’anglais et le japonais pour les voix parlées. Ceux d’entre vous qui ont joué l’original remarqueront que les traductions hilarantes sont désormais corrigées, ce qui dérobe un peu le charme de la version de 1997.

Enfin, Symphony of the Night se synchronise avec Google Play Games pour les réalisations, dont certaines sont assez difficiles à obtenir. J’aime quand les jeux ont quelque chose à chasser (donc ma dépendance à Destiny 2). Les réalisations ajoutent simplement plus de rejouabilité, ce qui signifie que vos 3 $ vont aussi loin que vous le souhaitez.

Ce que je n’ai pas aimé de Symphony of the Night

Source: Android Central

Quant à ce qui ne va pas avec Symphony of the Night sur Android, il y a quelques choses notables. Si vous n’avez pas de contrôleur ou de support de téléphone, vous serez bloqué avec les commandes de l’écran tactile. Ils ne sont pas mauvais du tout, mais leur placement est un peu gênant. Ils bloquent des parties de l’écran et ils se sont un peu rapprochés. Certes, j’ai de grosses mains, mais je joue sur un OnePlus 6, qui n’est pas un petit téléphone. Vous finissez par vous habituer aux commandes, mais vous pouvez accidentellement frapper une attaque lorsque vous vouliez sauter ou vice versa. Cela peut vous mettre dans des situations velues.

Si vous ouvrez la description du Play Store et faites défiler vers le bas, vous verrez une petite note sur le Pixel 4 et la désactivation de l’affichage fluide. En lisant certaines des critiques, vous constaterez que d’autres qui ont joué sur des téléphones avec des taux de rafraîchissement élevés ont également connu une certaine plaisanterie, comme le jeu se déplaçant à une vitesse 2x. J’ai surtout joué sur un OnePlus 6, mais mon Pixel 4 XL ne semblait pas avoir de problème avec Smooth Display (et force 90Hz) activé que je pouvais voir. Pourtant, si les développeurs disent que c’est un problème, vous devriez en prendre note.

Malgré l’intégration avec Google Play Games pour les réalisations, il semble y avoir un manque de support pour les sauvegardes dans le cloud. C’est une déception puisque je joue à des jeux sur un téléphone différent de celui que j’utilise en tant que conducteur quotidien. C’est un problème de niche, je comprends, mais cela peut toujours être une gêne pour certaines personnes.

Devriez-vous acheter Castlevania: Symphony of the Night?

Source: Android Central

Que vous ayez joué au jeu avant ou que vous n’en ayez entendu parler que, Castlevania: Symphony of the Night vaut certainement le prix demandé de 3 $. Je serais prêt à payer encore plus pour ce jeu, juste pour l’avoir sur la route. Non seulement cela, mais c’est un excellent port mobile, tout bien considéré.

C’est votre jeu premium typique; achetez-le une fois, et vous pouvez y jouer aussi longtemps que vous le souhaitez et autant de fois que vous le souhaitez. Il n’y a pas d’achats intégrés pour débloquer plus de chapitres (ou Maria), ni de microtransactions pour obtenir les fonctionnalités de base du jeu. Même l’option continue, l’une des meilleures choses du jeu, est incluse dans le prix demandé.

J’adore ce jeu et je l’ai joué plus que tout depuis qu’il a atterri sur le Play Store. Il a retenu mon attention comme il y a de nombreuses années, et j’en suis ravi. De plus, il a été lancé juste à temps pour la saison 3 de l’anime Castlevania sur Netflix. Super timing, et cela me donne envie de regarder l’anime encore plus maintenant que Symphony of the Night a ravivé mon intérêt pour Castlevania.

Si vous avez du crédit Play Store qui accumule de la poussière ou si vous voulez simplement qu’un bon jeu se prolonge pendant de nombreuses heures, je ne peux pas le recommander suffisamment – avec la mise en garde que j’ai trouvé qu’un contrôleur est la meilleure façon de jouer, et vous ont beaucoup d’options sur ce front. Revivez un classique, que vous soyez un vétéran ou un nouveau joueur, et amusez-vous (bien que soyez prêt à mourir, beaucoup).

