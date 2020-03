Ce bureau autonome me empêche de me raidir lorsque je travaille à la maison

En tant que personne qui travaille à domicile depuis 10 ans, j’ai lentement amélioré mon bureau avec presque tout ce dont j’ai besoin pour être à l’aise, mais rester productif, et l’une des meilleures choses que j’ai ajoutées à mon bureau à domicile est une position debout bureau.

Se tenir droit

Bureau debout édition autonome

Faites votre travail, que vous soyez assis ou debout.

Ne lésinez pas sur les fonctionnalités. Autonome rend les bureaux debout stables et silencieux dans une variété de couleurs et de tailles. Ne choisissez pas accidentellement l’option de cadre uniquement.

Autonome fabrique sérieusement du mobilier de bureau de haute qualité à un prix raisonnable. Pour la stabilité et la qualité de ces bureaux, vous verriez généralement des prix à environ 100 $ – 150 $ plus élevés qu’Autonomous.

Le réglage de la hauteur est important, donc lorsque vous cherchez le bon bureau debout, quelle que soit la marque que vous choisissez, assurez-vous que la plage de hauteur la plus basse et la plus élevée fonctionne pour votre taille. Si vous êtes sur le côté le plus court, disons environ 5 pi 4 po ou moins, essayez d’obtenir un bureau debout qui descend aussi bas que 27 pouces (sauf si vous prévoyez de placer un support de clavier sous le bureau). Si vous êtes sur le côté haut, assurez-vous que la hauteur la plus élevée est suffisamment haute pour que vous n’ayez pas à vous pencher en position debout (rappelez-vous qu’elle ne doit aller aussi haut que là où vos bras reposent à un angle de 45 degrés). la gamme plus courte ou plus grande, le bureau debout Autonomous ‘Business Edition est parfait pour vous.

Une autre chose à surveiller lors de l’achat d’un bureau debout est la stabilité. Habituellement, les bureaux avec une barre au milieu auront une meilleure stabilité lorsque vous tapez. Si le cadre se monte sur le dessus de la table avec juste une forme en T de chaque côté, vous remarquerez peut-être beaucoup de secousses pendant que vous tapez en position debout.

La vitesse et l’intensité sonore du moteur sont également importantes, mais un peu moins que les autres facteurs, car vous n’augmenterez et n’abaisserez pas le bureau toute la journée. Un moteur puissant et sain sera suffisamment silencieux pour ne pas dépasser 60 dB environ lors de la montée ou de la descente.

Le bureau debout électrique hybride à deux moteurs Édition autonome est offert en bambou, en noyer ou en table blanche avec des pieds noirs ou gris. Il a quatre hauteurs programmables, vous pouvez donc définir une position assise et une position debout pour vous et une autre personne, ou simplement définir quatre options pour vous-même, selon l’endroit où vous souhaitez que votre clavier soit assis.

Parlant d’expérience, j’ai été beaucoup plus productif plus tard dans la journée grâce à un bureau debout. Mes jambes ne se raidissent pas autant, mon coccyx ne me fait pas mal et je me sens mieux d’avoir des options de position tout en étant capable de travailler.

