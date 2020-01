Ce chargeur rapide sans fil Anker de 22 $ est parfait pour les iPhones, et il est à 9,99 $ – .

Si vous avez un iPhone qui prend en charge la recharge sans fil, nous avons un accord décisif à vérifier mardi. Tous les iPhone de 2017 à maintenant prennent en charge la charge sans fil, y compris l’iPhone 8, l’iPhone 8 Pus, l’iPhone X, l’iPhone XR, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Le fait est qu’ils prennent en charge la charge sans fil régulière de 5 W en tant que charge sans fil rapide de 7,5 W, il n’y a donc aucune raison de surpayer pour un chargeur sans fil de 10 W. Le chargeur sans fil Anker PowerWave 7.5 Pad est parfait pour tout iPhone, mais il coûte 22 $, donc c’est un peu cher. Utilisez le code coupon SDAKA251 lors du paiement sur Amazon, et vous ne paierez que 9,99 $!

Voici quelques informations supplémentaires sur la page du produit:

L’avantage Anker: rejoignez les plus de 50 millions de personnes grâce à notre technologie de pointe.

Le besoin de vitesse: un chipset à haute efficacité fournit une charge haute vitesse de 10 W pour Samsung Galaxy, tandis que les iPhones reçoivent une charge boostée de 7,5 W, 10% plus rapide que les autres chargeurs sans fil. Pour de meilleurs résultats, utilisez un adaptateur de charge rapide (9V / 2A) pour le chargement Samsung et iPhone.

Indicateur LED: L’indicateur LED vous permet de connaître l’état de charge. Si le voyant clignote en bleu, vérifiez qu’il n’y a aucun objet entre votre téléphone et la surface de chargement. Si le voyant clignote en vert, assurez-vous que vous utilisez un adaptateur 5V / 2A, ou essayez un autre adaptateur et câble.

Compatible avec les boîtiers: ne cherchez pas avec votre coque de téléphone. PowerWave se charge directement à travers des étuis de protection. Boîtiers en caoutchouc / plastique / TPU de moins de 5 mm d’épaisseur uniquement. Les attaches ou cartes magnétiques et métalliques empêcheront la charge.

Ce que vous obtenez: PowerWave 7.5 Pad, câble micro USB de 3 pieds, guide de bienvenue, garantie de 18 mois sans souci et service client amical.

