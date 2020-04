Ce chargeur sans fil double de 15 $ gère votre iPhone et votre Apple Watch – .

Les modèles iPhone et Apple Watch les plus récents d’Apple ont une autonomie de batterie meilleure que jamais, mais ils doivent toujours être chargés chaque nuit ou au moins une fois dans la journée si vous avez l’espoir de passer une journée complète.

Amazon propose une vente formidable sur le Seneo 2 en 1 Dual Wireless Charging Pad, une double station de charge qui recharge sans fil tout modèle récent d’iPhone et dispose également d’un support spécial pour le chargeur sans fil de l’Apple Watch.

Ce modèle se vend normalement 26 $, mais une remise sur place et un coupon spécial se combinent pour le faire tomber à un niveau record de 14,99 $.

Je suis un utilisateur Apple de longue date et je ne prévois pas de changer cela de sitôt. Des produits comme les ordinateurs Mac, les iPhones et l’Apple Watch ont toujours été des leaders de classe, mais ces dernières années, ils se sont vraiment améliorés de bien des façons. La durée de vie de la batterie est l’un des principaux domaines d’amélioration de la gamme iPhone, surtout si vous obtenez un modèle surdimensionné comme l’iPhone 11 Pro Max. Si vous ne voulez pas d’un combiné aussi gros, vous devrez certainement recharger votre iPhone au moins une fois par jour.

Du côté de l’Apple Watch, les améliorations de la durée de vie de la batterie n’ont pas encore été aussi impressionnantes. En fait, si vous utilisez pleinement l’Apple Watch, il est pratiquement impossible de dépasser un jour entre les charges. Ce ne serait pas bien si vous aviez un seul chargeur sans fil élégant sur votre bureau ou à côté de votre lit qui pourrait tuer deux oiseaux avec une pierre? Maintenant, vous pouvez, et vous serez choqué de voir à quel point c’est bon marché.

Le Seneo 2 en 1 Dual Wireless Charging Pad est génial, emballant un chargeur de charge sans fil rapide intégré et un support Apple Watch dans un seul appareil élégant. Le disque de chargement sans fil Apple Watch standard d’Apple se glisse dans la partie support, de sorte que les deux appareils peuvent être chargés sans fil en même temps. C’est un accessoire génial qui vaut chaque centime à 26 $, mais une remise à durée limitée et le code de coupon spécial EGNSHAEE font baisser le prix jusqu’à 14,99 $, un plus bas historique. Cet accord n’est valable que jusqu’à la fin de la journée, alors prenez-en un maintenant ou vous allez manquer.

Il convient de noter que la même société possède également la célèbre marque audio personnelle Mpow, et les écouteurs Bluetooth Mpow FLAME2 sont également en vente. Utilisez le code coupon USFDVM8A lors de votre commande et vous pouvez en acheter une paire pour seulement 14,87 $!

Seneo 2 en 1 Pad de charge sans fil double

Maison de charge pour iPhone / AirPods Pro / AirPods 2 + iwatch Series: le chargeur sans fil Seneo 2 en 1 fonctionne comme la combinaison parfaite d’un chargeur rapide sans fil pour iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone XR / XS / XS Max / X / 8/8 Plus ou AirPods 2, Airpower Pro et une iWatch (mode table de nuit disponible) compatible avec la montre Apple Watch Series 5/4/3/2. (Le câble de chargement Apple Watch n’est pas inclus; l’étui de chargement sans fil Airpower est requis mais non inclus). Cadeaux parfaits pour les fans d’iPhone;

Meilleur chargeur de table de chevet: le mode table de nuit d’Apple Watch est disponible avec le support de charge de la montre pour visualiser l’heure, la date et l’alarme en un clin d’œil. De plus, un espace de stockage de câbles supplémentaire dans le bas permet de le ranger en stockant tout le câble;

Compatible avec les boîtiers: la bobine d’induction intérieure de haute qualité permet de charger votre téléphone via n’importe quel boîtier défensif (dans un rayon de 0, 2 pouces / 5 mm). pas besoin d’enlever la coque de votre téléphone pendant le chargement. (Les clés, objets magnétiques, objets métalliques et carte de crédit doivent être retirés de l’étui avant de charger);

Support de charge sans fil certifié et certifié: approuvé par Qi, CE, FCC ID, il vous offre une protection multiple comme protection contre les surtensions, protection contre les courts-circuits et plus encore. Tapis en silicone gardant le chargeur stable et l’empêchant de glisser. iPhone 11 / XR / XS / XS Max / X / 8 / 8Plus / iWatch avec adaptateur d’origine 5 W, mais l’iPhone a besoin de 7,5 W pour atteindre une charge rapide et la montre Apple a besoin de 2 W pour fonctionner, il a donc besoin d’au moins 10 W d’adaptateur pour alimenter deux appareils simultanément. Un adaptateur Qc 3.0 avec une sortie de 18 W est fortement recommandé.

Ce que vous obtenez: 1 x chargeur sans fil Seneo Qi rapide 2 en 1, 1 x câble d’alimentation micro USB, 1 x manuel d’utilisation (!!!! sans l’adaptateur secteur et sans câble de charge magnétique iWatch). Veuillez nous contacter lorsque vous rencontrez un problème pour obtenir un support client le plus tôt possible.

Casque Bluetooth Mpow FLAME2

Haute fidélité et son stéréo HD: Mpow Flame2 offre un son stéréo haute fidélité, capte tous les détails de la musique et transmet des sons riches, assure une expérience d’écoute cristalline pour les appels téléphoniques et la musique. Les oreillettes sont disponibles en 4 tailles et veuillez choisir les plus adaptées pour la meilleure expérience utilisateur. Mpow flame propose des basses + un son pour une expérience d’écoute immersive.

Jusqu’à 12 heures de plaisir musical: adopté la toute dernière technologie Bluetooth 5.0, Mpow Flame2 a une consommation d’énergie inférieure et offre 12 heures de lecture, 300 heures en veille. Il ne faut que 2 heures pour être complètement chargé. De plus, vous pouvez vérifier l’état de la batterie sur votre téléphone.

Micros anti-bruit: les micros anti-bruit CVC 6.0 intégrés, Mpow Flame 2 peuvent filtrer le bruit de fond, vous permettre chaque note de votre musique et chaque mot de vos conversations, peu importe dans un environnement plus bruyant ou travailler pour la maison. Il prend également en charge la double connexion afin que vous puissiez rester connecté à 2 appareils en même temps.

25 ° -Conception ergonomique de mise en place: la forme oblique spéciale ainsi que les oreillettes maintiennent non seulement les écouteurs plus stables mais assurent également beaucoup plus de confort aux oreilles car elles s’adaptent à la structure de l’oreille et vous donneront l’impression que les écouteurs sont en apesanteur.

IPX7 résistant à la transpiration et né pour le sport: avec un revêtement Nano, Mpow Flame2 peut repousser la transpiration, l’eau et la pluie et il est adapté aux entraînements intenses et à toutes les conditions météorologiques. Mpow Flame2 est un compagnon idéal pour faire du jogging, de la course, du yoga, des sports, du sport, du canotage, du vélo, des voyages, etc.

