Ce chargeur sans fil rapide de 10 W ressemble à un vol à seulement 6,99 $ – .

Si vous fouillez souvent Amazon, vous trouverez forcément des chargeurs sans fil rapides en vente à moins de 10 $. Cependant, nous nous efforçons actuellement et nous ne sommes pas sûrs d’avoir jamais vu un modèle d’une marque solide qui prend en charge la charge sans fil rapide de 7,5 W et 10 W pour moins que le chargeur de charge sans fil iClever IC-WL07B. Il s’agit d’un chargeur de haute qualité certifié Qi, et c’est déjà une bonne affaire à son prix normal de 14 $. Utilisez le code coupon JODNJCJB à la caisse et vous pouvez en obtenir un pour seulement 6,99 $!

Voici ce que vous devez savoir sur la page du produit:

【7. MODÈLES DE CHARGE 5W, 10W et 5W】 7. Charge rapide 5W pour iPhone Xs Max / XS / XR / X / 8/8 Plus jusqu’à présent (en utilisant l’adaptateur QC2.0 / QC3.0); Charge rapide 10W pour Samsung Galaxy S9 / S9 + / S8 / S8 + / S7 / S7 edge / S6 edge plus / Note 8 (en utilisant l’adaptateur QC 3. 0/2. 0, 9V / 1. 67A); Modèle 5W pour tous les téléphones compatibles Qi (utilisant un chargeur USB 5V / 2A). Veuillez utiliser les adaptateurs les plus appropriés pour de meilleurs résultats.

【Protection multiple】 La technologie intelligente exclusive offre une protection contre les surchauffes, une protection contre les surtensions, une prévention des courts-circuits et une protection contre les surtensions pour la sécurité de votre appareil pendant tout le processus de charge.

【FACILE À UTILISER】 Identifiez votre téléphone intelligemment et prenez en charge tout étui de téléphone NON MÉTALLIQUE dans un rayon de 0. 23 ″ (6 mm) tandis que 0. 16 ″ (4 mm) est la meilleure distance de charge sans fil. Veuillez placer correctement votre téléphone au centre du pavé. La surface en silicone antidérapante maintient les appareils en sécurité. Design élégant et compact, occupant un minimum d’espace.

【Adapté au sommeil】 adapté au sommeil Le voyant d’état de charge à DEL verte vous permet de recharger le téléphone la nuit sans garder la famille éveillée.

【PAQUET &】 Chargeur sans fil iClever WL07B, 3. Câble micro USB de 3 pieds, carte, mode d’utilisation. Un service client fiable dans les 24 heures répond. Remplacement de 18 mois, remboursement de 30 jours et assistance à vie. Chez iClever, l’achat ZERO Risk est pour le sourire de chaque client.

