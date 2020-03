Ce chargeur tout-en-un est un chargeur sans fil et une batterie externe

Au fur et à mesure que vous accumulez plus d’appareils avec différentes méthodes de charge, un chargeur tout-en-un devient de plus en plus pratique. Nous sommes tombés sur une excellente option, et vous pouvez économisez près de 100 $ avec l’accord d’aujourd’hui.

Ce chargeur trois en un polyvalent a deux ports USB haute vitesse et un port USB-C. Il peut également servir de tapis de chargement sans fil pour tout appareil compatible Qi, c’est donc le seul adaptateur dont vous aurez besoin.

Plus jamais à court de courant.

Il existe une autre fonctionnalité pratique au cas où vous n’auriez plus de jus et que vous ne seriez pas à proximité d’une prise. Il se double d’un Banque d’alimentation de 6 700 mAh, il devrait donc être en mesure de restaurer n’importe quel téléphone à pleine charge.

le design compact est la clé de sa portabilité. Le chargeur semble encombrant dans les photos promotionnelles, mais il ne fait en fait que trois pouces carrés et un pouce d’épaisseur, ce qui le rend suffisamment petit pour une poche ou un sac. L’écran LED indique la puissance restante, tout en ajoutant au look élégant.

Le chargeur trois en un en un coup d’œil:

Utilisez la prise USB-C pour alimenter votre ordinateur portable compatible.Utilisez le chargeur sans fil avec n’importe quel appareil compatible Qi.Branchez-le sur n’importe quelle prise 120/240 VCA et utilisez-le même à l’étranger.Affichez la puissance restante grâce à l’écran LED intégré.

Il y a un énorme Baisse de prix de 73% sur cet appareil en ce moment, ce qui signifie que le prix demandé habituel de 130 $ est temporairement réduit à seulement 34,99 $.

le les prix remontent bientôt alors ne manquez rien. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour trouver l’accord.

34, 99 $

Chargeur 3 ports avec chargeur sans fil compatible Qi et banque d’alimentation

Économisez 95,00 $

Achetez-le maintenant Chargeur 3 ports avec chargeur sans fil compatible Qi et banque d’alimentation Achetez-le maintenant

Économisez 95,00 $ 34,99 $

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.