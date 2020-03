Ce concept met LiDAR dans un iPhone pour la première fois et il semble … ok

Les rumeurs d’un capteur de temps de vol (ToF) arrivant sur un iPhone 2020 ont été plus que répandues, donc quand Apple a ajouté un scanner LiDAR à l’iPad Pro actualisé, il a à peu près télégraphié le fait qu’il va faire la même chose avec l’iPhone cette année. Et maintenant, nous avons un concept nous montrant à quoi cela pourrait ressembler.

Ce concept est une gracieuseté de svetapple.sk et a été repéré par Cult of Mac. Non seulement il nous montre un concept iPhone 12 Pro, mais il nous donne également un aperçu du modèle rumeur bleu marine.

Apple dit que le scanner LiDAR utilisé dans iPad Pro lui permettra de prendre des numérisations 3D précises et détaillées d’un emplacement, ce qui sera un gros problème pour les développeurs qui souhaitent créer des expériences de réalité augmentée immersive. Ce que nous avons vu jusqu’à présent semble prometteur, et ce n’est que le début.

Pour l’instant, ce concept est la chose la plus proche de l’iPhone 12 Pro, et il n’a pas trop de surprises. Avec la bosse carrée d’Apple, l’endroit évident pour un scanner LiDAR est dans un coin avec le flash LED se déplaçant vers le centre. Cela donne une esthétique plus équilibrée, mais je suis sûr que certaines personnes trouveront toujours une raison de se plaindre!

