Ce concept multitâche iPad n’est pas parfait, mais il est bien meilleur que ce que nous avons maintenant

Le multitâche sur un iPad est très certainement possible. Cela fait des années. Et tandis que certaines personnes sont très déçues par tous les gestes et la magie à plusieurs doigts nécessaires pour le faire fonctionner, la plupart des gens ne savent même pas que c’est une chose. Et c’est un problème – qu’Apple doit résoudre. Ce concept pourrait permettre de faire exactement cela.

Créé et partagé via Twitter par Tommy Walton, le concept montre un iPad faisant des choses iPad. Mais avec des gestes avec lesquels tout utilisateur d’iPhone se sentira automatiquement chez lui.

Concept multitâche iPadOS pic.twitter.com/wBmCrRBqWe

– tommy (@Rutherling) 24 février 2020

Une différence majeure entre ce concept et ce que nous avons avec iOS 13 est la possibilité d’avoir une application ouverte avec Springboard remplissant la moitié de l’écran. C’est multitâche avec une seule application en quelque sorte, et il est beaucoup plus facile de lancer une deuxième application. Vous le voyez, vous le touchez. Pas de gymnastique au doigt et pas de chichi.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

La fermeture d’une application est aussi simple que de glisser vers le haut depuis le bas de l’écran, même lorsque vous utilisez deux applications en mode écran partagé.

La vidéo fera un bien meilleur travail pour décrire comment tout fonctionne que mes mots ne le peuvent, mais il y a quelques problèmes. Le premier est ce que signifie glisser sur le côté droit de l’écran pour Slide Over. Ce concept a ce geste en prenant une application en plein écran et en la remplissant à la place, donc Slide Over aurait besoin d’être repensé. Il en va de même pour le côté gauche de l’écran et le geste de «retour» d’Apple.

Tout cela pourrait être réglé et c’est un excellent point de départ. Je l’emploierais aujourd’hui, problèmes et tout, étant donné le choix!