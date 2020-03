Ce disque dur externe très apprécié bénéficie d’un stockage généreux de 2 To et de transferts ultra-rapides

Votre ordinateur ne peut contenir que tant de données. Entre votre collection de films, de musique, de fichiers PDF et de photos de votre chat, ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce qu’il soit surchargé avec tellement de contenu que vous auriez besoin d’un périphérique de stockage séparé pour transférer certains d’entre eux. Et pour cela, vous avez besoin d’un disque dur externe fiable qui peut conserver en toute sécurité toutes vos données.

Bénéficiant d’une impressionnante note de 4,5 / 5 étoiles sur Amazon, le Fantom Drives GFORCE 3.1 est plus que capable de stocker vos fichiers essentiels, photos, vidéos, programmes, et plus encore. Il fournit un stockage généreux de 2 To pour tout gérer et offre une vitesse de transfert de 10 Gbit / s pour une efficacité utilisateur ultra-rapide. Pour vous assurer que vos fichiers restent sains et saufs, il est équipé d’une construction en aluminium robuste et résistante aux chocs pour une durabilité maximale. Il est également extrêmement compact et est livré avec des câbles USB de type C à C et USB de type C à A pour une commodité ultime.

Habituellement vendu au prix de 139,95 $, ce disque dur portable est maintenant en vente dans votre choix de couleur – noir ou argent – pour seulement 109,99 $. C’est une économie de 21%.