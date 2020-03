Ce drone caméra furtif peut vous suivre tout seul, et il coûte jusqu’à 150 $ – .

Les drones quadricoptères sont généralement divisés en deux catégories différentes, les drones récréatifs à bas prix et les drones à prix élevé avec des fonctionnalités avancées.

Bien que les drones de cette dernière catégorie puissent facilement coûter 1 000 $ ou plus, ils valent la peine pour les personnes ayant un réel besoin.

Cela dit, il existe des options abordables avec des fonctionnalités avancées pour lesquelles vous devriez normalement payer un supplément, et le drone Potensic D58 avec caméra 1080P sur Amazon en est un parfait exemple.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

En ce qui concerne les drones avec caméra, beaucoup de gens pensent qu’ils n’ont que deux options: payer le prix fort pour obtenir un drone avec une caméra de haute qualité et des fonctionnalités de tueur, ou obtenir un jouet bon marché juste pour jouer avec. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, c’est qu’il existe certains modèles qui offrent un équilibre fantastique entre les fonctionnalités et l’accessibilité.

Le drone Potensic D58 avec caméra 1080P est l’une de nos options préférées qui correspondent à cette description. Vous obtenez un design merveilleusement élégant qui est noir et furtif, une bonne autonomie de la batterie, une connexion Wi-Fi à longue portée, un retour automatique assisté par GPS en appuyant simplement sur un bouton, et bien plus encore. En plus de tout cela, il a un appareil photo 1080p d’une clarté cristalline et une fonctionnalité impressionnante appelée “Suivez-moi”. Réglez le drone sur le mode Suivez-moi et il suivra vos mouvements et vous suivra automatiquement pendant le tournage. Pensez à toutes les vidéos impressionnantes que vous pouvez faire avec une fonctionnalité comme ça!

Nous avons vu le drone Potensic D58 avec caméra 1080P sur Amazon pour autant que 199,99 $, mais en ce moment, vous le trouverez en vente pour 179,99 $. Mais vous pouvez également couper un coupon de 30 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 149,99 $ si vous en accrochez un avant la fin de la vente.

Voici une excellente critique de la page Amazon qui résume très bien l’expérience:

Tout d’abord, éliminons la chose évidente. Le Potensic D58 est un drone à 199 $. Vous ne pouvez pas le comparer aux drones DJI qui coûtent entre 600 $ et 1600 $. Il ne volera pas aussi bien, n’aura pas la même stabilité, la construction et la robustesse, ni ne sera fourni avec un appareil photo qui produit des images ou des vidéos à résolution fine. Maintenant que vous définissez vos attentes en conséquence, regardons en fait ce que ce drone fait bien.

À mon avis, ce drone est un excellent choix pour quelqu’un qui ne veut pas dépenser beaucoup d’argent pour apprendre à piloter un drone. Pour 199 $, vous obtenez une expérience assez proche de ce que c’est que de piloter un drone plus haut de gamme comme un DJI Mavic Pro. Les commandes et l’interface utilisateur sont très similaires, le drone est facile à configurer et tout se connecte les uns aux autres de manière surprenante rapidement et avec très peu de bruit. Alors bien sûr, il n’a pas la force du moteur pour voler dans des vents plus forts et la caméra et la stabilisation ne sont pas les meilleures, mais ce n’est pas le but. Au lieu de risquer un drone de 1000 $ pour vous apprendre ou apprendre à voler à votre enfant, vous avez maintenant un assez bon drone de démarrage qui peut être utilisé directement hors du boîtier en quelques minutes.

Quelques autres détails méritent d’être mentionnés. La durée de vie de la batterie correspond à ce que vous attendez à ce prix. Vous obtiendrez environ 15 minutes au maximum sur une seule batterie, moins si les moteurs travaillent plus fort par vent plus fort. Mon appareil est livré avec 2 piles. La caméra n’est pas stabilisée à l’aide d’un cardan de stabilisation à 3 axes que l’on trouve dans les produits DJI plus chers. Au lieu de cela, il est suspendu dans un boîtier en plastique flexible qui ne donnera pas toujours une vidéo fluide. Encore une fois, je pense que si vous envisagez quelque chose à ce prix, la qualité des photos et des vidéos ne devrait pas figurer en tête de liste. Enfin, le drone est petit – il ressemble au modèle à l’échelle 3/5 de DJI Phantom et se range très facilement dans le boîtier fourni qui est lui-même très compact. Il est léger et facile à transporter.

Je possède deux drones DJI haut de gamme et le Potensic D58 sera le drone que ma fille utilisera pour apprendre à voler. Je me sens à l’aise que ce drone l’aide à apprendre les bases du vol sans risquer d’endommager une unité beaucoup plus chère. Gardez vos attentes raisonnables et Potensic peut très bien vous servir.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.