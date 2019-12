Ce jeu de plateforme-puzzle inspiré du portail est gratuit pour une durée limitée [Android Game of the Week]

Portal est l'un de mes jeux vidéo préférés de tous les temps. J'adore le concept et le gameplay, ainsi que ceux du scénario, mais par-dessus tout, j'aime le GLaDOS, le système d'IA avec un esprit acéré qui contrôle tout dans l'environnement de test.

Le jeu vous permet de contrôler un carré SEB, juste l'un des milliers de sujets de test identiques qui sont coincés dans un environnement de test simulé contrôlé par GUSTAV, un système d'IA omnipotent qui existe pour configurer et vous guider à travers les protocoles de test (son familier? ).

Obtenez deux Samsung Galaxy S10 pour le prix d'un!

Vous contrôlez le carré noir en appuyant n'importe où sur l'écran pour faire sauter le carré dans la direction opposée exacte. Chaque fois que vous appuyez sur l'écran, vous verrez une ligne et un angle qui semblent inutiles au début, mais vous apprenez rapidement que l'angle auquel vous appuyez est assez crucial pour maîtriser les contrôles précis nécessaires pour effacer les tests les plus difficiles à venir.

Bien qu'il n'y ait pas de portails dans $ S.E.B. >, il s'agit toujours d'un jeu de réflexion basé sur la physique qui se transforme en un délicieux défi à mesure que vous progressez. Il comprend également un récit évolutif qui a clairement été inspiré par le premier jeu Portal – et c'est exactement pourquoi vous l'aimerez.

La description du jeu indique qu'il y a au moins une heure de jeu ici, ce qui est probablement vrai si vous êtes en mesure d'accélérer votre chemin à travers les 100 niveaux environ – dont certains vous pouvez terminer en quelques secondes seulement. D'autres ne sont pas si faciles et mettront à l'épreuve votre maîtrise des contrôles et de la physique du jeu.

$ S.E.B. > a été publié en septembre, mais j'ai l'impression que le titre trop stylisé va rendre difficile pour quiconque de tomber sur le Google Play Store. Je suis plus qu'heureux de lui donner la place comme ma dernière recommandation Game of the Week pour 2019. Le fait que son également le téléchargement gratuit pour une durée limitée est un bonus, bien que ce jeu vaille absolument son prix habituel.