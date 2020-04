Ce médicament contre les coronavirus promet de traiter les cas graves de COVID-19 – .

Un médicament contre les coronavirus prometteur qui est testé depuis des mois dans le monde entier est prometteur pour traiter les cas graves de COVID-19.

Le remdesivir est le médicament en question, un antiviral créé à l’origine pour traiter Ebola.

Des preuves anecdotiques montrent que le médicament peut réduire la fièvre et le besoin de ventilation, et peut considérablement améliorer la condition des patients COVID-19 sévères.

COVID-19 a déjà tué plus de 144 000 personnes sur les 2,2 millions de cas signalés depuis que la nouvelle maladie a été détectée en Chine il y a près de quatre mois. Malheureusement, des dizaines de milliers d’autres mourront probablement dans les semaines à venir, alors que le nouveau coronavirus atteint des sommets locaux dans divers pays. Mais la course à la recherche d’un vaccin est lancée, avec plus de 70 candidats en développement dans le monde, dont trois qui ont atteint les essais cliniques. Dans le même temps, les médecins testent des thérapies potentiellement vitales pour le COVID-19 en réutilisant les médicaments existants destinés à traiter d’autres maladies. L’un d’eux est l’hydroxychloroquine, le médicament antipaludique controversé qui a été mis en évidence lors des séances d’information de la Maison Blanche. Le médicament a produit des résultats dans des études limitées, tandis que d’autres recherches ont montré que le médicament n’est pas aussi bon que prévu. De plus, ses effets secondaires graves sur le cœur ont entraîné l’arrêt d’autres études.

Ce n’est pas le seul remède contre les coronavirus que les médecins testent actuellement, et il existe un autre médicament qui donne des résultats prometteurs chez les patients atteints de cas graves de COVID-19.

Nous en avons déjà parlé, car le remdesivir est un antiviral qui fait partie de l’essai COVID-19 massif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le médicament a été développé par Gilead Sciences pour traiter Ebola, mais les médecins l’ont réutilisé pour un traitement au COVID-19.

Le remdesivir a été l’un des premiers médicaments à avoir eu des effets positifs sur COVID-19 dans les laboratoires, et des médecins aux États-Unis et dans d’autres pays l’ont utilisé pour traiter des patients lors d’essais cliniques. Les résultats de toutes ces recherches doivent encore être publiés, mais certains d’entre eux ont déjà fuité. Stat News a vu une vidéo d’une discussion sur le traitement par remdesivir, et les premiers résultats sont très prometteurs.

L’Université de médecine de Chicago a recruté 125 personnes dans deux essais de phase 3 pour le remdesivir, dont 113 avaient une forme sévère de la maladie. Ces cas peuvent s’aggraver considérablement et entraîner des complications pouvant entraîner la mort. Les patients ont été traités par des perfusions quotidiennes de remdesivir, et la majorité d’entre eux ont récupéré encore plus rapidement que prévu.

«La meilleure nouvelle est que la plupart de nos patients sont déjà sortis, ce qui est formidable. Nous n’avons eu que deux patients qui périssent », a déclaré Kathleen Mullane, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Chicago, dans le clip divulgué. L’étude ne comprend pas de groupe placebo à des fins de comparaison, il est donc difficile de tirer des conclusions pour le moment.

“Mais certainement quand nous commençons [the] médicament, nous voyons les courbes de fièvre chuter », a-t-elle déclaré. «La fièvre n’est plus une obligation pour les gens de subir un essai, nous voyons quand les patients arrivent avec une forte fièvre, ils le font [reduce] assez rapidement. Nous avons vu des gens se détacher des ventilateurs un jour après le début du traitement. Donc, dans ce domaine, dans l’ensemble, nos patients se sont très bien débrouillés… La plupart de nos patients sont sévères et la plupart partent à six jours, ce qui nous dit que la durée du traitement ne doit pas nécessairement être de 10 jours. Nous en avons très peu qui sont allés jusqu’à 10 jours, peut-être trois », a-t-elle déclaré.

Stat détaille également le cas d’un ouvrier de 57 ans d’une banlieue de Chicago qui aurait pu être infecté par sa fille. «J’avais l’impression que quelqu’un me frappait dans les poumons», a-t-il dit, après avoir connu une forte fièvre, un essoufflement et une douleur intense dans le dos. Il est allé à l’hôpital le 3 avril avec une fièvre de 104 degrés Fahrenheit et des difficultés à respirer. Il a reçu de l’oxygène et a accepté d’être inclus dans l’étude sur le remdesivir.

“Ma fièvre a chuté presque immédiatement et j’ai commencé à me sentir mieux”, a-t-il déclaré. Le patient a reçu la première dose le 4 avril. La deuxième dose est venue un jour plus tard et il a été privé d’oxygène. Il a reçu deux autres perfusions de remdesivir, puis il a été libéré le 7 avril. «Le remdesivir était un miracle», a-t-il déclaré.

Tout cela, y compris la vidéo divulguée et la remarque du patient, est une preuve anecdotique en ce moment. Mullane en a dit autant à Stat lorsqu’elle a confirmé l’authenticité de la discussion. “Tirer des conclusions à ce stade est prématuré et scientifiquement non fiable”, a-t-elle déclaré.

L’étude COVID-19 sévère de Gilead comprend 2 400 participants provenant de 152 sites d’essais cliniques dans le monde entier. L’étude COVID-19 modérée comprend 1 600 patients répartis dans 169 centres internationaux. Le rapport ne dit pas si l’étude fait partie de l’essai massif de l’OMS sur les médicaments contre les coronavirus. Il convient de noter que l’étude examine deux types différents de thérapies remdesivir, y compris des cours de traitement de 5 et 10 jours.

“Ce que nous pouvons dire à ce stade, c’est que nous attendons avec impatience la disponibilité des données des études en cours”, a déclaré Gilead dans un communiqué. Les premiers résultats seront prêts ce mois-ci, Mullane ayant déclaré que les données des 400 premiers patients seraient «verrouillées» cette semaine.

