Ce n’est pas seulement vous, Snapchat est actuellement en panne

Ce ne sont pas seulement vos histoires Snapchat qui peuvent soudainement disparaître sans préavis. La même chose se produit pour les serveurs de l’entreprise, car de nombreux rapports de pannes inondent les réseaux sociaux.

moi en tapant “snapchat” sur twitter pour voir si Snapchat est de nouveau en panne ou c’est juste moi #sn Snapchatdown pic.twitter.com/EMRv1ZarwB

– Saham (@SahamAbdi) 19 mars 2020

DownDetector montre que les pannes ont commencé vers 22 heures, heure de l’Est, avec un pic de plus de 15 000 rapports vers 23 heures.

Le traqueur de service Web montre également que la plupart des plaintes proviennent des États-Unis.Cependant, il semble que la panne soit plus répandue que cela, car certains des rapports proviennent également d’Australie, d’Europe occidentale et d’Amérique du Sud. La plus grande concentration de rapports aux États-Unis pourrait simplement être due au fait que c’est là que se trouve la majorité des utilisateurs de Snapchat – ou parce que les Américains se plaignent plus que les autres. 😛

La société a reconnu les problèmes et dit qu’elle travaille sur un correctif:

De nombreux Snapchatters ont du mal à utiliser l’application. Accrochez-vous bien, nous y réfléchissons et travaillons sur une solution!

– Support Snapchat (@snapchatsupport) 19 mars 2020

