Ce nouveau design fou de PS5 a une fonctionnalité qui changerait la donne – .

Si toutes les conversations récentes que nous avons vues en ligne se révèlent vraies, aujourd’hui pourrait enfin être le jour où Sony envoie des invitations à son événement PS5 ou même annonce quelques détails préliminaires sur la PlayStation 5. À ce stade, ce n’est pas clair quelle voie l’entreprise prendra-t-elle à la lumière de l’épidémie de coronavirus qui fait toujours des ravages. Les grandes conférences sont annulées à gauche et à droite et Sony en particulier n’a pas tardé à cautionner les événements avant même leur annulation. Dans cet esprit, il semble que la société puisse décider de sauter la grande réunion PlayStation qu’elle prévoyait sans aucun doute. Au lieu de cela, Sony pourrait suivre l’exemple de Microsoft et faire ses annonces PS5 en morceaux. La nouvelle conception à venir de Microsoft Xbox Series X a été présentée en premier, par exemple, puis la société a annoncé la semaine dernière quelques spécifications et fonctionnalités clés de la Xbox Series X. Sony pourrait facilement ignorer sa grande conférence de presse qui aurait lieu à un moment donné en mars et commencer à faire des annonces PS5 à la place.

Quelle que soit la route que Sony décide de prendre, elle devrait certainement se ressaisir bientôt. La société a dominé les guerres de consoles de jeux vidéo de génération actuelle, les ventes de PS4 ayant dépassé les 110 millions d’unités et les ventes de Xbox One censées être bloquées à environ la moitié. En ce qui concerne la PS5 et la Xbox Series X, cependant, Microsoft domine définitivement la conversation en ce moment. La PS5 avait beaucoup plus de battage médiatique vers la fin de 2019, mais 2020 a été consacré à la Xbox Series X, ce qui ne devrait pas vraiment surprendre puisque Sony n’a fait aucune annonce significative sur sa console de jeu de nouvelle génération . Quand il le fera enfin, nous nous attendons à ce que Sony montre enfin le nouveau design unique de la PlayStation 5. Et si elle contient une fonctionnalité qui ressemble à la maquette PS5 que nous sommes sur le point de vous montrer, cela pourrait changer la donne – un jeu de mots voulu.

Le graphiste Abdelrahman Shaapan s’est récemment essayé à la conception d’une console PS5, et nous l’avons partagée avec nos lecteurs la semaine dernière. Maintenant, cependant, le design est apparu dans une nouvelle vidéo sur YouTube qui met mieux en évidence la fonctionnalité la plus unique de la console conceptuelle.

Avant de passer à cette conception folle de la PlayStation 5, cependant, récapitulons ce que nous savons jusqu’à présent sur la conception réelle de la PlayStation 5. Avant le lancement de nouvelles consoles de jeux vidéo, les sociétés qui les proposent fournissent des kits de développement à des partenaires clés afin qu’ils puissent commencer à créer des jeux qui tirent parti du matériel de nouvelle génération. Ces boîtes de développement ne ressemblent généralement pas à la console réelle qui sera lancée plus tard, mais il semble que les choses seront un peu différentes cette fois-ci avec la PlayStation 5. Voici un autre aperçu du kit de développement PS5 qui a coulé plusieurs fois maintenant:

Maintenant, c’est tout sauf une boîte ennuyeuse. Il semble presque impossible que Sony se donne la peine de concevoir cette console unique avec sa forme en “V” juste pour sortir une PS5 qui ne lui ressemble en rien. En fait, Sony a même eu du mal à breveter le design pour qu’il soit protégé. Sony va-t-il vraiment breveter quelque chose qui n’est qu’un kit de développement et prendre le temps de concevoir des cartes sur mesure, un système de refroidissement et d’autres composants pour qu’ils tiennent à l’intérieur de la forme unique? En aucune façon. Le design fini de la PS5 sera sans aucun doute plus raffiné et il y aura un tas de différences par rapport au kit de développement PlayStation 5 illustré ci-dessus, mais nous parions fort que cela finira par être à peu près le même.

Cela dit, il serait incroyable que Sony réussisse à utiliser la fonctionnalité PS5 de tueur présentée dans cette nouvelle vidéo du design de la PlayStation 5 de Shaapan.

Il ne fait aucun doute que le concept PS5 conçu par Shaapan est un peu fade dans l’ensemble. En fait, cela ressemble à une balance de cuisine surdimensionnée. Mais il y a un élément du design de la console que nous aimons absolument: l’écran OLED caché qui occupe presque toute la zone inférieure de la face avant de cette PlayStation 5. Avec un grand écran comme celui de la console elle-même, les possibilités sont pratiquement infinies .

Cette maquette PS5 utilise l’écran pour afficher des éléments tels que le chargement d’animations, les avatars des joueurs, l’autonomie de la batterie du contrôleur et les logos des jeux auxquels vous jouez. Le concept pourrait être poussé beaucoup plus loin cependant, et nous aimerions voir quelque chose comme ça dans la vraie vie. En plus de cela, ce serait également une brillante décision de Sony pour une autre raison: les joueurs voudraient que leurs consoles PS5 soient à l’avant et au centre juste à côté ou même devant leurs téléviseurs. Plus besoin de ranger la PlayStation dans une armoire multimédia, car vous voudrez toujours voir ce qui est affiché. S’il existe un meilleur moyen de faire en sorte que tous les propriétaires de PS5 annoncent la console à quiconque et à tous ceux qui entrent chez eux, nous ne savons pas ce que c’est.

Découvrez la vidéo complète de cette conception de console PS5 cool ici:

Source de l’image: Djordje Novakov / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

