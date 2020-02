Ce nouveau métrage «Matrix 4» vous excitera et vous terrifiera – .

Les résidents et les visiteurs de San Francisco ont inondé les médias sociaux ces derniers jours alors qu’ils se précipitent pour capturer des observations de Keanu Reeves – ainsi que d’autres acteurs et l’équipe qui ont filmé des parties du prochain film Matrix 4 là-bas, dans le quartier financier de la ville. L’acteur de 55 ans qui joue à nouveau Neo dans la suite très attendue de Matrix a été repéré partout du restaurant House of Nanking dans le quartier de Jackson Square à San Francisco à sauter des gratte-ciel du centre-ville et conduire une moto sur une route fermée – Hors rue de la ville.

Ce ne sont pas seulement des observations comme celles-ci ou les arrêts fréquents de Keanu pour prendre des selfies avec des fans qui ont cependant suscité un enthousiasme palpable. Certaines des séquences filmées qui ont été capturées sont vraiment incroyables, comme cette vidéo ci-dessous qui a été publiée sur Reddit au cours du week-end. Il semble montrer deux cascades doubles, vraisemblablement remplaçant Neo de Keanu et Trinity de Carrie-Anne Moss, sautant d’un gratte-ciel de 43 étages à l’intersection des rues Montgomery et Market à San Francisco. Découvrez les images ci-dessous, qui montrent l’un des cascadeurs saisissant la main de l’autre avant de s’arrêter dans les airs et d’être lentement remonté et remis en place au-dessus de la tour.

Voici la vidéo:

Cela survient quelques jours seulement après qu’une équipe de presse locale ait aperçu Keanu dans le quartier de North Beach à San Francisco en train de tourner une scène pour le film, qui sortira le 21 mai 2021 (le même jour, soit dit en passant, car John Wick 4 de Keanu devrait également ouvrir ). En plus de Keanu et Carrie-Anne Moss, le casting comprend également Neil Patrick Harris, Jessica Henwick et Jonathan Groff. Selon les rumeurs, Henwick jouerait un personnage féminin de style néo, tandis qu’un autre acteur – Yahya Abdul-Mateen II – représenterait un jeune Morpheus.

Lana Wachowski réalise le film en plus de le produire seul avec Matrix Reloaded et le producteur exécutif de Matrix Revolutions Grant Hill.

Toutes les personnes impliquées semblent garder secrètes le scénario et les principaux points de l’intrigue pour le moment, mais les images de tournage qui se dégagent suscitent certainement des questions séduisantes. Par exemple, Neo s’est sacrifié à la fin du troisième film, je pensais, non?

En termes d’autres observations récentes, les gens ont capturé, pendant ce temps, voici quelqu’un qui avait un excellent point de vue samedi soir alors que Carrie-Anne Moss montait à vélo, avec Keanu derrière elle. Wachowski peut également être vu avec l’équipage sur la plate-forme qui suit le long de Sansome Street à San Francisco:

«J’étais là et je les ai regardés revenir 6 fois environ», a écrit l’utilisateur de Reddit TheCaliHaze. «Ils filmaient un bloc. Les flics les reconduisaient simplement sur les lieux. Ils filment sur la route, puis reviennent en boucle. “

Source de l’image: Melinda Sue Gordon / Warner Bros / Village Roadshow / Kobal / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.