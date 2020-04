Ce nouveau vaccin potentiel contre les coronavirus est un patch de la taille d’un doigt – .

Un nouveau candidat vaccin contre le coronavirus pourrait délivrer sa charge utile via un patch de la taille d’un doigt composé de micro-aiguilles de sucre infusées avec un composant critique du SRAS-CoV-2.

Les chercheurs ciblent la protéine de pointe du virus qui lui permet de s’attacher aux cellules humaines pendant l’infection.

Le vaccin s’est révélé prometteur chez la souris, qui a développé une solide réaction immunitaire contre le virus COVID-19.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La course est lancée pour développer des vaccins contre le nouveau coronavirus qui pourraient fournir une immunité durable et, espérons-le, éradiquer la maladie COVID-19. Des dizaines de vaccins candidats sont en cours de développement dans le monde, dont deux qui ont atteint la phase d’essais humains aux États-Unis et en Chine. En plus de stimuler la réponse immunitaire et de créer les anticorps qui pourraient vaincre le virus, le vaccin doit être sûr à utiliser. C’est pourquoi ces vaccins ne seront probablement pas prêts avant au moins 12 à 18 mois. Le meilleur scénario pour l’un d’entre eux est de ne commencer à être utilisé sur les travailleurs de la santé que dès cet automne.

Tous les vaccins ne doivent pas être administrés avec une seringue, et des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh ont développé un vaccin qui serait déployé via un patch de la taille d’un doigt.

Appelé PittCoVacc, abréviation de Pittsburgh Coronavirus Vaccine, le candidat vaccin COVID-19 a été détaillé dans EBioMedicine du Lancet (via ScienceDaily) il y a quelques jours.

Le vaccin cible une partie vitale du virus du SRAS-CoV-2, la protéine de pointe qui lui permet de s’accrocher aux récepteurs des cellules humaines afin qu’il puisse reprendre l’usine cellulaire pour se répliquer. Les chercheurs pensent que le vaccin enseignerait au corps à répondre à la protéine de pointe avec des anticorps, ce qui empêchera plus tard le virus d’atteindre les cellules.

«Nous avions une expérience antérieure du SRAS-CoV en 2003 et du MERS-CoV en 2014. Ces deux virus, qui sont étroitement liés au SRAS-CoV-2, nous apprennent qu’une protéine particulière, appelée protéine de pointe, est importante pour induire l’immunité. contre le virus. Nous savions exactement où combattre ce nouveau virus », a déclaré le co-auteur de l’étude et professeur agrégé de chirurgie à la Pitt School of Medicine, le Dr Andrea Gambotto. «C’est pourquoi il est important de financer la recherche sur les vaccins. On ne sait jamais d’où viendra la prochaine pandémie. »

Les chercheurs ont assemblé la protéine virale dans un laboratoire et ont ensuite utilisé un petit patch contenant 400 minuscules aiguilles en sucre pour livrer la charge utile dans la peau. Cela provoquerait une réaction rapide du système immunitaire lorsque le sucre et la protéine de pointe se dissoudraient dans la peau.

“Nous avons développé cela pour s’appuyer sur la méthode de grattage originale utilisée pour administrer le vaccin antivariolique à la peau, mais en tant que version de haute technologie qui est plus efficace et reproductible de patient à patient”, professeur et président de dermatologie à la Pitt School of Medicine Dit Louis Falo. “Et c’est en fait assez indolore – ça ressemble un peu à du Velcro.”

En plus de fabriquer des vaccins qui fonctionnent contre COVID-19, les gouvernements et les sociétés pharmaceutiques doivent veiller à ce que la capacité de fabrication puisse être augmentée facilement, afin que la logistique de préparation et d’expédition des vaccins n’entrave pas son utilisation. C’est pourquoi Bill Gates a déclaré que sa fondation travaille sur pas moins de sept candidats distincts, créant les usines qui produiront en masse les candidats finaux.

Les chercheurs de PittCoVacc ont expliqué que leur méthode est très évolutive. La protéine peut être fabriquée et purifiée à l’échelle industrielle. La production en série du réseau de microaiguilles implique la rotation du mélange protéine-sucre dans un moule avec une centrifugeuse, explique ScienceDaily. Les patchs résultants peuvent alors rester à température ambiante, et ils n’auront pas besoin d’être réfrigérés pendant le transport. En outre, le patch conserve sa puissance même après avoir été stérilisé avec un rayonnement gamma, ce qui est nécessaire avant d’utiliser le produit chez l’homme.

C’est si le vaccin fonctionne. Jusqu’à présent, les résultats sont prometteurs, PittCoVacc ayant généré une vague d’anticorps anti-SRAS-CoV-2 chez la souris dans les deux semaines suivant l’application du patch de micro-aiguille. Les sujets du test devront encore être suivis pour voir combien de temps dure l’immunité au COVID-19. Ils devront attendre l’approbation de la FDA avant d’aller de l’avant avec les essais sur les humains, qui pourraient commencer dans les prochains mois.

Source de l’image: MURTAJA LATEEF / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.