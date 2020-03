Ce nouvel ensemble d’applications Mac améliorera votre vie si vous êtes coincé à travailler à domicile

Maintenant que de plus en plus de personnes ont été mandatées pour travailler à domicile en raison du coronavirus, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rester productif. Et bien qu’il soit maintenant parfaitement normal de travailler en pyjama, vous devriez toujours vous assurer que vous biffez tout sur votre liste de tâches au lieu de vous assoupir ou de coller vos yeux à Netflix.

Pour vous aider à atteindre une efficacité maximale même lorsque vous travaillez à domicile, prenez le pack 2020 Mac Productivity Essentials, qui contient tous les outils dont vous avez besoin pour augmenter votre productivité.

Pour seulement 29,99 $, vous pouvez accéder à neuf applications différentes, toutes conçues pour booster votre Mac. Pour commencer, il y a l’éditeur PDF primé, PDF Reader Pro, qui facilite l’annotation et la signature de PDF sans l’imprimante de bureau pour imprimer et numériser des documents. Vous obtiendrez également Amadine, un logiciel de graphiques vectoriels qui rend la conception rapide simple à faire vous-même lorsque l’équipe de conception n’est pas là pour vous aider – et Movavi, un éditeur de photos facile à utiliser.

Et parce que vous ne serez pas sur un réseau d’entreprise protégé, vous serez heureux d’avoir accès à FastestVPN, un outil qui masque votre adresse IP et protège votre activité de navigation contre les trackers et les pirates. Mais peut-être mieux encore, le bundle propose une large gamme d’applications de productivité. Cela inclut Focus, qui est parfait pour bloquer les distractions, et MultiDock, un organiseur d’application qui systématise vos dossiers, fichiers et logiciels.

En outre, le pack comprend Sticky Password, un gestionnaire de mots de passe et un remplisseur de formulaires qui protège votre identité en ligne, et WindowSwitcher, un outil qui organise vos fenêtres dans un affichage facile à voir. Enfin et surtout, ZapReader, un programme qui aide à améliorer votre vitesse de lecture, vous assurera d’impressionner les patrons même de loin.

Lorsqu’elles sont achetées séparément, ces applications vous coûteraient plus de 1300 $, mais pour un temps limité, vous pouvez tout obtenir pour seulement 29,99 $.