Ce panorama de 1,8 milliard de pixels de Mars est le plus incroyable des yeux de Curiosity – .

Le rover Curiosity de la NASA a une longue histoire de capture d’images magnifiques de ses aventures sur Mars. La planète rouge offre de nombreuses opportunités pour des instantanés à couper le souffle, et la NASA en a collecté d’innombrables auprès du fidèle rover au fil des ans. Cela étant dit, la dernière version du Jet Propulsion Laboratory de la NASA est de loin la plus impressionnante à ce jour. C’est un panorama massif et haute résolution composé de 1,8 milliard de pixels, et vous pouvez le regarder pendant des jours.

L’image, qui est le panorama la plus haute résolution prise par le rover Curiosity jusqu’à présent, a été cousue à partir de plus de 1 000 photos individuelles capturées à la fin de novembre 2019. Alors que la plupart d’entre nous savouraient le dîner de Thanksgiving, Curiosity se régalait de ces sites glorieux.

Le panorama présente une section du mont Sharp, la grande caractéristique géographique que Curiosity a consacré une grande partie de sa vie à explorer. La version réduite du panorama est visible ci-dessous, mais si vous voulez plonger dans l’image en taille réelle, vous voudrez vous rendre sur le site Web de la NASA, où un outil Web intégré vous permettra d’explorer l’image sans avoir pour le télécharger. C’est une bonne chose, car l’image complète pèse plus de 2,4 Go.

«Il a fallu plus de 6 1/2 heures sur quatre jours pour que Curiosity capture les photos individuelles. Les opérateurs de Mastcam ont programmé la liste des tâches complexes, qui incluait le pointage du mât du rover et s’assurer que les images étaient au point », explique le JPL de la NASA dans un article de blog. «Pour assurer un éclairage uniforme, ils ont limité l’imagerie entre midi et 14 h. heure locale de Mars chaque jour. “

Oui, le paysage martien est sec, poussiéreux et dépourvu de vie, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas grand-chose à apprécier ici. Être capable de zoomer et de voir diverses fonctionnalités en détail est addictif, et vous pouvez facilement vous perdre ici pendant un certain temps. Prendre plaisir!

Source de l’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

