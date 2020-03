Ce PC à 53 000 $ est la compétition pour le Mac Pro à 53 000 $ d’Apple – et c’est une bête

Le Mac Pro d’Apple est un ordinateur puissant, cela ne fait aucun doute. Mais comme tous les Mac, il a eu l’argument séculaire lancé – vous pouvez construire un PC pour moins cher. Et c’est absolument vrai. Mais que se passe-t-il si vous dépensez la même somme d’argent? Qu’est-ce que ça vous apporte? Il s’avère que cela vous rapporte beaucoup.

Entrez le 53 000 $ a-X2 de Mediaworkstations. C’est une machine qui ne possède pas seulement un, mais deux des processeurs 64 cœurs EPYC d’AMD. C’est 128 threads multipliés par deux. Ça fait beaucoup de fils.

Il peut également se vanter de 2 To de RAM, soit 512 Go de plus que tout Mac Pro peut gérer, comme l’a noté TechRader. Et il est livré avec 8,68 To de stockage ultra-rapide. Et il est livré avec deux GPU Nvidia Quadro RTX 8000 avec 48 Go de mémoire GDDR6. Et bien. Vous avez eu l’idée.

En comparaison, le Mac Pro d’Apple est livré avec 28 cœurs Intel Xeon ainsi que 1,5 To de RAM. Deux cartes Radeon Pro Vega II Duo composent les graphiques. Le stockage est au pair à 8 To, avec le package global coûte environ 53 000 $.

Le concept d’obtenir plus pour votre argent – au moins en termes de spécifications – lors de l’achat d’un PC sur n’importe quel Mac n’est pas nouveau. Il existe depuis avant la naissance de nombreuses personnes qui lisent ceci. Mais cela se produit généralement dans un marché bien en deçà de celui qui comprend 50 000 $ d’ordinateurs et il est fascinant de voir ce que 53 000 $ peuvent vous procurer.

Bien sûr, rien de tout cela n’est bon pour vous si vous devez exécuter Final Cut Pro X ou Logic Pro X. Mais, quand même.