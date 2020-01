Ce pourrait être le premier téléphone Snapdragon 865 en Inde

Les options sont bonnes à avoir et les acheteurs de smartphones indiens ont plus qu’une part équitable disponible. Maintenant, rejoindre le mix est la sous-marque IQOO de Vivo. Après ses débuts en Chine, la société prévoit de se développer à l’échelle mondiale et l’Inde devrait être son premier marché international.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, IQOO indique qu’il introduira un smartphone de qualité phare en février. Lors de son premier lancement en Inde, le téléphone embarquera un chipset Snapdragon 865 haut de gamme ainsi que tous les réglages que vous associeriez à un smartphone haut de gamme. Étant donné que le chipset Snapdragon 865 est livré avec un modem 5G, ce sera probablement le premier smartphone 5G à être expédié dans le pays, bien que la prise en charge du réseau soit probable dans des années.

IQOO est entré sur le marché chinois avec un smartphone axé sur les jeux, livré avec un chipset Snapdragon 855 ainsi qu’une charge rapide de 44 W. La société affirme que son prochain téléphone comprendra des innovations similaires sur la technologie de charge et de batterie. Nous prévoyons que le téléphone inclura une prise en charge de 44 W ou même plus rapide.

Comme c’est le cas avec les sous-marques récemment lancées dans le pays, IQOO commencera ses opérations avec un premier modèle en ligne avec une expansion hors ligne prévue à une date ultérieure.

Êtes-vous ravi du lancement du Vivo IQOO? Pensez-vous qu’il y ait encore de la place pour un autre concurrent dans le segment phare déjà bondé? Faites le nous savoir dans les commentaires.