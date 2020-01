Ce pourrait être votre dernière chance d’obtenir un iPad de 10,2 pouces à son meilleur prix de 2020 jusqu’à présent – .

Les derniers iPad et iPad Pro d’Apple sont en vente assez fréquemment ces jours-ci, mais les remises sont généralement assez minces. Ce n’est pas du tout le cas actuellement sur Amazon, où vous trouverez des économies allant jusqu’à 25% sur les tablettes iPad de dernière génération d’Apple. L’iPad Apple de 10,2 pouces de 7e génération avec 32 Go est actuellement à 80 $ de réduction, ce qui réduit le prix à seulement 249,99 $. C’est un vol, mais vous économiserez encore plus si vous optez pour le modèle 128 Go, qui offre aujourd’hui une remise de 100 $. Ce sont les prix les plus bas de l’année jusqu’à présent, mais il y a de fortes chances que ces offres se terminent aujourd’hui ou pendant le week-end. Ne manquez pas ça!

Voici les puces de la page produit:

10. Écran Retina 2 pouces

Puce A10 Fusion

Capteur d’empreintes digitales Touch ID

Caméra arrière 8MP, 1. Caméra frontale FaceTime HD 2MP

Haut-parleurs stéréo

802. Wi-Fi 11ac

Jusqu’à 10 heures d’autonomie

Connecteur Lightning pour charge et accessoires

Prise en charge du clavier intelligent et du crayon Apple

