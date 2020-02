Ce que l’iPhone 12 devrait voler au Galaxy S20

Le Galaxy S20 est là et avec l’iPhone 12 en route cet automne, voici quelques choses que j’aimerais voir de la dernière mise en œuvre de Samsung sur le prochain plus grand d’Apple.

Zoom

À l’époque de la pierre des smartphones, je plaisantais que Nokia n’avait pas de silicium ou d’apprentissage automatique, alors ils ont juste accroché un grand verre à l’arrière de tout et l’ont capturé de manière optique. Apple n’avait ni verre ni serveurs, ils utilisaient donc du gros silicium sur tout, faisant tout dans le processeur de signal d’image. Et Google, eh bien, Google n’avait aucune idée du téléphone que vous utilisiez, il a donc tout aspiré dans le cloud et a tout impressionné sur les gros serveurs.

Nous avons parcouru un long chemin depuis lors et la plupart des téléphones utilisent maintenant une combinaison de meilleures optiques, de meilleurs processeurs de signal d’image et d’un meilleur apprentissage automatique, mais certaines entreprises font encore certaines d’entre elles bien mieux que d’autres.

Google écrase toujours les algorithmes. Tout, du masquage de segmentation au zoom super rés, qui fonctionne de manière similaire au pipeline HDR + de Google et au pipeline Smart HDR d’Apple.

Fondamentalement, il prend une pile de photos dans un délai incroyablement court, dans ce cas, différencié par le tremblement de votre main ou une simulation de celle-ci, puis les broie et produit une image unique avec toutes les meilleures couleurs et détails information.

Dans le même temps, Google semble avoir une haine irrationnelle pour une bonne optique. Chaque année, ils sortent un nouveau Pixel disant qui a besoin d’une bosse d’appareil photo ou d’une stabilisation optique ou d’un téléobjectif ou d’un ultra-grand angle, seulement pour comprendre que oui, ils en ont besoin l’année prochaine. Donc, aussi étonnant que le zoom super res, il est limité par les caméras de base.

Huawei et maintenant Samsung ont adopté l’approche opposée. Parce que leur apprentissage automatique et leurs algorithmes sont loin d’être aussi bons que Google, ils ont opté pour de grandes optiques. Même et maintenant spécialement pour le zoom.

Maintenant, comme le savent tous ceux qui ont un objectif zoom, ils sont longs et il n’y a tout simplement aucun moyen de les coller à l’arrière d’un téléphone sans qu’ils ne dépassent comme un canon à l’arrière du téléphone … À moins que vous ne les pliiez sur le côté. Ouais, sur le côté, puis utilisez des prismes pour courber à nouveau la lumière vers l’avant et l’arrière.

C’est ce que Huawei a fait avec le zoom périscope et c’est ce que Samsung fait avec le nouvel Ultra zoom.

Étant donné que le zoom est l’une des rares fonctionnalités dédiées à l’appareil photo qu’Apple n’a pas vraiment abordées, pas depuis le 2x de l’iPhone 7, c’est quelque chose que j’aimerais voir aborder dans le prochain iPhone.

Le faire d’une manière similaire à Google est le plus logique. Encore une fois, Apple dispose déjà d’un pipeline Smart HDR qui pourrait être adapté au zoom numérique de la même manière que Google a adapté HDR + au Super Res Zoom.

Il offre de nombreux avantages du zoom optique sans occuper une tonne d’espace à l’intérieur de l’appareil, un espace toujours très cher.

Mais… Apple fait également plus de kilomètres que Google en ce qui concerne le matériel photo. Leur force, récemment, a été de mélanger de très bonnes optiques avec un très bon silicium et de les compléter avec un très bon apprentissage automatique.

Donc, j’aimerais voir du matériel semblable à un périscope dans le prochain iPhone avec un logiciel de style super zoom.

De cette façon, je pouvais gratter pour prendre des photos et des vidéos de sports, des keynotes et des voyages directement sur ma liste d’appareils photo dédiés.

Mégapixels supérieurs

12 mégapixels est le nombre d’appareils photo grand angle, téléobjectif et ultra grand angle de l’iPhone 11 Pro. Google Pixel 4 utilise également 12 mégapixels pour le grand-angle principal, mais passe à 16 mégapixels pour le téléobjectif.

C’est juste le meilleur compromis, le meilleur équilibre entre quantité et qualité auquel ils sont parvenus dans les mondes de l’après-mégapixels.

Le S20 Ultra de Samsung reste avec 12 mégapixels pour l’ultra-large mais augmente rapidement à partir de là avec un téléobjectif de 48 mégapixels et un grand-angle de 108 mégapixels.

Maintenant, c’est un sujet compliqué. Souvent, les entreprises augmentent le mégapixel simplement en découpant le capteur en pixels de plus en plus petits, ce qui signifie qu’elles absorbent moins de lumière qu’elles n’en auraient autrement, et tout ce que vous obtenez est moins – une qualité d’image pire, pas meilleure.

Pour compenser, ils pixeliseront le bac, ou recomposeront tous ces nombreux mégapixels plus petits en plus grands encore moins, dans l’espoir d’obtenir quelque chose de plus que la somme de leurs minuscules parties.

Dans le cas du S20, il peut utiliser un regroupement de 9 fois les pixels pour réduire ces 108 mégapixels à des photos de 12 mégapixels.

Ils utilisent également un capteur d’un sur un tiers, ce qui est énorme avec les téléphones-appareils photo, et un filtre quad Bayer. Cela signifie que les pixels sont des filtres de couleur – rouge, vert, bleu, vert – dans des grilles 2 par 2, de sorte que le nombre total d’entre eux peut être utilisé dans une lumière plus vive, par exemple, ou les filtres de couleur peuvent être regroupés ou entrelacés pour une meilleure HDR ou faible luminosité.

Tout cela pour dire que nous arrivons à un point où la technologie est là pour commencer à dépasser 12 mégapixels, surtout quand Apple peut combiner ces meilleures optiques avec leur déjà très bon apprentissage automatique pour produire des photos encore meilleures dans une gamme encore plus large de conditions.

Promotion

Depuis qu’Apple a introduit les écrans ProMotion 120 Hz pour les pros de l’iPad en juin 2017, presque tout le monde les voulait sur les iPhones.

Mais, en septembre 2017, ce qui allait devenir la gamme Pro d’iPhone est passé à OLED et, à l’époque, OLED n’était tout simplement pas prêt pour ProMotion.

En 2019, cela a commencé à changer, avec OnePlus, ASUS, et même Google, poussant les panneaux OLED à 90 et 120 Hz. Et maintenant, Samsung, qui a jusqu’à présent fabriqué les panneaux OLED conçus par Apple pour l’iPhone, est également passé à 120 Hz.

Bien sûr, comme avec le nombre de pixels, les taux de rafraîchissement ne sont que des aspects quantitatifs des panneaux, et ce n’est même pas encore entré dans les aspects qualitatifs.

Vous savez, ceux qui ont obtenu un iPhone XR 1080p pas homogène et 11 hot-takers dont la réputation devient si embarrassante brûlé une fois que les gens ont mis la main et les yeux sur la qualité réelle de ces panneaux.

Donc, vous devez alimenter ces panneaux, ce qui signifie probablement des voies d’interface à double processeur et, à moins que vous ne puissiez payer cela avec une augmentation d’efficacité égale et opposée, des batteries plus grandes pour maintenir la durée de vie de la batterie également.

Actuellement, Samsung expédie le S20 à 2K et 60hz. Si vous activez 120 Hz, Samsung réduit la résolution à 1080p pour maintenir la durée de vie de la batterie.

Et ça va. Historiquement, Samsung a été beaucoup plus disposé à délaisser la gestion de l’affichage aux clients, jusqu’à des choses aussi obscures que la gestion des couleurs.

Apple pas tellement. Donc, si l’iPhone Pro doit devenir ProMotion, je m’attends à ce qu’il y aille pleinement. Pas un tel interrupteur. Et cela signifie qu’Apple devra trouver comment payer pour cela tout en conservant la durée de vie de la batterie dans un package de la taille d’un iPhone.

Et, avec ce genre de choses, des choses qui impliquent du pouvoir et de l’expérience, Apple a tendance à être parfois conservateur. Indépendamment de la rage qu’elle produit dans la communauté des spécifications, ou bien sûr, la grande majorité des personnes qui achètent ne s’en rendront même pas compte. Comme ils ne remarquent pas moins de 1080p quand c’est vraiment une bonne qualité inférieure à 1080p.

Si Apple ne peut pas le faire, le faire fonctionner de manière transparente, je pense que nous ne verrons pas ProMotion sur l’iPhone tant qu’ils ne le pourront pas.

Mais s’ils le peuvent, j’adorerais le voir et bientôt. Parce que 120 Hz a le gros avantage d’être divisible par 60, 30 et 24. Et même si l’interface et le jeu à haute fréquence d’images sont excellents, la vidéo à 24 images par seconde est exactement ce qu’elle est censée être.

Recharge inversée

L’une des grandes rumeurs de l’année dernière était la charge inductive inversée. En d’autres termes, la possibilité de placer quelque chose comme des AirPod à l’arrière de votre iPhone pour transférer de l’énergie du téléphone au pod.

Maintenant, j’ai entendu dire que cela n’était jamais réellement dans les plans de production de l’année dernière. Mais cela ne veut pas dire que ce ne sera jamais.

Bien sûr, prendre le pouvoir d’un appareil aussi important que notre téléphone et le transférer de manière inefficace à un appareil aussi dépendant que nos AirPod n’est pas quelque chose que la plupart des gens devraient faire la plupart du temps.

Mais, si votre téléphone est plein et que vos AirPod sont presque vides, ou que le téléphone de votre ami ou membre de votre famille est presque vide, et que vous pouvez leur donner un peu de puissance en un rien de temps, alors c’est une bonne fonctionnalité à avoir si et quand vous en avez besoin.

Je dirais la même chose à propos de l’Apple Watch, mais Apple n’a pas opté pour la recharge Qi vanille lorsqu’ils l’ont conçue. Il est basé sur Qi, mais Apple l’a modifié pour charger mieux et plus rapidement que ce qui était disponible à l’époque.

Apple aurait besoin de plus de bobines pour faire la charge inductive à la fois outie et innie, et je le surcharge déjà avec des caméras périscopes et de plus grands capteurs et des voies de processeur supplémentaires, et des batteries plus grandes, mais, bon, la rumeur veut qu’Apple se déplace vers un Pro plus grand modèles cette année de toute façon, alors qui sait?