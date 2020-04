Ce que nous voulons voir, c’est le prochain pliable de Samsung

L’histoire du Samsung Galaxy Fold est cahoteuse, pleine de hauts, de bas, de rebondissements, de virages et d’effacements complets. Le téléphone pliable, sorti pour la première fois en novembre 2018, n’est arrivé sur le marché qu’en septembre 2019 – après avoir été retardé en raison d’écrans défectueux. Même après le lancement, il n’a pas tout à fait répondu aux attentes. L’écran, par exemple, a échoué à certains tests de torture. Et le téléphone était vulnérable aux rayures. Personne ne sait avec certitude à quel point le Galaxy Fold à 1 980 $ s’est bien vendu, mais les rapports suggèrent quelque part environ un demi-million.

Cela vaut probablement la peine de réduire Samsung un peu de mou, car le Fold a été l’un des premiers du genre à frapper les étagères des magasins. Des bugs étaient à prévoir. Samsung a la possibilité de se racheter avec le Galaxy Fold 2. Des rumeurs sur cette suite se sont déjà accumulées sur Internet, suggérant que des fonctionnalités telles qu’une caméra selfie sous l’écran seront à bord.

Ce sont les cinq choses que Android Authority veut voir dans le Samsung Galaxy Fold 2.

1. Un meilleur affichage extérieur

Si une chose à propos du Galaxy Fold m’a vraiment dérangé, c’est l’écran extérieur. À 4,6 pouces avec un rapport d’aspect de 21: 9, il était grand, maigre et maladroit. La résolution était respectable à 1 680 x 720, et l’écran extérieur était suffisamment lumineux et net. Je ne pense pas que l’écran ait besoin de plus de pixels, mais des dimensions plus grandes pourraient aider à la convivialité, tout comme un meilleur positionnement sur la face avant. Même si l’écran extérieur agit comme un téléphone complet, il est toujours apparu comme un appareil rabougri en termes de fonctionnalités.

J’ai trouvé que je n’ai jamais utilisé l’écran externe pour autre chose que des notifications de tri.

Tout ce que vous pouvez faire sur l’écran extérieur, vous pouvez le faire sur l’écran intérieur, grâce à la continuité de l’application. Samsung et Google ont créé ensemble les API dont les développeurs ont besoin pour que les applications passent de manière transparente non seulement d’un écran à l’autre, mais d’une forme ou d’une fenêtre à une autre en tant que personnes multitâches avec le Galaxy Fold. C’est très bien, mais j’ai constaté que je n’ai jamais voulu utiliser l’affichage extérieur pour autre chose que des notifications de triage. Il est devenu un écran de verrouillage glorifié toujours activé. Samsung doit peaufiner l’expérience pour donner aux gens une raison de profiter réellement de l’écran extérieur.

2. Profil plus fin

Le Galaxy Fold est gros et lourd. Il mesure 160,9 x 62,8 x 15,7 mm fermé ou 160,9 x 117,9 x 6,9 mm ouvert et pèse 276 g. C’est 100 g de plus que la plupart des téléphones. Bien que le poids du téléphone dérange certaines personnes, le plus gros problème auquel le Fold est confronté est l’épaisseur lorsqu’il est fermé. Avec près de 16 mm d’épaisseur, le Galaxy Fold était un monstre dans votre poche. Cela a fait de le trimballer une expérience inconfortable, selon la façon dont vous aimez votre jean.

Nous comprenons que la technologie de première génération utilisée dans ce téléphone d’origine avait ses limites. Cela dit, nous nous attendons à voir Samsung surmonter certaines de ces limitations dans le Galaxy Fold 2. Si Samsung peut réduire l’épaisseur fermée de 1 ou 2 mm (d’accord, et le poids un peu aussi), ce serait d’une grande aide . Samsung peut-il le faire? Nous ne savons pas, mais nous pouvons espérer.

3. Pas d’encoche

Vous voyez cette section étrange et creusée sur la photo ci-dessus? Oui, c’est l’encoche de la caméra et c’est moche comme un péché. Nous espérons que l’encoche disparaîtra sur le Galaxy Fold 2.

Les encoches étaient une nécessité de conception de courte durée. Dans la course à la création des lunettes les plus fines possibles, les fabricants de téléphones ont poussé leurs écrans jusqu’au bord supérieur, ne laissant aucune place à la caméra orientée utilisateur. Les encoches permettent aux fabricants de téléphones de garder les caméras selfie et les technologies telles que les scanners IR à l’avant tout en maximisant l’espace sur l’écran.

La plupart des téléphones les plus récents, tels que le Samsung Galaxy S20 Ultra, ont résolu le besoin d’encoches avec des affichages perforés, et c’est une bonne chose. Je crois fermement que Samsung peut mélanger sa technologie d’écran pliant avec ses écrans Infinity-O pour créer un écran pliable avec une caméra perforée. En d’autres termes, pas d’encoche désagréable.

4. Plus durable

Si vous vous souvenez, la première vague de critiques a pensé à tort qu’une couche protectrice appliquée à l’écran était un film amovible facultatif. Ce n’était pas le cas. Décoller le plastique a détruit l’écran. De plus, certains ont reproché à la charnière d’être un peu bancal.

Samsung a effectué un certain nombre d’étapes pour renforcer l’appareil après l’échec spectaculaire des premières unités. Je ne donnerais pas une seconde réflexion à la force de la charnière v1.5. Il est clairement trop conçu pour résister à des milliers et des milliers d’actions d’ouverture et de fermeture. Samsung a reproduit la charnière du plus petit Galaxy Z Flip.

Le Fold 2 devrait pouvoir survivre à une utilisation quotidienne normale.

Rien de tout cela signifie que le Fold est robuste, pas du tout. Il n’est pas classé IP, et Samsung prévient fondamentalement de ne jamais le supprimer. Il en va de même pour le Z Flip. Le plus gros problème est la poussière. La nature de l’écran pliant signifie qu’il y a beaucoup de mouvement de l’écran lui-même, y compris le câblage de la charnière, etc. Bien que Samsung dispose d’un système de poils destiné à empêcher la poussière de pénétrer dans le mécanisme de la charnière, la saleté reste un risque.

Je ne demande pas à Samsung de veiller à ce que le Fold 2 ait une cote de résistance aux normes mil. Le téléphone devrait cependant pouvoir survivre aux épreuves et aux tribulations d’une utilisation quotidienne typique.

5. Étiquette de prix inférieure

Le Galaxy Fold coûte 1 980 $. Peu de téléphones, comme le Huawei Mate X à 2400 $, coûtent plus cher. Plus d’une poignée d’appareils se rapprochent du Fold, y compris les propres Galaxy S20 Ultra et Galaxy Z Flip de Samsung, qui sont tous deux un peu moins de 1400 $. Je ne m’attends pas à voir Samsung réduire les coûts de centaines et de centaines, mais il est sûr de supposer que Samsung a travaillé sur certaines économies dans la conception et la fabrication du Galaxy Fold. Samsung devrait être en mesure de transmettre ces économies aux consommateurs dans une certaine mesure. Je pense que 1600 $ ou moins seraient un bon point de départ pour le Galaxy Fold 2.

Soit dit en passant, si vous souhaitez acheter le Galaxy Fold à un prix (plus) raisonnable, vous pouvez en obtenir un certifié certifié sur Amazon pour environ 1390 $.

