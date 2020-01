Ce que nous voulons voir du prochain produit phare de Sony

Le Sony Xperia 1, annoncé en février 2019, était loin d’être parfait. Sony a parié sur le téléphone en étirant la forme de l’écran du format 19,5: 9 préféré au format 21: 9 extrêmement maladroit. La société a fait la même chose avec les Xperia 5 et les 10 et 10 Plus milieu de gamme. Cette décision n’a pas porté ses fruits pour Sony. Maintenant que nous sommes à l’aube de la fenêtre d’annonce potentielle du Sony Xperia 2 au MWC 2020, cela vaut la peine de peser ce qui fonctionnera et ne fonctionnera pas pour Sony alors qu’il continue de rechercher le succès des smartphones.

Voici cinq choses que nous voulons voir dans le prochain smartphone phare de Sony Xperia.

1. Un nouveau nom

Sony utilise la marque Xperia depuis le Xperia X1 2008. Pensez-y. 2008. Enfer, le X1 fonctionnait sous Windows Mobile. D’autres choses annoncées en 2008 incluent le premier téléphone Android, le G1 fabriqué par HTC et l’Apple iPhone 3G. Comme les marques Samsung de Galaxy et Huawei de Mate, le nom Xperia lui-même pourrait devenir un peu obsolète auprès des consommateurs. Cela ne signifie plus grand-chose, si ce n’est de fournir quelques syllabes avant la désignation du modèle.

Sony ferait bien de repenser son activité de téléphonie – et cela inclut le nom même. Sony pourrait bénéficier d’une plus grande visibilité avec une marque qui résonne auprès des consommateurs, ou qui correspond plus étroitement à celle de sa marque PlayStation, appareil photo ou télévision. Dois-je m’attendre à ce que cela se produise? Non. Mais Sony devrait le faire. Une pause nette pourrait aider à donner aux téléphones Sony le cache dont ils ont besoin pour être récupérés par le radar des consommateurs.

2. Un vieil écran

Je comprends parfaitement ce que Sony visait avec l’écran 21: 9 du Xperia 1: prendre de l’avance sur le changement de contenu de 16: 9 à 21: 9. Sony espérait que ses téléphones seraient prêts pour les films et les émissions de télévision de Netflix et d’autres alors qu’ils adoptaient le nouveau rapport d’aspect cinématographique. Cela ne s’est tout simplement pas produit, ou du moins d’une manière suffisamment importante pour justifier l’achat de téléphones avec des écrans 21: 9.

Prenez du recul, Sony, au format 19: 5: 9 utilisé par les autres fabricants de téléphones. Le plus gros avantage? Les téléphones Sony ne ressembleront pas au Slender Man.

3. De meilleures caméras

Amazon

Sony possède un incroyable héritage en imagerie. Il suffit de regarder sa gamme Alpha de caméras sans miroir. L’Alpha 7 III figurait sur la liste des «meilleures images» de presque toutes les publications d’appareils photo en 2019, et les nouveaux A7R IV et A9 II sont encore meilleurs. D’une certaine manière, le succès de Sony avec ses appareils photo Alpha ne s’est pas traduit par un succès avec ses appareils photo de téléphone.

Chaque année, Sony prétend avoir résolu ses problèmes de caméra. Cette année, les choses iront mieux, cela nous assure, année après année, et pourtant les images obtenues ne correspondent tout simplement pas à celles des chefs de classe Samsung, Google et Apple. Il est essentiel que Sony résolve ce problème. L’industrie a largement opté pour la disposition ultra-large, standard et téléobjectif en ce qui concerne les objectifs. Non seulement Sony doit fournir cette configuration attendue, mais il doit également éliminer la qualité d’image du parc.

Il ne ferait pas de mal d’offrir également la meilleure capture vidéo et audio de sa catégorie.

4. Expériences fluides

Quiconque investit dans l’écosystème Apple bénéficie d’une compatibilité simple entre les produits que peu d’autres fabricants d’appareils proposent. Il est facile de déplacer du contenu de MacBook vers iPhone vers Apple TV. Google est juste derrière, et Samsung n’est pas loin non plus. Sony peut-il améliorer son jeu pour correspondre à ces concurrents?

Sony fabrique bien plus que des téléphones. Elle fabrique des téléviseurs et des lecteurs Blu-ray, des barres de son et des équipements audio à domicile, ainsi que de simples caméras aux côtés de caméscopes cinématographiques. Sony est également une entreprise de divertissement, avec des divisions entières consacrées aux films, à la musique et aux jeux PlayStation. Sony a essayé au fil des ans de construire un écosystème qui fonctionne bien pour les consommateurs (toux, jeux PlayStation, toux), mais il n’a pas encore assemblé les pièces du puzzle de la bonne manière. Cela devrait.

Les consommateurs pourraient sortir gagnants si Sony cloue le jeu de contenu multi-appareils.

5. L’évier de cuisine (abordable)

Oui, Sony doit tout offrir: chargement sans fil, châssis étanche, autonomie de batterie mortelle, un écran magnifique, un excellent son stéréo, les meilleures caméras, Android 10, Snapdragon 865, un puissant combo RAM / stockage, USB-C, un excellent transporteur américain compatibilité, et bien plus encore.

Peut-être plus important encore, Sony doit contrôler le prix. Le Sony Xperia 1 s’est vendu au détail à 949 $ et n’a pas vu de baisses de prix substantielles avant la période des fêtes. Sony ne peut pas facturer autant pour le Xperia 2 à moins que le produit phare ne soit au coude à coude avec ses concurrents en termes de fonctionnalités et performance.

Ouais, je demande beaucoup. Demander à Sony de repenser essentiellement toute sa stratégie téléphonique à peine quelques semaines avant de voir le Sony Xperia 2 est une folie, mais Sony Mobile a besoin du coup de pied dans le pantalon.

Qu’est-ce que tu penses? Que doit faire Sony pour ramener son activité smartphone au bord du gouffre?