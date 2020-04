Ce que nous voulons voir du Sony WH-1000XM4

Crédit: David Imel / Android Authority

Le Sony WH-1000XM4 a déjà eu sa part de fuites, mais que voulons-nous réellement des consommateurs de la nouvelle génération de casque anti-bruit (ANC) de Sony? Nous savons à quoi nous attendre: une durée de vie de la batterie plus longue grâce à une consommation d’énergie plus efficace et un ANC plus efficace, mais essayons de décider quelles fonctionnalités vont susciter l’excitation.

Plus de bandeaux cassés

La gamme Sony WH-1000X a été en proie à des problèmes de durabilité depuis le début, et il est surprenant que le problème persiste depuis si longtemps. Tout comme les autres casques en plastique, le produit phare de Sony a tendance à se briser sous pression: il existe de nombreux rapports d’utilisateurs selon lesquels le bandeau Sony WH-1000XM3 claque le long des coutures en plastique, comme illustré sur le fil de la communauté Sony.

Quiconque paie 350 $ pour un casque a le droit d’être contrarié par un contrôle de qualité médiocre.

En voyant comment il s’agit d’une gamme haut de gamme d’écouteurs antibruit avec le prix à démontrer, la frustration est justifiée. La troisième fois n’a peut-être pas été le charme de Sony, mais peut-être que le Sony WH-1000XM4 se révélera différent. J’espère que nous voyons quelque chose dans le style du bandeau Shure Aonic 50; ce casque ANC utilise du métal dans des endroits qui sont des points de rupture typiques pour prolonger la durée de vie du casque.

Accès mains libres à Google Assistant et Amazon Alexa

La récente fuite détaillant certaines spécifications du Sony WH-1000XM4 a mis en évidence l’accès mains libres aux assistants virtuels, qui, je l’espère, se concrétise. Nous avons déjà vu l’intégration d’Amazon Alexa et de Google Assistant avec le casque, cela semble donc une prochaine étape raisonnable.

Il m’a fallu un certain temps pour apprécier le battage médiatique entourant les assistants virtuels en général, mais je les considère maintenant comme un merveilleux outil d’accessibilité. L’accès vocal direct à des assistants comme Siri ou Alexa permet aux personnes malvoyantes de recevoir et de répondre plus facilement aux informations textuelles. Il profite également aux utilisateurs souffrant de dyslexie car la capacité de répondre directement aux messages entrants contourne complètement le processus de lecture.

Si vous pensez, “Eh bien, je peux déjà le faire avec le modèle actuel de toute façon”, vous avez raison, en quelque sorte. Avec le produit phare actuel de suppression du bruit, les utilisateurs doivent désigner le bouton de suppression du bruit / ambiant pour accéder à Alexa ou Google; cela signifie que les utilisateurs doivent télécharger le Sony | Application casque, fouillez quelques onglets et remappez le bouton ANC pour accéder à l’assistant virtuel. Ce n’est pas un processus lourd pour la majorité des utilisateurs, mais frustrant pour certains car il nécessite un peu de lecture; par conséquent, pourquoi un assistant mains libres par défaut serait formidable.

Nous espérons que le Sony WH-1000XM4 conserve une prise casque

Nous avons vu la filiale Apple Beats abandonner la prise casque de son casque supra-auriculaire antibruit, le Beats Solo Pro, et nous pouvons nous attendre à ce que davantage de produits audio de la société emboîtent le pas. Espérons que Sony évite cela, afin que vous puissiez toujours profiter d’un son haute résolution à partir de fichiers FLAC et de services comme Amazon Music HD et Tidal HiFi. Étant donné que Sony pompe toujours des lecteurs Walkman haute résolution, la prise casque semble presque garantie sur le Sony WH-1000XM4.

Ce sont les trois principales fonctionnalités que nous souhaitons voir chez Android Authority sur le prochain WH-1000XM4 de Sony. Assurez-vous de nous faire savoir ce que vous espérez dans le prochain casque!

