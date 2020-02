Ce que vous devez savoir – .

Plusieurs fuites ont indiqué que Samsung utiliserait un verre ultra-mince spécial (UTG) au-dessus de l’écran OLED du Galaxy Z Flip au lieu de plastique, et Samsung a confirmé tout cela sur scène la semaine dernière lors de son premier événement Unpacked de l’année. Le Z Flip est le premier appareil pliable de Samsung doté d’un écran en verre pliable, ce qui constitue une étape importante pour les appareils pliables. Mais maintenant que le Z Flip a atteint les consommateurs, les premiers tests de durabilité de l’écran sont terminés et ils ne brossent pas un joli tableau. Le Galaxy Z Flip semble être tout aussi sujet aux rayures et au perçage que son prédécesseur, selon une vidéo récente. De plus, des vidéos ont émergé d’unités Z Flip qui se sont fissurées au niveau du pli, ce qui n’est certainement pas ce que vous attendez de votre téléphone pliable. Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, car l’UTG de Samsung ne se limite pas au marketing. Le successeur du Galaxy Fold a une bien meilleure qualité de construction, et il y a une raison pour laquelle cet écran est toujours susceptible d’être endommagé.

Tout a commencé avec Zack Nelson de JerryRigEverything, qui a fait subir au Galaxy Z Flip le même test de durabilité que celui que nous avons vu sur d’autres appareils mobiles. L’un des tests comprend le grattage de l’écran à l’aide de plusieurs pics Mohs pour déterminer la dureté de la surface. Le verre se rayerait à environ 6, tandis que les rayures en plastique beaucoup plus tôt, à 2 ou 3. L’écran Flip du Galaxy Z montrait des rayures qui suggéraient que l’écran était en plastique, pas en verre. Le YouTuber a ensuite montré que vous pouvez facilement rayer l’écran avec vos ongles, comme c’était le cas avec le Fold. L’écran peut également être percé avec une relative facilité, ce qui entraîne des dommages permanents aux pixels. Nelson a remis en question les affirmations UTG de Samsung, affirmant que l’écran pliable n’était peut-être pas en verre. Au lieu de cela, Samsung a peut-être utilisé un polymère plastique avec des morceaux de verre microscopiques pour l’écran Z Flip – voici la vidéo complète de Nelson:

Samsung, quant à lui, a déclaré à The Verge que l’écran était en verre. Mais, comme le Galaxy Fold, il comporte une couche en plastique non amovible au-dessus, qui est en fait celle qui rayerait:

Le Galaxy Z Flip comprend un écran Infinity Flex avec le verre ultra-mince (UTG) de Samsung pour offrir un look élégant et premium et offrir une expérience de visionnement immersive », a déclaré un porte-parole par e-mail. «La première technologie UTG de Samsung est différente des autres appareils phares de Galaxy. Bien que l’écran se plie, il doit être manipulé avec soin. De plus, Galaxy Z Flip a une couche de protection sur le dessus de l’UTG similaire à Galaxy Fold.

Samsung a également déclaré que, contrairement au Fold, le Galaxy Z Flip peut accueillir des protecteurs d’écran, et qu’il offrira aux acheteurs une telle application gratuite d’un protecteur d’écran:

Dans le cadre du Premier Service, nous offrirons une application gratuite unique d’un protecteur d’écran pour le Z Flip à certains UBIF [U Break I Fix], Des emplacements de marque Samsung ou en les envoyant à Samsung Premier Service par courrier électronique », a ajouté la société. «Le protecteur d’écran sera appliqué par un spécialiste avec l’équipement approprié pour l’aligner et l’appliquer. Le programme se déploie bientôt.

L’animation suivante vous donne également un aperçu de tous les calques qui vont au-dessus de l’écran OLED:

Par ailleurs, la chaîne YouTube PBKreviews a effectué un démontage du Z Flip bien avant iFixit et a découvert que l’écran UTG de Samsung était en verre. Il est mince et très fragile, et il se brisera si vous essayez d’enlever le polymère plastique par-dessus. Cela explique pourquoi Nelson a pu percer les couches et endommager les pixels des écrans OLED. Voici le clip montrant l’écran en verre en action:

Cela prouve que Samsung n’a pas menti sur l’écran en verre du téléphone, et le Z Flip devrait être beaucoup plus durable que le Fold. Le verre peut cependant se briser facilement, en particulier au niveau du pli, et vous devez toujours manipuler le Z Flip avec précaution. Même si vous le faites, le pli de l’écran est susceptible de subir des dommages que vous ne pouvez pas éviter.

Certains des premiers acheteurs de Z Flip sont allés sur Twitter pour montrer leurs problèmes d’écran. Voici quelqu’un qui a eu un affichage fissuré après avoir déplié le téléphone:

Et quelqu’un dont l’écran a commencé à faire des bruits gênants:

Comme prévu, le remplacement d’un écran Z Flip cassé coûtera cher, à 499 $ la pop, alors mieux le manipuler avec plus de soin.

