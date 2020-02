Ce que vous devez savoir sur les configurations de couche SSD

Tous les SSD ne sont pas identiques. Certains sont de classe entreprise et certains sont à différents niveaux pour le consommateur, vitesse de négociation pour la taille et le coût. J’ai trouvé une excellente source qui explique.

L’autre jour, je discutais avec John Kheit, l’un de nos auteurs TMO, sur les SSD. Il est rapidement tombé dans cette nomenclature de couches, quelque chose que je ne connaissais que vaguement. J’ai donc fait quelques recherches et trouvé un excellent article d’introduction.

L’auteur Ian Paul discute des cinq types de SSD, de l’origine de l’initialisme à trois lettres et des avantages et inconvénients. Voici les cinq types de Wikipedia (qui lui-même vont un peu plus en détail).

SLC (1 bit par cellule) – le plus rapide, le coût le plus élevé

MLC (2 bits par cellule)

TLC (3 bits par cellule)

QLC (4 bits par cellule) – le plus lent et le moins cher

PLC (5 bits par cellule) – actuellement en développement

L’auteur Paul a ceci à dire sur TLC.

Comme son nom l’indique, les SSD TLC écrivent trois bits dans chaque cellule. À l’heure actuelle, les TLC sont le type de SSD le plus courant.

Ils regroupent plus de capacité que les disques SLC et MLC dans un boîtier plus petit, mais sacrifient la vitesse, la fiabilité et la durabilité relatives. Cela ne signifie pas que les lecteurs TLC sont mauvais. En fait, ils sont probablement votre meilleur pari en ce moment, surtout si vous cherchez un accord.

Ne vous laissez pas abattre par la notion de moins de durabilité; Les SSD TLC durent généralement plusieurs années.

J’ai demandé à Other World Computing quel type ils utilisent dans l’Envoy Pro EX. Je mettrai à jour cet article lorsqu’ils me le feront savoir.

Enfin, l’auteur Paul conclut avec un glossaire astucieux des termes SSD. Des termes tels que 3D NAND, nivellement d’usure et NVMe sont brièvement définis. Maintenant que nous démarrons tous à partir de Mac SSD et commençons à utiliser des SSD comme lecteurs Time Machine, cette nomenclature est bonne à avoir à portée de main.