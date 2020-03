Ce qui est mauvais pour Huawei est bon pour des entreprises comme Xiaomi et Oppo

Je sais que la plupart des gens qui liront cela proviendront des bons vieux États-Unis, mais pas de tout le monde. Si cela vous ressemble, permettez-moi de dire que je suis désolé que des lois stupides vous aient volé ce qui ressemble au meilleur téléphone Android que vous pouvez acheter en ce moment qui manque tout ce qui rend Android génial. Je parle bien sûr du Huawei P40 Pro.

Le Huawei P40 Pro est le meilleur téléphone que vous ne voudrez pas acheter

Je ne vais pas le refaire, mais le tl; dr au cas où vous en auriez besoin, c’est que Huawei est sur la liste des entités américaines, ce qui signifie que les autres entreprises qui souhaitent faire des affaires aux États-Unis ne peuvent pas faire affaire avec Huawei à moins qu’elles ne soient accordées une renonciation. Cela signifie que Google ne peut pas fournir des choses comme Google Play ou Gmail en plus des parties open source gratuites d’Android.

Comme vous pouvez vous y attendre, cela a considérablement nui aux ventes de Huawei dans l’Ouest. Huawei n’a jamais été un grand joueur en Amérique du Nord, mais dans des endroits comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne, l’entreprise déplace beaucoup de téléphones. Ou du moins c’était le cas auparavant. Il s’avère que les gens ne se soucient pas des téléphones Android sans les services de Google et la tentative de Huawei ne gagne pas les cœurs et les esprits. Ou les ventes par téléphone.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

C’est une mauvaise nouvelle pour Huawei, mais c’est comme un cadeau pour des entreprises comme Oppo et Xiaomi, qui sont également des marques chinoises mais qui ne sont pas impliquées dans Patriot Games comme Huawei en ce moment. Les deux sociétés fabriquent également de très bons téléphones avec les dernières spécifications, des extras tels que des caméras escamotables et des écrans sans cadre, et des prix avantageux compte tenu du matériel que vous possédez. Tout comme Huawei. La différence est que Oppo et Xiaomi ont le Play Store et tous les services qui l’accompagnent.

Cette situation est en quelque sorte nulle pour les consommateurs comme nous, et nous sommes vraiment ceux qui m’intéressent. Je me sens mal pour la situation de Huawei, et je suis ravi de voir où Oppo et Xiaomi vont avec les nouveaux revenus, mais ce que je veux vraiment, c’est que les gens puissent acheter n’importe quel téléphone qu’ils aiment. Le P40 Pro est incroyable; dommage que ce soit un non-starter pour presque tout le monde en dehors de la Chine.

Le P40 Pro ressemble au meilleur téléphone pour la Chine. Ailleurs, pas tant.

Les choses vont aussi un peu plus loin. Il existe actuellement trois sociétés qui utilisent des processeurs pour les téléphones: Samsung, Huawei et Qualcomm. Samsung réduit ses activités et ne construira plus ses propres conceptions personnalisées. Huawei pourrait être contraint d’arrêter la production en raison de la loi américaine. Cela laisse une entreprise: Qualcomm. Qualcomm ayant une sorte de monopole est vraiment mauvais d’après sa propre histoire. C’est un autre article pour une autre fois, cependant.

Je suis heureux que nous ayons encore des options et que cela puisse donner à Oppo ou à Xiaomi la confiance de s’étendre en Amérique du Nord. Je souhaite juste que cela ne se fasse pas au détriment de l’un des fabricants les plus innovants de la planète. Bonne chance, Huawei. Vous en aurez besoin.