Ce regard fascinant sur un serveur NordVPN montre à quel point les VPN sont compliqués

Au cours des dernières années, les réseaux privés virtuels (VPN) sont devenus beaucoup plus populaires et les gens continuent de les utiliser de plus en plus chaque jour. Nous avons beaucoup parlé des VPN ici, de ce qu’est même un VPN à ce que sont même les meilleurs services VPN, mais nos amis de TechRadar sont allés encore plus loin. En faisant équipe avec NordVPN, qui est l’un des services VPN les plus populaires sur le marché, l’équipe TechRadar Pro a pu faire le tour des coulisses d’un serveur VPN pour voir comment les choses fonctionnent vraiment.

Le CTO de NordVPN, Mark Halstead, et son collègue Tom Okman ont guidé les gens à travers quelques points clés du serveur VPN, en commençant par son apparence. Les serveurs de NordVPN sont basés sur Linux, et l’équipe a déclaré:

La session a révélé que les serveurs Linux de NordVPN sont configurés avec divers outils qui améliorent la sécurité, la confidentialité et l’authentification. FreeRADIUS est utilisé pour l’authentification, tandis que le logiciel proxy Squid est également utilisé. SaltStack est utilisé pour une configuration de serveur correcte, contrôlant l’infrastructure.

Au cours de la conversation, les gens de NordVPN ont également expliqué comment les fuites DNS sont évitées. NordVPN utilise son propre DNS pour les serveurs, mais des défis se posent pour l’entreprise avec des appareils mobiles car les appareils Android nécessitent la désactivation d’IPv6 pour éviter les fuites potentielles. Un autre problème que la société voit avec certains de ses concurrents est qu’elle prétendra qu’un serveur se trouve dans un pays, mais qu’il est en fait dans un autre. NordVPN a une politique stricte pour empêcher cela et s’assure que tous les serveurs de l’entreprise sont réellement là où ils le disent.

D’autres sujets importants, tels que la sécurité et les DDoS, la garantie de la politique de non-journalisation, la façon dont NordVPN peut améliorer les vitesses et les discussions générales sur la façon d’améliorer l’industrie VPN ont également été abordés. Assurez-vous de lire l’histoire complète sur TechRadar maintenant si vous avez déjà été curieux de savoir comment un VPN fonctionne dans les coulisses.