Ce robot / vadrouille Eufy RoboVac L70 ne balayera pas les morceaux de votre cœur brisé, mais il ne coûte que 360 ​​$ (190 $ de rabais)

Si vous êtes triste et seul aujourd’hui et que vous voulez dépenser de l’argent pour vous sentir mieux, Eufy a une excellente affaire pour vous chez Amazon. Pour 360 $, vous pouvez ramener à la maison leur deux-en-un et éliminer le travail de nettoyage de votre maison. C’est 190 $ de rabais.

L’hybride RoboVac L70 peut ne pas inclure le contrôle Google Assistant, mais la combinaison de l’aspirateur et du nettoyage en un seul appareil simplifie certainement les choses. Après avoir cartographié le plan d’étage de votre maison, vous pouvez attribuer des zones sans vadrouille pour les zones recouvertes de moquette et des zones interdites aux zones que vous ne souhaitez pas nettoyer du tout.

Les avis clients semblent bons, et pour ce prix, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Il se peut que Google Assistant ne soit pas disponible, mais une fois que vous avez chargé vos programmes de nettoyage dans l’application, vous pouvez le laisser.