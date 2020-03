Ce sera votre nouvel accessoire Fire TV préféré, et ce n’est que 22 $ – .

L’année dernière, Amazon a publié une version mise à jour de la télécommande vocale Alexa fournie avec des appareils tels que Fire TV Stick et Fire TV Stick 4K. C’était une mise à jour formidable et attendue depuis longtemps. Tout ce qu’Amazon a fait, c’est d’ajouter deux petits boutons, mais c’est la fonctionnalité qu’ils ont ajoutée qui compte, bien sûr. L’une était une bascule de volume qui vous permet de régler le volume de votre téléviseur de haut en bas, et la seconde était un bouton de sourdine. C’est tout, et pourtant ce simple changement signifiait que beaucoup de gens seraient désormais en mesure d’abandonner leur télécommande TV et d’utiliser un seul appareil pour contrôler leur lecteur Fire TV et leur téléviseur.

Il s’agit en effet d’une mise à jour astucieuse, et vous pouvez réellement acheter la nouvelle télécommande vocale Alexa de 2e génération sur Amazon si votre Fire TV est antérieure aux nouveaux modèles qui en sont livrés avec un. Cela dit, il s’agit d’une mise à niveau de 30 $ et nous ne recommandons pas de l’obtenir. Au lieu de cela, permettez-nous de vous présenter votre nouvel accessoire Fire TV préféré. Il s’agit de la télécommande universelle SofaBaton F2 pour Amazon Fire TV, et il suralimente votre télécommande Alexa. En fait, vous devriez certainement en obtenir un même si vous avez déjà la nouvelle télécommande Amazon avec des commandes de volume pour votre téléviseur.

Le SofaBaton F2 se fixe à votre télécommande Fire TV et étend la longueur en haut, en ajoutant un tas de boutons de télécommande universelle au-dessus du bouton Alexa de votre télécommande principale. Vous trouverez des boutons de volume et un bouton de sourdine, bien sûr, mais vous obtiendrez également deux boutons d’alimentation, des boutons de canal haut et bas, un bouton d’entrée et trois boutons supplémentaires entièrement configurables par l’utilisateur. En d’autres termes, l’ajout de cette pièce jointe signifie que vous pouvez contrôler l’ensemble de votre configuration avec une seule télécommande, ce qui vous permet vraiment d’abandonner vos autres télécommandes. La télécommande Alexa de 2e génération n’est vraiment bonne que pour les personnes qui ne regardent que du contenu sur un appareil Fire TV. Cet accessoire, d’autre part, vous permet de changer de source d’entrée et même de contrôler d’autres appareils.

Le F2 de SofaButon se vend normalement 40 $ sur Amazon, mais une remise et un coupon supplémentaire que vous pouvez accrocher sur la page du produit ont réduit le prix à seulement 21,99 $. Attrapez-en un en vente.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.