Ce serait un cauchemar de passer à côté de ces offres d’une journée sur la machine à dormir LectroFan

Mieux dormir peut affecter considérablement votre vie de tous les jours, c’est pourquoi tout le monde devrait avoir l’une de ces machines de sommeil LectroFan. Que ce soit trop bruyant dans votre chambre la nuit, ou trop calme, ces machines à sommeil peuvent vous aider à vous endormir avec leurs différents sons pour le sommeil et la détente, des ronflements des ventilateurs aux variations de bruit blanc et bien sûr, un son océan apaisant. Plus la machine est chère, plus elle comprend de fonctionnalités et de sons, mais heureusement, Woot a une vente d’un jour sur les machines de sommeil LectroFan afin que vous puissiez vous reposer en sachant que vous n’avez pas dépensé trop, quelle que soit l’option que vous choisissez. Woot comprend la livraison gratuite pour les membres d’Amazon Prime, tandis que tout le monde doit payer des frais d’expédition de 6 $.

Attrapez plus de ZZZ

Machines de sommeil LectroFan

Soyez tranquille avec une offre exceptionnelle sur ces machines de sommeil LectroFan à Woot. Il existe des options pour garder à la maison ainsi que des modèles à ranger dans un sac et à emporter pour vos prochaines vacances, bien que cette vente soit limitée à une seule journée.

À partir de 19 $

L’une des meilleures options pour votre maison est la machine haute fidélité à bruit blanc qui vient en noir pour seulement 32,99 $, vous permettant d’économiser près de 20 $ sur son coût habituel chez Amazon. Ce modèle propose 20 sons uniques, une minuterie de 60 minutes, des commandes de volume et plus encore. Il est assez petit pour être emporté aussi, mais encore une fois, cette Micro Sound Sound Machine ne coûte que 18,99 $ et est conçue pour les voyages. Il fonctionne également comme un haut-parleur Bluetooth et le prix d’aujourd’hui vous permet d’économiser un peu plus de 10 $ sur son prix régulier.

Quelques autres modèles de LectroFan Sleep Machines sont en promotion chez Woot, alors assurez-vous de faire une sélection et de terminer votre achat avant la fin de la vente ce soir.

Woot facture généralement 6 $ par commande pour l’expédition, mais vous pouvez ignorer les frais d’expédition en vous connectant avec un compte Amazon Prime avant de passer à la caisse. Si vous n’avez jamais été membre Prime auparavant, vous pouvez commencer un essai gratuit de 30 jours pour bénéficier de la livraison gratuite sur Woot et Amazon, ainsi que l’accès aux avantages habituels d’Amazon Prime, y compris le service de streaming Prime Video, des réductions exclusives réservées aux membres, et plus.

