Ce sont les accessoires Chromebook dont votre élève a besoin!

Les Chromebooks sont fantastiques pour tant de gens, mais il y a peu d’environnements où ils prospèrent mieux que les écoles. Entre une gestion et une maintenance faciles, une sécurité de niveau entreprise et un flux de travail simple, sans parler de tous ces charmants raccourcis clavier, les Chromebooks sont dans la plupart des cas, littéralement, conçus pour la salle de classe. Avant de retourner en classe pour une autre année d’apprentissage et de faire des mèmes avec vos amis au déjeuner, voici quelques accessoires qui peuvent rendre votre Chromebook plus lisse et plus doux que jamais.

Élargissez votre espace

SanDisk Ultra

Choix du personnel

Les Chromebooks ont tendance à avoir moins de stockage interne que les ordinateurs portables Windows ou Mac traditionnels, et avec une carte microSD donc abordable, je suis d’accord, car à peu près tous les Chromebook de la planète ont un emplacement MicroSD. Disponible dans des tailles allant jusqu’à 512 Go, vous pouvez étendre le stockage de votre Chromebook autant que vous le souhaitez avec une carte UHS-1 fiable.

À partir de 6 $ sur Amazon

Bâtons de rangement de rechange

JUANWE Metal Key 32GB Flash Drive 5 Pack

Alors que Google Classroom vous permet de télécharger la plupart des devoirs, il y a toujours ces moments inévitables où vous devrez remettre un projet sur une clé USB ou partager des fichiers avec un camarade de classe, ou pour sauvegarder vos données à la fin de l’année avant rendez votre Chromebook à l’école. Et comme les lecteurs flash sont faciles à perdre, gardez-en un peu partout.

À partir de 20 $ sur Amazon

Protégez-le

Collier clé USB WooTeck avec strass

Quand j’étais au lycée, je portais une clé USB sur un collier pour ne pas le perdre. Ma clé USB ressemblait à une étiquette de chien, mais ces modèles de pendentif en strass sont beaucoup plus agréables et sont disponibles en cinq couleurs et tailles, de 8 à 64 Go. Soyez juste averti, vous pourriez développer une tique à vie de saisir votre collier pour vous assurer qu’il est toujours là.

À partir de 10 $ sur Amazon

Ajoutez vos ports

Hub USB-C AUKEY 5 en 1

La plupart des étudiants Chromebooks utiliseront toujours au moins un port USB-A, mais si le vôtre ne le fait pas – ou si vous souhaitez avoir une configuration de type poste de travail à utiliser à la maison avec une souris et un clavier filaires – ce concentrateur abordable de AUKEY ajoutera trois ports USB-A.

À partir de 15 $ sur Amazon

Récepteur facile à ranger

Souris mobile sans fil portable VicTsing MM057 2.4G

Les souris sans fil sont presque toujours fournies avec un récepteur qui peut facilement se ranger à l’intérieur de la souris elle-même, mais la plupart le stockent sous le couvercle de la batterie, ce qui peut être difficile à retirer si vous mâchez vos ongles comme moi. Cette souris la range dans un emplacement qui se trouve à côté du couvercle de la batterie, vous pouvez donc la retirer et la retirer rapidement lorsque vous passez d’une classe à l’autre.

10 $ chez Amazon

Compact et mignon

Usbkingdom Turtle USB Wired Mouse

Si vous préférez une souris filaire – ça va, je perds également ceux sans fil reçus – alors ce petit modèle filaire est spécialement conçu pour les petites mains et les esprits plus gais. Il y a des souris en forme de lions, de tigres et d’ours, mais cette mignonne petite tortue m’encourage quand j’écrase mes devoirs.

À partir de 8 $ sur Amazon

Chargeur de voyage convivial

AUKEY 60W GaN Power Delivery Charger

L’alimentation fournie avec votre Chromebook est certes pratique, mais elle est mieux adaptée à un environnement stationnaire comme votre bureau à la maison. En déplacement, ce chargeur est beaucoup moins encombrant à transporter; il a également l’avantage de pouvoir utiliser un câble plus ou moins long selon vos besoins.

32 $ chez Amazon

Câble de transport facile

Anker Powerline + Câble C vers C 2.0

Il s’agit du câble USB-C que je porte le plus souvent dans mon propre sac à dos, car il peut charger un Chromebook à pleine vitesse et est livré avec un étui de transport magnétique et velcro pratique. Ce câble est flexible sans se balancer partout, se branche en toute sécurité pour ne pas tomber au moindre toucher et se décline en deux couleurs classiques.

À partir de 14 $ chez Amazon

Bien rembourré

MOSISO Housse en néoprène pour ordinateur portable en mousse de diamant avec petit étui

Les housses pour ordinateur portable sont disponibles dans tous les styles et couleurs sous le soleil, mais elles ne sont pas toutes aussi rembourrées que ce modèle deux pièces de MOSISO. La couche de mousse cousue au diamant ici devrait ajouter une protection supplémentaire contre l’écrasement à votre ordinateur portable, et j’adore avoir une mallette amovible pour qu’ils soient à la fois plus fins et plus faciles à emballer dans votre sac.

À partir de 13 $ sur Amazon

Manchon vertical élégant

Sacoche pour ordinateur portable style vertical en toile bleue Kinmac

Bien que les manches avec fermetures à glissière horizontales – sur le côté gras du Chromebook – soient la norme, je préfère avoir la fermeture éclair sur la taille courte afin qu’il y ait moins de fermeture éclair, moins de l’ordinateur portable exposé aux dents métalliques de la fermeture éclair, et moins de matériau de fermeture éclair ça peut casser. La résistance à l’eau est juste la cerise sur le gâteau élégant.

À partir de 10 $ sur Amazon

Prêt pour le chaos de la vie

Sac à dos Wanderer moderne simple

Fabriqué avec un tissu résistant à l’eau, ce sac à dos peut être ouvert complètement à plat lorsque vous l’emballez et être ouvert sur les côtés ou le dessus selon vos besoins. Il possède également une pochette pour ordinateur portable séparée afin que vous puissiez ranger votre Chromebook rapidement lorsque vous passez d’une classe à l’autre.

35 $ ​​chez Amazon

Pour le lit, le canapé et la voiture

LapGear MyDesk Lap Desk

Prenez-le à quelqu’un qui passe plus de temps qu’elle ne devrait utiliser un Chromebook sur le canapé ou sur son lit: utilisez un ordinateur portable pour élever votre Chromebook (afin de ne pas le regarder maladroitement) et gardez-le stable sur vos genoux ( il ne tombera donc pas). Ce modèle a même des compartiments pour tenir votre téléphone et une collation!

20 $ chez Amazon

Écoutez, les enfants

Anker SoundBuds Curve Wireless

Chaque Chromebook vendu aux étudiants a toujours une prise casque old-school, mais les écouteurs sans fil sont toujours meilleurs pour votre enfant afin qu’ils ne traînent pas leur Chromebook au sol s’ils s’éloignent. Ceux-ci obtiennent 13 heures sur une seule charge et ne casseront pas le budget.

27 $ chez Amazon

Un écran propre est un écran heureux

Lingettes pour écrans mobiles ZEISS

Les écrans tactiles fonctionnent mieux lorsqu’ils sont propres, et entre la crasse du clavier et la transpiration, collante à portée de main, votre écran Chromebook pourrait devenir méchant étonnamment rapide, c’est pourquoi j’aime en garder un ou deux dans mon propre sac à dos afin que je puisse facilement nettoyer mon écran quand les choses deviennent grossières.

À partir de 8 $ sur Amazon

Garde le propre

Moufle Mignon Hérisson en Microfibre 6 1/2 x 6 1/2 Rose Vert Bleu (Lot de 3)

Les mitaines en microfibre sont incroyables pour essuyer la poussière et nettoyer les écrans tachés, et tout ce qui rend le nettoyage plus amusant est un gagnant-gagnant dans mon livre, c’est pourquoi ces petits hérissons sont des as dans mon livre. Le pack de trois signifie même que l’on peut vivre dans le sac à dos et que l’on peut vivre à la maison!

11 $ chez Amazon

Améliorez votre expérience Chromebook

Il y a beaucoup d’accessoires ici qui peuvent améliorer votre Chromebook et ses performances, mais les mises à niveau les plus simples et les plus importantes que vous pouvez faire ici sont de lui procurer une carte microSD comme le très abordable SanDisk Ultra pour ajouter plus de stockage et garder une souris à portée de main pour longues séances.

Les écrans tactiles sont impressionnants et les pavés tactiles sont corrects, mais rien ne vaut une souris lorsque vous faites beaucoup de défilement ou d’édition de texte, et le récepteur facile à ranger sur le VicTsing est un bonus pour les étudiants car vous n’aurez pas à aller indiscret retirez le couvercle de la batterie chaque fois que vous le retirez.

Gardez-le propre et sûr

Si votre école vous a remis un Chromebook, vous devez en prendre très soin, en particulier lorsque de simples investissements comme des housses de clavier et des housses pour ordinateur portable résistantes à l’écrasement sont disponibles à des prix très bas. Les lingettes d’écran et les jolies mitaines en microfibre peuvent également aider à garder les choses propres dans l’ensemble, il suffit de résister à l’envie d’utiliser vos lingettes Lysol pratiques sur un Chromebook, en particulier un Chromebook avec un écran tactile. Les produits chimiques contenus dans ces lingettes peuvent dégrader le revêtement de l’écran au fil du temps.