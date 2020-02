Ce sont les deux applications que vous devez télécharger avant le début de la saison XFL

Séchez les yeux des fans de football, la saison de la NFL est peut-être terminée, mais la XFL est là.

Créée par le PDG / légende de la WWE, Vince McMahon, la nouvelle XFL est la renaissance de la XFL 2001. C’est le football, mais avec quelques ajustements et changements qui, espérons-le, rendront les jeux encore plus excitants à regarder.

Les bons amis d’un Cordcutters ont déjà rassemblé toutes les informations dont vous avez besoin pour regarder les matchs cette saison. (Ce guide présente également une ventilation des principales différences de règles, vous devriez donc vraiment le vérifier!)

Mais que vous soyez un Dallas Renegade, un Seattle Dragon, un Tampa Bay Viper ou une Team 9 … euh … peu importe … il y a deux applications que vous devez absolument télécharger avant le début de la saison pour vous assurer de maximiser votre plaisir.

La première est l’application officielle XFL. Il s’agit d’un concert assez standard comprenant des scores, des équipes, des statistiques, des vidéos d’initiés, des listes, des horaires et plus encore. Fait intéressant, il a même une billetterie mobile, vous pouvez donc l’utiliser pour assister à des matchs!

La deuxième application que vous devez absolument télécharger est PlayXFL. Ceci est l’application de jeu officielle de la XFL. Maintenant, l’une des plus grandes différences entre la XFL et la NFL est les paris sportifs. Les annonceurs de XFL pourront en fait discuter des paris sportifs pendant les matchs, et les tickers à l’écran afficheront des métriques comme l’écart de points et le sur / sous.

PlayXFL est une autre opportunité pour les fans de gagner de l’argent, sauf que c’est totalement gratuit. Une fois l’application téléchargée, vous pouvez l’utiliser pour prédire le score correct (et pas seulement le résultat) des jeux sélectionnés, et si vous avez parfaitement raison, vous pourriez gagner un jackpot de 1 million de dollars.

En plus de ce jackpot des éliminatoires, il y a également un prix de 500 000 $ la première semaine et 25 000 $ à gagner toutes les deux semaines. Vous devez avoir 18 ans ou plus et vivre aux États-Unis, mais assurez-vous de consulter les Ts et C complets sur les pages respectives de l’App Store.

Gagnez 1 million de dollars, ce n'est pas grave

