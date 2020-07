Ce sont les extensions de navigateur dont le personnel d’Android Police ne peut pas se passer

Chez Android Police, nous vivons et respirons dans nos navigateurs de bureau. Presque tout ce que nous faisons, de l’écriture, de la recherche et de la communication, se passe dans les limites de nos écrans d’ordinateur (ou sur nos téléphones, naturellement). Au fil des ans, nous avons trouvé plusieurs façons de nous faciliter la vie avec des extensions, à la fois pour nos emplois et nos vies personnelles. Pour cette collection, nous voulons partager avec vous toutes les extensions qui nous aident à gérer nos vies et notre journée de travail.

Caleb

Sourire toujours

Amazon est peut-être maléfique, mais nous y faisons tous encore des achats. Si vous voulez vous sentir un peu mieux dans votre dépendance aux achats en ligne, essayez l’extension Smile Always. Il profite de l’initiative d’Amazon Smile, qui fait don de 0,5% des achats d’articles éligibles à un organisme de bienfaisance de votre choix, et s’assure que chaque lien Amazon que vous visitez sera la version Smile. (Assurez-vous de configurer l’organisation caritative de votre choix sur Amazon.)

Je l’utilise depuis des années maintenant et j’ai donné un grand total de … eh bien, c’est à peine 20 dollars. Mais c’est 20 $ de plus pour la Fondation Transkids Purple Rainbow et 20 $ de moins pour Jeff Bezos avec qui se remplir les poches!

Google Arts & Culture

Google exécute toujours une sorte d’expérimentation avec la nouvelle page d’onglet de Chrome, mais cela ne me dérange jamais, car ma nouvelle page d’onglet est toujours couverte d’illustrations historiques esthétiques. L’extension Google Arts & Culture propose une nouvelle sélection allant des grands maîtres aux œuvres contemporaines d’artistes de rue du monde entier. Vous pouvez personnaliser le moment où un nouvel art apparaît et même rechercher plus d’informations sur la pièce directement dans le nouvel onglet. C’est un moyen simple d’embellir votre quotidien tout en apprenant une ou deux choses sur l’histoire, l’art et la culture.

Cody

Enregistrer l’image au format PNG

WebP (et WebM) peuvent être largement pris en charge sur tous les navigateurs, mais ils ne se sont jamais vraiment intéressés aux éditeurs d’images – ou WordPress, d’ailleurs. Néanmoins, Google sert toujours WebP aux navigateurs qui le prennent en charge, donc la plupart d’entre nous chez AP finissent par télécharger des images dans un format qui doit être converti avant de les utiliser. Cette extension ajoute un élément de menu contextuel simple aux images afin qu’elles puissent être converties en PNG et enregistrées localement sans un long processus en plusieurs étapes.

Capture d’écran pleine page

Nous devons régulièrement saisir de gros morceaux d’une page Web pour les articles, donc un outil de capture d’écran rapide et simple qui fait défiler la page entière est un must. Plusieurs captures d’écran individuelles assemblées et affichées dans un nouvel onglet où vous pouvez enregistrer ou faire glisser l’image vers une autre application.

Absolute Enable Clic droit et copie

Avez-vous déjà visité un site Web développé par un méchant malveillant et égoïste qui pense que les utilisateurs ne devraient pas pouvoir cliquer avec le bouton droit ou copier du texte à partir d’une page Web? Je suis sûr que oui, mais je ne l’ai pas remarqué depuis longtemps car cette extension désactive ces contraintes répressives.

LPEF – Analyseur de photos

Je viens juste de commencer à l’utiliser parce que mon ancienne extension de visionneuse EXIF ​​a disparu du Chrome Web Store, mais je suis déjà fan. Non seulement il est bon pour rechercher des données EXIF ​​intégrées sur une image, mais il montre également des graphiques pour les canaux de couleur, la luminosité et l’écrêtage des couleurs. Il offre également un moyen rapide et pratique de lancer Google Recherche d’images.

Style

Le stylet est une sorte d’outil de piratage de feuille de style qui vous permet d’insérer votre propre CSS dans une page. J’étais un fan inconditionnel de Stylish il y a longtemps, mais je suis passé à Stylus après que l’extension Stylish s’est transformée en logiciel espion. Bien que je n’en ai pas besoin aussi souvent ces jours-ci, il est toujours pratique d’appliquer rapidement quelques ajustements CSS (et hacks) à une page, que ce soit pour masquer une fenêtre contextuelle désagréable ou simplement pour corriger un style de texte illisible.

Recherche Chrome Regex

Si le stylet vous semble trop intime, vous voudrez ignorer celui-ci; mais pour les programmeurs là-bas, c’est « Find … » sur les stéroïdes. La fonction de recherche de base ne prend pas en charge les caractères génériques ou les opérateurs avancés, et cela devient un problème lorsque vous parcourez des milliers de numéros de modèle avec divers codes courts. Si vous savez écrire des expressions rationnelles, il ne faut qu’une minute environ pour assembler un motif suffisamment bon pour économiser une tonne de temps.

Manuel

Enregistrer dans la poche

Pendant que je travaille, je tombe souvent sur des tonnes d’excellents articles, mais j’ai à peine le temps de les lire quand je devrais faire des recherches. C’est là que Pocket et son extension Save to Pocket interviennent pour moi. L’extension vous permet d’enregistrer des articles en cliquant sur un bouton ou via le menu contextuel. Vous pouvez ensuite accéder à une interface de type lecteur via le site Web de Pocket ou l’application mobile du service. Je dois admettre que ma liste s’accumule un peu en ce moment car je ne suis plus à peu près à cause de la pandémie. J’avais l’habitude de passer par ma lecture sur mon téléphone en utilisant les transports en commun, ce que j’essaye d’éviter autant que possible de nos jours.

Je me fiche des cookies

Même si j’aime l’idée que moins de sites Web laissent des cookies sur mon ordinateur grâce au RGPD, je n’aime pas le système actuel qui vous fait cliquer sur la bannière des cookies sur la bannière des cookies lorsque vous visitez un nouveau site pour la première fois. C’est là que je m’en fous des cookies. Il cache presque tous les avis. L’extension n’est pas toujours parfaite et casse parfois des sites Web, c’est-à-dire lorsque vous devez la désactiver, mais je préfère de beaucoup le faire plutôt que de configurer mes préférences encore et encore. Gardez à l’esprit que cela permettra à la plupart des sites Web de définir tous les cookies qu’ils souhaitent, mais soyons honnêtes, « autoriser tout » est ce que bon nombre d’entre nous cliquent de toute façon. Je bloque simplement les cookies tiers dans Chrome pour empêcher les pires contrevenants.

Le développeur a également une extension basée sur un abonnement appelée Non merci qui bloque toutes sortes de popups de newsletter, de boîtes de chat, de demandes de notifications, de popups d’enquête, et plus encore, si vous souhaitez supprimer encore plus d’ennuis du Web.

ClearURLs

L’ajout le plus récent à mes extensions incontournables est ClearURL. Il s’agit d’un petit outil soigné qui supprime tout le suivi des URL, principalement celles de Google et d’Amazon. Au lieu de liens très longs remplis d’informations non pertinentes pour vous suivre, vous verrez des URL plus courtes comme

https://www.google.com/search?q=android+police

plutôt que

https://www.google.com/search?q=android+police&oq=android+police&aqs=chrome..69i57j69i64l2j69i60l3j69i65.2662j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

C’est également très utile lorsque vous essayez d’ajouter des liens propres uniquement à vos articles. Jusqu’à présent, je n’ai rencontré aucun site Web défectueux, mais je vous tiendrai au courant si je rencontre des problèmes.

Bitwarden

En ce qui concerne la gestion des mots de passe, je suis récemment passé de Bitwarden à MYKI, comme recommandé par Rita. Ce n’est peut-être pas pour tout le monde, mais j’aime que toutes mes données soient stockées localement sur mes appareils uniquement – aucune fuite de serveur possible. Cependant, je préfère de loin l’extension Bitwarden à celle de MYKI. Il propose des raccourcis clavier, permettant de saisir des mots de passe sans jamais retirer mes doigts du clavier en appuyant sur Ctrl + Maj + L. Pour les champs de mot de passe que l’extension ne peut pas lire, la copie de vos informations d’identification est une action en un seul clic, tandis que MYKI vous fait entrer dans l’aperçu détaillé d’un élément, ajoutant une étape supplémentaire au processus. Contrairement à MYKI, Bitwarden est également complètement open-source, donc si cela est important pour vous, vous pourriez finir par aimer davantage le gestionnaire.

Pushbullet

Pushbullet est mon extension et mon application pour obtenir rapidement des liens et des captures d’écran de mon téléphone vers mon ordinateur. Je ne me soucie pas beaucoup de la mise en miroir des notifications et la plupart des fichiers que j’envoie sont inférieurs à 5 Mo, je m’en tiens donc à la version gratuite du service. Bien sûr, Google propose quelque chose de similaire pour les liens dans Chrome et les images dans Google Photos, mais je trouve que Pushbullet est beaucoup plus rapide et plus robuste dans l’ensemble – en plus, les captures d’écran n’encombrent pas ma collection de photos.

Rita

Texte Blaze

De loin, mon extension la plus utilisée sur Chrome est Text Blaze. Artem l’a découvert il y a environ un an, puis plusieurs d’entre nous ont commencé à l’utiliser et ne pouvaient pas s’en passer. Il s’agit d’un extenseur de texte gratuit (jusqu’à 30 éléments) qui me permet d’enregistrer mon adresse, ma signature, certaines phrases fréquemment utilisées et plusieurs de nos codes de formatage AP internes et de les insérer en quelques touches. Par exemple, j’ai une légende / qui insère les légendes «gauche» et «droite» sous les captures d’écran que vous voyez souvent ici sur AP, avec une mise en forme correcte en gras et en italique, et place le curseur au bon endroit pour que je commence à taper le légende. Les autres favoris incluent / eur pour €, / gbp pour £ et / em pour le em-dash, car les Chromebooks refusent d’avoir un moyen normal de taper cela.

Clipboard History Pro

Un gestionnaire de presse-papiers est essentiel pour ma façon de travailler. Je ne peux pas continuer à changer d’onglet ou de fenêtre chaque fois que je veux copier et coller quelque chose. Je préfère copier plusieurs éléments, puis les coller au besoin. C’est pourquoi j’utilise l’application ClipMenu native sur mon Mac et l’extension Clipboard History Pro sur mon Pixelbook. Ce dernier n’est pas aussi transparent que je le souhaiterais, mais c’est de loin l’outil le meilleur et le plus fonctionnel de sa catégorie sur Chrome OS (et j’en ai essayé beaucoup). Je peux l’appeler avec un raccourci clavier, lui permettre d’enregistrer plus d’une centaine d’éléments, de les rechercher, de conserver des favoris, etc.

Gestionnaire de mots de passe Myki

Tout comme je ne peux pas vivre sans Myki sur mon téléphone, j’ai besoin de son extension Chrome sur tous mes ordinateurs. Myki fait les choses un peu différemment des autres gestionnaires de mots de passe, donc je dois authentifier mon navigateur une fois par jour, et le data master est toujours mon téléphone, mais l’extension facilite l’ajout de nouveaux détails de compte et la modification de ceux existants, en plus il me connecte automatiquement dans mes sites et même saisit le code 2FA par lui-même en cas de besoin.

Boîte à outils pour Google Play Store

Au cours des 4 dernières années, notre propre extension, Toolbox for Google Play Store, a été un pilier sur tous mes ordinateurs. Je visite le Play Store sur le Web plusieurs fois par jour et l’extension résout bon nombre de mes problèmes avec celui-ci. D’abord et avant tout, il est possible de naviguer dans les captures d’écran en plein écran avec les flèches, que Google a supprimées il y a quelque temps et n’a jamais ramenées. Ensuite, il ajoute des boutons à chaque liste, me permettant de trouver rapidement tous les programmes bêta, de suivre l’application sur APK Mirror ou AppBrain, et de trouver notre couverture précédente sur Android Police. Un gain de temps quotidien.

Recherche avancée d’images

Google a supprimé plusieurs filtres de recherche d’Images il y a quelques mois, et bien que nous ayons trouvé de nombreuses solutions pour les récupérer, celui que j’utilise est la Recherche avancée d’images. Il s’agit d’une extension simple qui vous permet de rechercher par mot-clé, de taille d’image exacte ou de trouver des images plus grandes que des résolutions spécifiques, de filtrer par type de fichier, d’afficher uniquement les images de visages et de ramener essentiellement tous les paramètres que Google a supprimés de la recherche d’images il y a quelque temps. De plus, il n’utilise pas de ressources ou ne nécessite pas d’autorisations spéciales. Il s’agit essentiellement d’un générateur d’URL qui ajoute les filtres nécessaires dans l’URL et force le résultat à apparaître dans Google.

Zach Laidlaw

Dark Reader

J’adore le mode sombre. Sa beauté audacieuse orne tous mes appareils, des téléphones portables aux ordinateurs, et tout le reste. Malheureusement, alors que la plupart des systèmes d’exploitation traditionnels prennent désormais en charge le mode sombre à l’échelle du système, le Web a été lent à rattraper son retard. Heureusement, l’extension Dark Reader Chrome est capable d’éteindre les lumières sur à peu près n’importe quelle page Web, ce qui la fait correspondre à l’esthétique audacieuse du reste de mes expériences de système d’exploitation. Si vous détestez faire frire vos rétines sur le web blanc brillant, je vous suggère fortement d’essayer Dark Reader. Ce n’est pas parfait, mais c’est un pas dans la bonne direction pour une expérience Web plus sombre. De plus, Dark Vador est leur mascotte.

Lien vers un fragment de texte

En tant que membre de l’équipe Android Police, je relie constamment les articles précédents que nous avons écrits au nouveau contenu sur lequel je travaille. Avec l’outil Lien vers le fragment de texte de Google, (voyez ce que j’ai fait là-bas?), Nous pouvons intégrer une partie spécifique d’un article auquel nous faisons référence. Cela permet aux lecteurs comme vous de trouver plus rapidement des informations pertinentes plus rapidement lorsque vous cliquez sur ces liens intégrés, ce qui rend votre vie et la mienne un peu plus efficaces.

Télécharger toutes les images

Que je travaille sur un article d’actualité, un guide pratique ou un article sponsorisé, l’intégration d’images dans un article est essentielle pour transmettre l’histoire complète. Malheureusement, passer au crible et saisir les bonnes images à partir d’une source peut être un peu compliqué. Avec Télécharger toutes les images, je peux télécharger un dossier zip qui contient tous les graphiques sur une seule page Web en un seul clic. Ensuite, je peux ouvrir ce dossier, prendre les photos que je veux, les éditer pour l’article, et voilà, les graphiques à gogo!