Ce sont les forfaits de données les moins chers que vous pouvez acheter aux États-Unis.

Si vous souhaitez économiser de l’argent sur votre forfait téléphonique, il existe plus d’options que jamais de nouvelles façons d’économiser sur les principaux opérateurs ou d’utiliser un MVNO. Les MVNO (opérateurs de réseaux virtuels mobiles) ou les opérateurs alternatifs, louent la couverture des grands réseaux et la revendent moins cher.

Cela dit, en fonction de votre utilisation et de vos besoins, un plan de l’un des Big Four pourrait être votre option la moins chère. Et c’est parti.

Source: Android Central

Avant de choisir un plan

Avant de choisir un opérateur et / ou un forfait sans fil, il est préférable de déterminer d’abord vos besoins et vos habitudes d’utilisation. S’il s’agit de votre premier smartphone, je voudrais d’abord vous souhaiter la bienvenue au 21ème siècle et ensuite vous encourager à essayer vos options sans vous engager dans des contrats annuels ou pluriannuels.

Si ce n’est pas votre premier rodéo, réfléchissez à vos habitudes téléphoniques du passé. Combien de données avez-vous réellement utilisées au cours d’un mois moyen? Avez-vous vraiment besoin d’un forfait illimité ou êtes-vous réellement en Wi-Fi plus que vous ne le pensez? Pourriez-vous bénéficier d’une sorte de plan international?

Prenez le temps d’analyser votre utilisation, puis choisissez le plan qui correspond le mieux à ces besoins. La plupart des transporteurs sont plus soucieux de vous faire acheter de manière excessive en vous convaincant que vous avez besoin de tout illimité alors que 90% des Américains ne le font pas.

Ne laissez pas les transporteurs dicter ce dont ils pensent avoir besoin, car ce sera presque toujours bien plus que ce qui est nécessaire. Déterminez ce dont vous avez besoin et faites travailler les transporteurs pour vous.

Vous pouvez opter pour le forfait de données le moins cher qui existe, mais si vous finissez par utiliser plus que ce qui est alloué, vous pourriez payer beaucoup plus en excédents lorsque vous auriez pu choisir le bon forfait pour vous. Vérifiez si ces options correspondent à vos habitudes d’utilisation.

Vous utilisez moins de 2 Go de données par mois

Source: Android Central

Beaucoup, beaucoup d’Américains utilisent beaucoup moins de données qu’ils ne le pensent. Si vous avez réalisé que vous utilisez moins de 2 Go de données par mois, alors ce sont les meilleurs plans bon marché pour vous:

Mint Mobile: Mint Mobile est un MVNO qui loue la couverture de T-Mobile. Vous ne signez pas de contrat, mais vous payer à l’avance pendant 3 mois, 6 mois ou 12 mois, ce qui vous permet d’économiser plus d’argent à plus long terme. Lisez notre critique pour en savoir plus.

Forfait le moins cher: 15 $ / mois pendant 3 mois (45 $ d’avance)

Ce qui est inclus: 3 Go 4G LTE, conversation illimitée, texte et données 2G, partage de connexion

Republic Wireless: Republic opère sur les réseaux Sprint et T-Mobile. Aucun contrat fixe requis. Il encourage les utilisateurs à passer du temps sur le Wi-Fi en facilitant la connexion automatique à de nombreux points d’accès à travers le pays.

Plan le moins cher: 20 $ / mois

Ce qui est inclus: 1 Go 4G LTE, appels et SMS illimités, partage de connexion

Google Fi: Google Fi appartient à Google et fonctionne sur les réseaux T-Mobile, Sprint et U.S.Cellular. La fonctionnalité la plus intéressante de Google Fi est le remboursement que vous obtenez pour les données que vous payez mais que vous n’utilisez pas.

Plan le moins cher: 30 $ / mois

Ce qui est inclus: 1 Go 4G LTE, appels et textos illimités, textos internationaux illimités, partage de connexion, SIM de données uniquement, itinérance internationale

Les données sont gratuites après 6 Go

Metro par T-Mobile: Metro appartient à T-Mobile et fonctionne sur le réseau T-Mobile. Son plan mensuel le moins cher comprend toutes les taxes et les frais réglementaires et ne nécessite aucun contrat.

Plan le moins cher: 30 $ / mois

Ce qui est inclus: 2 Go 4G LTE, conversation illimitée, texte et données 2G, partage de connexion, messagerie vocale visuelle, appels Wi-Fi

Boost Mobile: Boost appartient à Sprint et utilise donc son réseau. Vous payez simplement de mois en mois, sans contrat.

Plan le moins cher: 35 $ / mois

Ce qui est inclus: 3 Go 4G LTE, conversation illimitée, texte et données 2G, streaming de musique illimité à partir de certains services (peut nécessiter un abonnement mensuel), partage de connexion

Cricket Wireless: Cricket appartient à AT&T et opère sur le réseau AT&T. Vous payez mensuellement pour Cricket, sans contrat fixe.

Plan le moins cher: 30 $ / mois

Ce qui est inclus: 2 Go 4G LTE, conversation illimitée, texte et données 2G

Vous utilisez une quantité moyenne de données

L’Américain moyen utilise environ 4 Go de données par mois. Si vous avez remarqué cette tendance par vous-même, considérez ces options comme les moins chères:

Mint Mobile: Mint Mobile appartient à Ultra Mobile et opère sur le réseau T-Mobile. Vous payez d’avance pendant 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Plus votre mandat est long, plus vous économisez d’argent.

Forfait 4 Go + le moins cher: 20 $ / mois (60 $ d’avance pour un terme de 3 mois)

Ce qui est inclus: 8 Go 4G LTE, conversation illimitée, texte et données 2G, partage de connexion

Republic Wireless: Republic opère sur les réseaux Sprint et T-Mobile. Aucun contrat fixe requis. Il encourage les utilisateurs à passer du temps sur le Wi-Fi en facilitant la connexion automatique à de nombreux points d’accès à travers le pays.

Forfait 4 Go + le moins cher: 35 $ / mois

Contenu: 4 Go 4G LTE, appels et SMS illimités, partage de connexion

Les données sont de 5 $ / mois sur 2 Go, économisez si vous utilisez moins de 4 Go

Mobile simple: Simple Mobile appartient à TracFone Wireless et fonctionne sur le réseau T-Mobile. Aucun contrat fixe requis.

Forfait 4 Go + le moins cher: 28,50 $ / mois (30 $ sans remise à niveau automatique)

Ce qui est inclus: 5 Go 4G LTE, conversation illimitée, texte et données 2G, partage de connexion, appels internationaux illimités vers 69 pays, texte international illimité, itinérance des données au Mexique

Metro par T-Mobile: Metro appartient à T-Mobile et fonctionne sur le réseau T-Mobile. Son plan mensuel le moins cher comprend toutes les taxes et les frais réglementaires et ne nécessite aucun contrat.

Forfait 4 Go + le moins cher: 40 $ / mois

Ce qui est inclus: 10 Go de données 4G LTE, conversation illimitée, texte et données 2G, partage de connexion, messagerie vocale visuelle, appels Wi-Fi, musique illimitée

Vous êtes un porc de données!

Source: Android Central

Si vous êtes l’une des rares personnes à utiliser plus de 10 Go de données par mois, vous voudrez probablement opter pour un forfait “illimité” d’un opérateur ou d’un autre. Ces plans vous donneront généralement 4G LTE jusqu’à environ 20 Go par mois, et si vous dépassez cela, vous méritez une médaille.

Ce n’est pas un gros problème, car au lieu de couper vos données, la plupart de ces opérateurs ralentiront votre vitesse ou hiérarchiseront votre connexion. Ce dernier ralentit simplement votre connexion par rapport aux autres utilisateurs d’une tour si l’encombrement est élevé. Beaucoup de gens ne remarqueront même pas de différence.

T Mobile: T-Mobile est à peu près aussi proche que possible des données vraiment illimitées, avec un énorme point de priorité de 50 Go. Aucun contrat fixe requis.

Forfait illimité le moins cher: 60 $ / mois

Ce qui est inclus: 50 Go 4G LTE, appels et SMS illimités, Music Unlimited, partage de vitesses 3G illimitées, streaming vidéo SD, données 2G au Mexique et au Canada

Boost Mobile: Boost appartient à Sprint et utilise le réseau Sprint. Aucun contrat fixe requis.

Forfait illimité le moins cher: 50 $ / mois

Ce qui est inclus: conversation, texte et données illimités, 12 Go de partage de connexion, streaming vidéo SD

Metro by T- Mobile: Metro appartient à T-Mobile et opère sur son réseau. Aucun contrat fixe requis.

Forfait illimité le moins cher: 50 $ / mois

Ce qui est inclus: 35 Go 4G LTE, conversation illimitée, texte et données 2G, 5 Go de partage de connexion, 100 Go de stockage cloud Google One, streaming musical illimité (peut nécessiter un abonnement mensuel), messagerie vocale, messagerie vocale visuelle, appels Wi-Fi

Cricket Wireless: Cricket appartient à et opère sur le réseau d’AT & T. Aucun contrat fixe requis.

Forfait illimité le moins cher: 55 $ / mois (avec paiement automatique)

Ce qui est inclus: 22 Go 4G LTE à 3 Mbit / s, appels, textos et données 2G illimités, textos internationaux illimités, itinérance aux États-Unis, au Canada et au Mexique (50% de l’utilisation doit être aux États-Unis pour l’itinérance au Canada)

Visible: Visible opère sur le réseau LTE de Verizon sans contrat et avec un seul plan simple.

Forfait illimité le moins cher: 40 $ / mois

-Ce qui est inclus: données illimitées, conversation, texte et hotspot (5Mbps), les données peuvent être priorisées par rapport à d’autres trafics lors d’une congestion importante.

Questions familiales

Vous pouvez souvent économiser de l’argent sur votre forfait téléphonique mensuel en concluant des forfaits familiaux avec divers opérateurs. Vous paierez généralement le prix fort pour la première ligne, mais vous bénéficierez d’une remise sur les lignes suivantes. Tous les opérateurs ne proposent pas de forfaits familiaux / multilignes. Voici les moins chers autour:

T Mobile: Le plan illimité d’une seule ligne de T-Mobile n’est pas bon marché, mais si vous avez 4 lignes, vous économisez 35 $ / mois par ligne.

Forfait illimité le moins cher: 30 $ / mois / ligne pour 4 lignes (60 $ pour 1 ligne, 45 $ / ligne pour 2 lignes, 35 $ / ligne pour 3 lignes)

Ce qui est inclus: 50 Go 4G LTE, appels et SMS illimités, Music Unlimited, partage de connexion (20 Go de 4G LTE, vitesses 3G illimitées), streaming vidéo illimité, SMS gratuits en vol et 1 heure de données sur les vols compatibles Gogo

Cricket Wireless: Cricket appartient à AT&T et opère sur le réseau AT&T. Aucun contrat fixe requis.

Forfait familial le moins cher: 27,50 $ / mois / ligne pour 4 lignes (55 $ pour 1 ligne, 45 $ / ligne pour 2 lignes, 30 $ / ligne pour 3 lignes)

Ce qui est inclus: 5 Go de 4G LTE, conversation illimitée et texte

Metro par T-Mobile: Metro appartient à T-Mobile et opère sur son réseau. Aucun contrat fixe requis.

Forfait familial le moins cher: 32,50 $ / mois / ligne pour 4 lignes (40 $ pour 1 ligne, 35 $ / ligne pour 2 lignes, 34 $ / ligne pour 3 lignes)

Ce qui est inclus: 10 Go de données 4G LTE / ligne / mois, conversation illimitée, texte, données 2G, diffusion de musique illimitée, messagerie vocale visuelle, appels Wi-Fi

Boost Mobile: Boost appartient à Sprint et opère sur le réseau Sprint. Aucun contrat fixe requis.

Forfait familial le moins cher: 30 $ / mois / ligne pour 4 lignes

Ce qui est inclus: 3 Go 4G LTE, conversation illimitée, texte, données 2G, partage de connexion, diffusion de musique illimitée à partir de certains services (peut nécessiter un abonnement mensuel)

Sprint:

Forfait familial le moins cher: 35 $ / mois / ligne pour 4 lignes

Ce qui est inclus: 50 Go 4G LTE, appels, textos et données 2G illimités, 5 Go d’itinérance 4G au Mexique et au Canada, 500 Mo de connexion

Pour le globe-trotter et ceux qui ont de la famille à l’étranger

Source: Android Central

Si vous voyagez souvent à l’étranger ou si vous avez de la famille à l’étranger, vous voudrez un opérateur avec un bon plan d’appels internationaux pour pas cher.

Google Fi: Propriété de Google et opérant sur les réseaux T-Mobile, Sprint et US Cellular. Vous pouvez utiliser vos données Google Fi dans plus de 200 pays comme vous le feriez chez vous. Les SMS illimités sont également inclus, mais les appels internationaux sont soumis à divers frais.

Forfait international le moins cher: 30 $ / mois

Ce qui est inclus: 1 Go 4G LTE (les données sont de 10 $ / Go sur 1 Go), conversation illimitée, texte, textos internationaux illimités

Les données sont gratuites après 6 Go

Boost Mobile: Boost appartient à et fonctionne sur le réseau de Sprint. Aucun contrat fixe requis.

Forfait international le moins cher: 35 $ / mois plus 5 $ / mois pour Todo Mexico Plus ou 10 $ / mois pour International Connect Plus

Ce qui est inclus: Todo Mexico Plus vous offre des appels illimités vers et depuis tout le Mexique, des appels illimités vers le Canada, une messagerie SMS (texte) internationale illimitée, des données d’itinérance de 8 Go pour le Mexique. International Connect Plus vous offre tout ce qui précède ainsi que la messagerie MMS, des appels illimités vers des lignes fixes dans plus de 70 pays, 200 minutes pour sélectionner des lignes mobiles dans plus de 50 pays et des tarifs à la minute réduits vers plus de 200 destinations.

Android déverrouillé pur

Google Pixel 3a

Tirez le meilleur parti de votre connexion illimitée

Le Google Pixel 3a a une pure expérience Android avec un excellent appareil photo à un prix avantageux. Ce téléphone déverrouillé fonctionnera sur la plupart des opérateurs.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.