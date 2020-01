Ce sont les meilleures applications de suivi du sommeil pour Apple Watch

Le suivi du sommeil avec Apple Watch est un excellent moyen d’obtenir de nouvelles informations sur vos habitudes et tendances de sommeil au fil du temps. Apple travaille apparemment sur ses propres fonctionnalités de suivi du sommeil pour Apple Watch, mais ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. En l’absence d’une solution première pour le suivi du sommeil Apple Watch, une poignée d’applications tierces incroyablement puissantes sont arrivées sur l’App Store.

Et la durée de vie de la batterie?

Avant de commencer à suivre votre sommeil avec Apple Watch, vous devez planifier le moment où vous rechargerez votre montre. Il y a deux options principales ici: avant de se coucher ou après votre réveil le matin. Un changement clé pour moi a été de placer un chargeur Apple Watch supplémentaire sur mon bureau plutôt que sur ma table de nuit.

Pour moi, il est beaucoup plus facile de charger chaque soir avant de me coucher. Je me réveille et me dirige directement vers la salle de sport la plupart des matins, donc je dois m’assurer que mon Apple Watch a suffisamment de batterie pour le suivi de l’entraînement. Si je mets mon Apple Watch sur le chargeur vers 20 heures, après avoir atteint mon objectif de stand pour ce jour-là, elle est généralement complètement chargée au moment où je me rends au lit à 21h30. Et quand je me réveille le matin, il me reste presque toujours plus de 90% de batterie – plus qu’assez pour passer la journée.

Cela fonctionne parfaitement pour moi, mais votre routine est probablement différente de la mienne. La clé est de proposer un plan que vous pouvez reproduire tous les jours. Que ce soit en charge le matin ou le soir, ou une combinaison des deux, il est beaucoup plus facile que vous ne le pensez de changer vos habitudes de charge pour l’Apple Watch.

Bien sûr, il est toujours possible de remplacer une ancienne Apple Watch comme votre «montre de sommeil» dédiée. Le Zac Hall du . a expliqué précédemment comment procéder. Pour ce faire, vous pouvez également vous procurer un ancien modèle d’Apple Watch d’occasion ou remis à neuf.

Une fois que vous avez établi une routine de charge pour votre Apple Watch, il est temps de choisir une application de suivi du sommeil. Il existe différentes options.

AutoSleep

AutoSleep est probablement l’application de suivi du sommeil Apple Watch la plus populaire sur l’App Store, et pour cause. Il fournit certaines des données les plus détaillées, y compris un aperçu détaillé du sommeil, de la qualité du sommeil, de la fréquence cardiaque, du sommeil profond et bien plus encore.

AutoSleep utilise un système de sonneries pour vous aider à surveiller ces statistiques clés. L’interface principale vous montre des sonneries pour le sommeil, la qualité du sommeil, le sommeil profond et les bpm. Cependant, toutes ces données ont un coût et l’interface d’AutoSleep peut sembler un peu écrasante une fois que vous avez plongé dans toutes les données disponibles.

Pour lutter contre cela, AutoSleep propose également une excellente application Apple Watch qui permet de consulter facilement les données de sommeil de la journée en cours. Il existe également un score de «préparation» qui tente de prédire dans quelle mesure vous êtes prêt pour la journée en fonction de votre sommeil pour cette nuit.

AutoSleep est disponible sur l’App Store pour 2,99 $ en un seul achat.

Oreiller

Lorsque j’ai écrit sur les applications de sommeil pour l’Apple Watch il y a près de trois ans, Pillow était une option que je ne connaissais pas à l’époque, mais plusieurs lecteurs . m’ont suggéré de l’essayer. Avec des fonctionnalités telles que la détection automatique du sommeil et l’analyse de la fréquence cardiaque, Pillow s’intègre parfaitement au reste du marché.

L’une des principales caractéristiques de Pillow est sa prise en charge pour l’enregistrement d’événements audio importants tout au long de la nuit. Cela signifie que l’application peut suivre les données, y compris le ronflement, l’apnée du sommeil et le sommeil parler, mais la plus grande mise en garde ici est que la détection du bruit ne fonctionne qu’en mode manuel.

Il est également possible d’afficher les tendances détaillées du sommeil au fil du temps, des recommandations personnalisées, etc. Vous pouvez essayer gratuitement Pillow sur l’App Store avec des achats intégrés.

NapBot

NapBot est un nouveau venu dans le plaisir du suivi du sommeil Apple Watch, et il devient rapidement l’une des options les plus puissantes. NapBot utilise l’apprentissage automatique pour effectuer un suivi automatique du sommeil, vous permettant de voir les détails sur les phases, les tendances, etc.

NapBot offre une quantité impressionnante de données dans une interface incroyablement facile à naviguer. L’onglet «Calendrier» de l’application vous permet d’obtenir un aperçu détaillé de votre sommeil au quotidien, et vous pouvez choisir un jour spécifique pour voir des informations plus détaillées sur la fréquence cardiaque et les phases.

NapBot vient également de lancer sa première application Apple Watch complètement indépendante de l’iPhone. Actuellement, il vous permet uniquement de voir le sommeil de la veille, mais nous espérons qu’il ajoutera plus de fonctionnalités et de données historiques au fil du temps.

NapBot est la plus récente application de suivi du sommeil d’Apple Watch, mais elle devient également rapidement ma référence. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur l’App Store avec des achats intégrés.

Sleep ++

Sleep ++ est une autre application de suivi du sommeil populaire pour Apple Watch avec prise en charge de la détection automatique du sommeil, des rappels au coucher, des objectifs de sommeil, etc. Dans l’application Sleep ++, l’interface principale fournit un aperçu détaillé de vos habitudes de sommeil au cours des derniers jours.

Comme ses concurrents, Sleep ++ propose également de nombreuses données sur les tendances, les cycles, les phases du sommeil, etc. Vous pouvez également voir une chronologie détaillée de votre sommeil, y compris lorsque vous étiez reposé, agité et éveillé, avec un regard particulièrement soigné sur le moment où votre «meilleur sommeil» s’est produit. »

L’une des meilleures choses à propos de Sleep ++ est qu’il est entièrement gratuit, avec un achat intégré dans l’application pour supprimer les publicités. Vous pouvez le télécharger sur l’App Store

Autres

Si aucune de ces options ne suscite votre intérêt, Sleep Watch est un autre choix disponible sur l’App Store. Apple a acquis Beddit en 2017, mais c’est principalement un suivi du sommeil matériel que vous placez sous vos draps. Le cycle de sommeil était disponible pour l’Apple Watch jusqu’à récemment, mais le support a été supprimé en octobre.

Qu’est-ce que j’utilise?

Malgré tous les nouveaux entrants dans l’industrie Apple Watch de suivi du sommeil, je trouve toujours que AutoSleep est l’option la plus puissante, mais cela ne veut pas dire qu’elle est parfaite. AutoSleep vous offre beaucoup de données, et parfois c’est écrasant d’essayer de comprendre la logique derrière certaines de ces données.

NapBot est en train de devenir une seconde proche pour moi. Bien qu’il soit un nouveau venu sur la scène, il s’améliore rapidement avec des mises à jour cohérentes. Par exemple, il a récemment ajouté une application Apple Watch autonome, de nouvelles tendances et complications Apple Watch, et plus encore.

La clé, quelle que soit l’application que vous choisissez, est de vous assurer qu’il existe une sorte de fonction de détection automatique du sommeil. Cela réduit la friction et signifie que vous n’avez pas à vous rappeler de démarrer manuellement une session de suivi du sommeil chaque nuit avant de vous coucher. Au lieu de cela, votre Apple Watch peut suivre votre sommeil en arrière-plan, sans aucune interaction de votre part.

Ces applications s’intègrent également à l’application Santé d’Apple, ce qui signifie que vous pouvez obtenir un aperçu de vos données de sommeil à côté de tout le reste dans l’application Santé. L’application Santé est utile pour suivre les tendances et les moyennes à long terme, mais si vous voulez des données détaillées, vous devrez passer à l’application tierce de votre choix.

Bien sûr, il y a aussi le lancement imminent des capacités de suivi du sommeil Apple Watch d’origine d’Apple. Bien que nous ne sachions toujours pas exactement quand ces fonctionnalités seront publiées, une solution d’Apple d’origine pourrait offrir des fonctionnalités de gestion de la batterie et plus encore.

En fin de compte, si vous voulez le plus de données possible, AutoSleep est mon application de suivi du sommeil préférée pour Apple Watch. NapBot et Sleep + sont également d’excellentes options, excellant en fournissant des données détaillées dans des interfaces faciles à utiliser. Je vous recommande de les essayer tous pour trouver celui qui vous convient le mieux.

Suivez-vous votre sommeil avec l’Apple Watch? Quelle application préférez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

