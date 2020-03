Ce sont les meilleures cartes de crédit pour la livraison de nourriture, car nous sommes tous coincés à la maison en ce moment – .

La nouvelle épidémie de coronavirus qui a empêché une grande partie des États-Unis de rester à la maison pour éviter d’attraper (et de déclencher la propagation de la communauté) le virus signifie que beaucoup de gens comptent sur des services de livraison de nourriture comme UberEats et DoorDash et bien plus que d’habitude de nos jours.

Dans cet article, nous recommandons quelques offres de cartes de crédit à tous ceux qui souhaitent maximiser leurs récompenses et en avoir pour leur argent en utilisant plus fréquemment ces services de livraison de nourriture.

Remarque: les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

L’un des plus gros ajustements que le nouveau coronavirus cause à la vie quotidienne de la personne moyenne a à voir avec les quarantaines et les ordonnances de séjour à la maison auxquelles un nombre croissant de villes aux États-Unis sont désormais soumises – des ordonnances qui ont un énorme impact en particulier sur les communautés de restaurants locaux. La fermeture d’entreprises non essentielles parallèlement à ces commandes signifie que les bars et les restaurants ont été obligés de fermer, ne leur laissant que la possibilité d’offrir des services de livraison et de livraison jusqu’à ce que la pandémie soit résolue. Pendant ce temps, bon nombre des principaux services de livraison de nourriture – y compris Seamless, DoorDash, Delivery.com et Caviar – ont élaboré de nouvelles politiques qui offrent des options de livraison à faible risque (et sans contact) pour protéger les clients et les travailleurs. DoorDash, par exemple, a envoyé aux utilisateurs un e-mail détaillant de nouvelles façons de demander une livraison où les clients peuvent ajouter un lieu de dépôt et se coordonner avec leur «Dasher» pour éliminer les interactions de personne à personne.

Pour ceux d’entre vous qui cherchent à économiser de l’argent ou à gagner des récompenses pour de futurs voyages une fois que nous pourrons tous recommencer à voler, les cartes de crédit de récompenses offrent désormais plus de possibilités de gains bonus que jamais auparavant. Et parmi les nouvelles catégories de bonus, il y a les services de livraison de nourriture, ces catégories rapportant généralement des points ou des miles aux titulaires de carte, ce qui en fait d’excellents choix pour les gourmets lorsque les restaurants rouvrent pour un dîner assis.

Si vous commandez en ce moment, vous dépensez beaucoup d’argent en ce moment, voici d’excellentes cartes qui devraient vous aider à maximiser vos livraisons avec des remises, des bonus ou les deux.

Réserve Chase Sapphire

Avantages de la livraison de nourriture: Les titulaires de carte qui enregistrent leur Chase Sapphire Reserve auprès de DoorDash et l’utilisent pour payer des commandes sont éligibles pour recevoir jusqu’à 120 $ en crédits de relevé sur les livraisons – 60 $ en 2020 et 60 $ en 2021. Les titulaires de carte peuvent également s’inscrire pour un abonnement DashPass gratuit jusqu’à deux ans, ce qui coûte normalement 9,99 $ par mois et comprend des frais de service moins élevés, plus la livraison gratuite, sur les commandes de 12 $ ou plus. La carte rapporte également 3x points par dollar pour les repas, ce qui inclut non seulement les restaurants mais également les commandes de livraison de nourriture provenant de services tels que DoorDash, GrubHub et Seamless.

Cotisation annuelle: 550 $

Bonus d’inscription: Obtenez 50 000 points Ultimate Rewards après avoir effectué 4 000 $ d’achats éligibles au cours des trois premiers mois suivant l’ouverture du compte.

Autres avantages: Les avantages de la Chase Sapphire Reserve incluent 300 $ de crédits de relevé annuel pour les achats de voyage, l’accès au salon Priority Pass et un remboursement des frais d’inscription Global Entry ou TSA PreCheck tous les quatre ans. En plus de manger, il gagne également 3x points Ultimate Rewards par dollar sur une large gamme d’achats de voyages.

American Express® Gold Card

Avantages de la livraison de nourriture: Les titulaires de carte sont éligibles jusqu’à 10 $ en crédits de relevé chaque mois lorsqu’ils paient avec la carte Amex Gold chez les partenaires de restauration participants, y compris Grubhub, Seamless et The Cheesecake Factory. La carte rapporte également 4x points par dollar dans les restaurants du monde entier, ce qui inclut certaines commandes de services de livraison de nourriture.

Cotisation annuelle: 250 $

Offre de bienvenue: Gagnez 35 000 points de récompense d’adhésion après avoir dépensé 4 000 $ sur votre nouvelle carte au cours des trois premiers mois de votre adhésion.

Autres avantages: Cette carte permet de gagner 4 points de fidélité par dollar dans les restaurants du monde entier, ainsi que jusqu’à 25 000 $ d’achats par année civile dans les supermarchés américains. Les membres gagnent également 3x points par dollar sur les vols réservés directement auprès des compagnies aériennes ou sur amextravel.com.

