Ce sont les meilleurs films Pixar en streaming sur Disney + en ce moment

Les films d’animation Pixar sont parmi les meilleurs films au monde, capables de divertir les enfants et les adultes avec leurs histoires sincères et leurs personnages inoubliables. Des films comme Up, Toy Story et des prix plus récents comme Inside Out sont devenus plus connus au fil des ans, et maintenant avec Disney + disponible, toute la gamme des films Pixar est disponible en streaming à tout moment.

Disney s’efforce de faire de Disney + l’endroit n ° 1 pour les familles pour diffuser du contenu cette année, et avec des versions récentes du service comme Pixar’s Onward et Frozen 2, ainsi que des films à venir comme Artemis Fowl qui saute dans les théâtres et va directement à Disney + sur Le 12 juin, ils pourraient bien accomplir cela. Le contenu supplémentaire comme les films Marvel, la série The Simpsons et les documentaires National Geographic rendent le service tentant même pour ceux qui n’ont pas d’enfants à la maison, et heureusement, l’essai Disney + de 7 jours vous permet de commencer à diffuser gratuitement.

Qu’est-ce que Disney + et comment puis-je m’inscrire?

Avant de passer à la liste ci-dessous, si vous n’êtes pas familier avec Disney + ou si vous avez retardé votre inscription, c’est le moment d’en savoir plus et de commencer un abonnement. Il rassemble à peu près la collection complète de spectacles et de films de Disney, Pixar, Nat Geo, Marvel et bien plus en un seul service pour un coût mensuel faible qui ne nécessite pas d’engagement à long terme.

Vous pouvez commencer avec un abonnement Disney Plus pour seulement 6,99 $ par mois, ou le combiner avec Hulu et ESPN + pour seulement 12,99 $ par mois. Les deux vous donnent accès à la même bibliothèque Disney +, mais évidemment, le bundle vous donne juste plus de services à regarder. Il y a même une offre d’essai gratuite de 7 jours pour vous permettre de vérifier le service avant de payer quoi que ce soit.

Un service de streaming magique

Disney +

Tous vos favoris Pixar et bien plus encore

Disney + diffuse chaque film Pixar à ce jour, et avec un essai gratuit de 7 jours, vous pouvez regarder tous vos favoris avant même de payer un centime.

Les 6 meilleurs films Pixar que vous pouvez trouver sur Disney + aujourd’hui

Tout le monde a un film Pixar préféré, et bien que tous les films qui proviennent de ce studio particulier soient fantastiques, il y en a encore une poignée qui ont dépassé le reste et sont des visionnements pratiquement essentiels si vous êtes un fan de Disney, Pixar ou films d’animation en général. Si vous n’avez jamais vu les films ci-dessous, il est temps d’activer Disney + et de commencer à diffuser.

Inspiré par la fable d’Ésope La fourmi et la sauterelle, ce film Pixar suit la petite fourmi Flik qui rencontre un groupe d’insectes fou tout en essayant de sauver sa colonie de sauterelles qui cherchent à détruire tout ce que les fourmis ont construit.

Faites un tour avec l’un des duos les plus incroyables de l’histoire de Pixar. Un vendeur de ballon à la retraite part à l’aventure de sa vie quand un jeune garçon se retrouve sur son porche le jour où sa maison commence à flotter.

Riley, 11 ans, déménage dans une nouvelle ville, provoquant un détraquage de ses émotions. La joie, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse se disputent le contrôle alors que Riley essaie de naviguer dans sa nouvelle vie.

Toy Story n’est pas seulement le film Pixar le plus emblématique de l’histoire, mais c’est aussi le tout premier à sortir du studio. Ce film de 1995 présente au public Woody et Buzz Lightyear dans leur première aventure alors qu’ils tentent de retourner chez Andy après avoir été perdus dans une station-service une nuit fatidique.

Vous allez crier avec celui-ci. Lorsque les Top Scarers Mike et Sully découvrent qu’une jeune fille est entrée accidentellement dans leur monde, ils promettent de la ramener à la maison avant que les autres monstres puissent avoir leurs griffes effrayantes et poilues sur elle.

Cherchez avec Marlin et Dory alors qu’ils sillonnent l’océan pour trouver le petit Nemo. Des requins effrayants aux mouettes affamées en passant par une tortue fraîche nommée Crush, ils devront trouver un peu de courage en cours de route s’ils ont le moindre espoir de retrouver le fils de Marlin.

Des favoris personnels que nous avons manqués?

Nous savons que cette liste est susceptible d’être controversée, et avec tous les films Pixar sur Disney +, nous avons sans aucun doute raté quelques films à voir absolument qui devraient également avoir une place. Vous êtes peut-être fan des Indestructibles, des voitures ou de Wall-E. Y a-t-il un de vos favoris qui manque dans la liste? Déposez un commentaire ci-dessous et dites-nous quels films méritent d’être regardés!

