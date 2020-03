Ce sont les meilleurs téléphones que vous pouvez obtenir sur AT&T

AT&T est l’un des transporteurs les plus populaires aux États-Unis. Sans surprise, cela signifie qu’il vend une pléthore d’excellents téléphones Android pour donner aux clients autant de choix que possible lors de l’achat de leur prochain combiné. Si vous êtes un peu dépassé par toutes les options et que vous souhaitez obtenir de l’aide pour déterminer quel téléphone AT&T vous convient le mieux, vous êtes au bon endroit.

Meilleur dans l’ensemble

Samsung Galaxy S20 Ultra

Choix du personnel

Besoin d’un puissant téléphone Android capable de tout faire? Ne cherchez pas plus loin que le Galaxy S20 Ultra. Il a un grand écran brillant de 6,9 ​​pouces, un processeur Snapdragon 865, un support 5G et un appareil photo principal de 108 MP soutenu par un téléobjectif 100X et un ultra-large. Bien sûr, il est également résistant à l’eau et prend en charge non seulement le chargement sans fil, mais également le chargement sans fil inversé, ce qui vous permet de recharger des accessoires comme le Galaxy Buds +.

46,67 $ / mois chez AT&T

Machine de productivité

Samsung Galaxy Note 10+

Le Note 10+ est remarquablement similaire au S20 Ultra à bien des égards. Vous obtenez la même qualité de construction exceptionnelle, un écran massif et d’excellentes caméras, ainsi que le stylet S Pen incontesté. Avec lui, vous pouvez prendre des notes, dessiner ou même utiliser le bouton intégré comme déclencheur à distance pour prendre des photos et des vidéos. Mieux encore, le Note 10+ offre une autonomie de batterie toute la journée pour que toutes ces fonctionnalités fonctionnent.

36,67 $ / mois chez AT&T

Meilleur audio filaire

LG G8X ThinQ

Pour les amateurs d’Android à la recherche d’une alternative à Samsung, le LG G8X est une autre excellente option. Il dispose d’un écran OLED de 6,4 pouces avec des cadres étroits qui rendent le téléphone principalement utilisable d’une seule main, et le Quad DAC de LG est inégalé en qualité audio filaire. Encore plus intéressant, vous pouvez ajouter un deuxième écran au G8X pour faciliter le multitâche, les jeux ou même prendre des photos.

26,00 $ / mois chez AT&T

Mises à jour constantes

Google Pixel 4 XL

Quelle meilleure façon de rester à jour avec Android que d’acheter directement à la source? Le Pixel 4 XL est le premier en ligne pour toutes les nouvelles versions d’Android et dispose de spécifications haut de gamme comme un processeur Snapdragon 855. Il prend également des photos incroyables en utilisant l’apprentissage automatique; l’une des capacités les plus impressionnantes de l’appareil photo du Pixel est son mode Astrophotographie, qui vous permet de prendre de superbes photos des étoiles.

32 $ / mois chez AT&T

Meilleur téléphone abordable

LG Stylo 5+

Tout le monde n’a pas besoin de dépenser plus de 1 000 $ sur un téléphone phare. Pour une fraction du prix, le LG Stylo 5+ vous offre toujours un grand écran de 6,2 pouces, un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, une grande batterie de 3500 mAh et même un stylet pour une saisie tactile précise (même si ce n’est pas la pression) sensible comme le S Pen du Note 10). Il reprend même la même sensation premium que les autres téléphones, avec un design élégant en verre et métal.

10 $ / mois chez AT&T

Meilleur téléphone pliable

Samsung Galaxy Fold

Le Galaxy Fold est l’un des premiers du genre; un appareil pliable qui s’étend d’un téléphone candybar à petit écran à une mini-tablette de 7,3 pouces qui tient dans votre poche. Le Galaxy Fold offre une autonomie de batterie exceptionnelle, beaucoup d’espace pour le multitâche, des spécifications haut de gamme et six caméras pour une prise de vue polyvalente dans toutes les conditions. Vous bénéficiez également d’un demi-téraoctet de stockage et d’un processeur Snapdragon 855.

66 $ / mois chez AT&T

Vous avez l’embarras du choix

Étant l’un des plus grands opérateurs américains, AT&T peut offrir une grande variété d’excellents téléphones avec des options de financement assez flexibles. Bien sûr, vous pouvez également acheter pour réduire votre facture mensuelle de téléphone.

Si vous voulez le téléphone le plus complet de la sélection Android d’AT & T, le Galaxy S20 Ultra est le choix évident qui répond à presque tous les besoins. Son design moderne en métal et en verre est aussi beau qu’il en a l’air, l’écran 120 Hz est sans pareil et le système de caméra massif vous permet de prendre des photos fantastiques dans presque toutes les situations. Si vous appréciez un stylet pour le dessin sensible à la pression et la saisie tactile de précision, le Galaxy Note 10+ vous conviendra également.

Samsung n’est cependant pas la seule marque à faire de grandes choses; le LG G8X est un autre produit phare bien équilibré avec un grand écran, des lunettes étroites et la possibilité de fixer un écran secondaire qui étend ses capacités. Si vous recherchez des mises à jour opportunes et un appareil photo qui fonctionne spectaculairement bien dans des conditions de faible luminosité, rien ne vaut le Pixel 4 XL, surtout si vous aimez vous lancer dans l’astrophotographie de temps en temps.