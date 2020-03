Ce sont les téléphones les moins chers pour essayer la 5G

Sprint a été le premier à sortir de la porte avec des sous-6 5G et bien que son réseau 5G n’ait pas suivi le rythme de T-Mobile et AT&T, il a une couverture cohérente là où il a été construit. Si vous êtes à la recherche d’un téléphone économique, vous devrez vous en tenir au LTE pour le moment, mais les téléphones 5G ont finalement commencé à baisser de prix. Si vous ne voulez pas passer un doigt sur un téléphone Galaxy S20, par exemple, il existe des options plus abordables disponibles en fonction de votre réseau.

Meilleur rapport qualité / prix pour Sprint 5G

Samsung Galaxy S10 5G

Choix du personnel

Ce Galaxy S10 agrandi a été l’un des premiers appareils à prendre en charge la 5G et c’est toujours un téléphone puissant avec Snapdragon 855 et 8 Go de RAM. Il est alimenté par une grande batterie de 4500 mAh et dispose d’un magnifique écran de 6,7 pouces. Android 10 est disponible en tant que mise à jour, ce qui rend ce téléphone puissant encore meilleur si vous êtes couvert par Sprint 5G.

600 $ chez Best Buy

Pas cher avec un contrat sur Sprint

Samsung Galaxy S20

Le Galaxy S20 possède certaines des meilleures spécifications n’importe où avec un écran de 120 Hz et le Snapdragon 865 flamboyant qui l’alimente. Si vous êtes prêt à vous abonner aux paiements mensuels avec une nouvelle ligne, vous pouvez obtenir beaucoup. Il a également une grosse batterie de 4000 mAh et un énorme appareil photo de 64 MP. Le S20 lui-même n’est pas bon marché, mais vous pouvez obtenir beaucoup sur Sprint si vous activez une nouvelle ligne.

0 $ par mois pendant 24 mois chez Best Buy

Valeur basse bande T-Mobile

OnePlus 7T Pro 5G McLaren

Le OnePlus 7T Pro est un excellent téléphone et cette édition McLaren a une belle palette de couleurs orange et noire faisant écho à sa livrée de voiture F1. Une batterie de 4085 mAh alimente ce téléphone exclusif T-Mobile avec Snapdragon 855 et 12 Go de RAM. Il dispose également d’une impressionnante configuration triple caméra à l’arrière du téléphone avec un énorme capteur 48MP.

900 $ chez T-Mobile

Plus grande valeur Sprint

LG V50 ThinQ 5G

LG a été l’un des premiers à adopter Sprint avec le V50 ThinQ 5G, qui comprend cinq caméras, un écran OLED de 6,4 pouces et une grande batterie de 4000 mAh. Pour les audiophiles, il existe un DAC Quad Hi-Fi 32 bits pour alimenter vos écouteurs ou vous connecter à vos haut-parleurs. Tout est alimenté par le Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM et cette version Sprint est prête à être mise à jour vers Android 10.

600 $ chez Sprint

Vitesse OnePlus sur Sprint

OnePlus 7 Pro 5G

Le OnePlus 7 Pro 5G a été l’un des premiers téléphones à prendre en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur son écran et la version Sprint a 5G. Une caméra frontale contextuelle permet à l’écran de s’écouler sur tous les bords du téléphone et un jeu de couleurs bleu délavé à l’arrière en fait un téléphone cool. Il ne manque pas non plus de puissance avec un Snapdragon 855 et 8 Go de RAM.

20 $ par mois avec un bail de 18 mois chez Sprint

Réseau d’abord

Sprint et Verizon ont été les premiers à sortir avec des réseaux 5G prêts à l’emploi et ont eu les premiers téléphones. Les prix de Sprint ont baissé, mais ses premiers téléphones ne prendront pas en charge un futur déploiement à faible bande ou mmWave 5G. Avec une couverture solide dans les neuf villes Sprint, la 5G devrait être rapide et fiable. T-Mobile et AT&T ont tous deux lancé des réseaux 5G basse bande à la fin de 2019 avec une couverture impressionnante, mais il faudra un certain temps pour que les téléphones baissent de prix. Le OnePlus 7T Pro 5G Mclaren est un excellent moyen de monter sur le 5G de T-Mobile.

Heureusement, avec un appareil comme le Galaxy S20, il existe de nombreuses réductions pour les nouvelles lignes et le prix peut être encore réduit avec un appareil de reprise. Si vous ne souhaitez pas vous inscrire avec une nouvelle ligne ou un nouveau compte sur Sprint, vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy S20 avec 24 mois de crédits de facture éliminant le prix mensuel. Cependant, vous serez toujours responsable des taxes à l’avance.

Si vous savez que vous avez une couverture 5G dans votre région et que vous souhaitez en faire un essai routier, tous ces téléphones sont des appareils rapides et capables qui devraient vous durer un certain temps. Le Galaxy S10 5G sur Sprint est la meilleure valeur disponible. Si vous prenez un risque sur l’expansion future de la 5G dans votre région, assurez-vous de désactiver la 5G si vous n’avez pas de signal pour économiser la batterie.