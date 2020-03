Ce sont tous les cas d’origine Galaxy Note 10 et Note 10+

Alors que de magnifiques étuis pour Note 10 et Note 10+ sont disponibles auprès de presque tous les fabricants d’étuis de la planète, les étuis officiels de Samsung méritent toujours d’être pris en considération. Samsung a intensifié les choses pour fournir des options de boîtier plutôt uniques pour sa nouvelle gamme d’appareils Note.

Galaxy Note 10

Les étuis en cuir de Samsung ne sont certainement pas ses étuis les moins chers, mais ils sont incroyablement bien faits, et notre éditeur en chef ne jure que par eux. Disponible en noir, argent, blanc, beige, rouge et bleu.

Les coques en TPU sont disponibles dans toutes les couleurs sous le soleil, et ce modèle minimaliste en silicone de Samsung est disponible en six couleurs: noir, argent, blanc, rose, rouge et bleu.

Ce couvercle ressemble à un couvercle en plastique standard au début, mais lorsque vous recevez une notification, les LED intégrées à celui-ci s’allument comme des étoiles dans le ciel nocturne. Disponible en noir ou blanc.

Le couvercle S-View, disponible en noir, argent, blanc, rose et rouge, vous permet d’utiliser un panneau mince pour répondre aux notifications et contrôler votre musique lorsque le boîtier est fermé.

Cet étui a des emplacements pour cartes sous cette matrice LED, cachant votre argent sous des informations importantes comme l’heure, les messages non lus et l’ID de l’appelant. Disponible en noir, argent, blanc, rose et rouge.

Cet étui noir ou argenté est fait pour battre, avec une durabilité aux normes mil et des tests de chute, mais où il brille, c’est en vous permettant de soutenir votre téléphone avec sa béquille intégrée.

Couleurs chaudes et merveilleuses

Alors que les modèles Blue pourraient être disponibles pour la housse en cuir chérie, cela pourrait faire un contraste intéressant avec les modèles Aura Red ou Aura White du Note 10, je suggère d’opter pour le Tan classique. Les étuis en cuir de Samsung ont une sensation de dépendance addictive et les couleurs sont expertes, mais l’aspect classique du cuir tanné est intemporel.

Sur le côté plus high-tech de l’échelle, le couvercle arrière LED m’a intrigué sur le Galaxy S10 et avec la toile plus large du Note 10, il pourrait en faire un étui amusant et fonctionnel qui n’est pas encombrant comme le portefeuille LED ou Folios S-View.

Galaxy Note 10 Plus

Disponibles en noir, argent, blanc, beige, rouge et bleu, ces beautés souples échangent la sensation du verre premium contre du cuir premium dans un boîtier mince qui respire le luxe sans gêner les ports ou les boutons.

Les LED intégrées à l’arrière de cette couverture intelligente s’allument lorsque les notifications arrivent, donnant un aspect chatoyant lorsque vous avez besoin de le regarder mais restant un noir ou blanc solide lorsque tout est calme.

Vous voulez ajouter de l’adhérence à votre Note 10+ à fond de verre glissant? La coque en silicone disponible en noir, argent, blanc, rose, rouge et bleu offre les mêmes couleurs que votre téléphone et une certaine traction.

Contrôlez votre lecture de musique, répondez aux appels et messages manqués sans jamais ouvrir votre étui folio S-View. Il vient en noir, argent, blanc et un très beau bleu.

Cet étui est testé contre les chutes et approuvé par Butterfingers, vous aidant à garder votre Note sûr et productif en argent ou en noir avec une béquille intégrée pour étayer la présentation.

Cette couverture a une fente de carte profonde qui peut contenir 2-3 cartes ou de l’argent à l’intérieur tandis que le couvercle LED sur le dessus affiche vos notifications, les appels entrants et l’heure. Disponible en bleu, noir, argent et blanc.

Couvrez ce glorieux dégradé

Pour le modèle plus grand, nous n’avons pas les roses ou les rouges de la Note 10, mais nous les échangeons contre un bleu sensuel que j’adore et qui semble un peu plus sophistiqué à la main. Le bleu sur la couverture rabattable S-View et la couverture du portefeuille est particulièrement beau, bien que les modèles argentés soient également très attrayants.

Pour la housse en cuir classique et la housse en silicone, nous avons quelques options de couleur supplémentaires, telles que Tan for the Leather, mais je préfère les étuis de couleur assortie car ils aident le téléphone à s’intégrer plus facilement à l’étui à l’état sauvage. Notre rédacteur en chef ne jure que par les couvertures en cuir élégantes de Samsung, donc peu importe votre nuance, sachez que vous obtenez un étui premium pour votre centrale électrique premium.

