Ce sont tous les étuis d’origine Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra

Le Galaxy S20 et ses variantes plus grandes ne manquent pas, mais les plus convaincants sont proposés par Samsung lui-même. Nous avons rassemblé tous les étuis Samsung disponibles pour les nouveaux modèles Galaxy S20.

Galaxy S20

Les étuis en cuir de Samsung sont fabriqués en cuir véritable et sont proposés à un prix élevé. Ils sont incroyablement bien faits avec une doublure en microfibre douce et des boutons en aluminium. Ils viennent également en plusieurs couleurs, y compris le noir, le bleu, l’argent, le gris, le rouge et le brun.

Ces étuis étincelants comportent des LED dispersées à l’arrière, qui se fondent dans et hors lorsque vous placez l’écran de votre téléphone sur la table. Il peut également afficher des notifications pour les appels ou messages entrants, ou comme compte à rebours pour prendre des photos sur un trépied. Il est également disponible en noir, bleu, rose, blanc et gris.

C’est le cas le plus basique que Samsung propose pour le Galaxy S20. Il est fabriqué en silicone doux au toucher et antidérapant et maintient le profil mince du téléphone intact tout en protégeant contre les chutes et les bosses mineures. Il est disponible en noir, bleu, bleu marine, rose, blanc et gris.

L’étui portefeuille de Samsung ne propose qu’un seul emplacement pour carte, mais la véritable magie opère de l’autre côté du rabat avant. Les LED sont utilisées pour vous donner l’heure et les notifications en un coup d’œil, et vous pouvez définir des notifications personnalisées pour les contacts sans avoir à exposer l’écran de votre téléphone. Il est disponible en noir, bleu, rose, blanc et gris.

La coque S-View est l’un des styles de boîtier les plus uniques proposés par Samsung. La fenêtre transparente vous permet de voir l’heure, la date et les niveaux de batterie en un coup d’œil tout en vous permettant d’accepter ou de rejeter des appels et de contrôler la musique sans ouvrir le couvercle. Il est disponible dans les couleurs standard – noir, bleu, rose, blanc et gris.

C’est le cas pour quiconque souhaite sérieusement protéger son nouveau téléphone. Vous bénéficiez d’une protection exceptionnelle qui a été testée contre les chutes selon les normes militaires et comprend également une béquille intégrée qui peut être configurée en orientation paysage ou portrait pour profiter de votre téléphone en mains libres. Disponible en noir ou argent.

Excellentes options pour le S20

Le petit S20 ne manque pas de fonctionnalités ou d’accessoires. C’est forcément un choix populaire pour la plupart des gens compte tenu de la différence de prix lorsque vous commencez à regarder les plus grands modèles.

Notre principale recommandation pour le S20 est la housse en cuir très élégante, qui se sent bien dans votre main et offre une protection solide pour votre téléphone – tout en ayant l’air chic et professionnelle. Assurez-vous de trouver la couleur qui correspond le mieux à votre style personnel.

Pour les fans de portefeuilles, la housse de portefeuille LED de Samsung est une excellente option malgré le fait qu’elle n’offre qu’un seul emplacement pour carte (la plupart des gens peuvent s’en tirer en utilisant Google ou Samsung Pay ou la plupart des achats quotidiens et utiliser l’emplacement pour carte pour leur photo d’identité). Il a également fière allure et affiche des notifications lorsque le dossier est fermé.

Galaxy S20 Plus

Le Galaxy S20 + est un téléphone magnifique, tout comme l’étui en cuir de Samsung en rouge. Ces étuis premium sont fabriqués en cuir véritable et se sentent bien dans la main. Ils sont incroyablement bien faits avec une doublure en microfibre douce et des boutons en aluminium. Ils sont également disponibles en noir, argent, bleu et gris.

Les LED scintillantes à l’arrière de cet étui ne sont pas seulement là pour la décoration – elles disparaissent et s’éteignent lorsque vous placez l’écran de votre téléphone sur la table. Tirant de l’énergie de la batterie du téléphone, les LED peuvent afficher des notifications pour les appels entrants, les messages, etc. Le boîtier est disponible en noir, bleu, rose, blanc et gris.

Si vous êtes respectueux de l’environnement, vous avez de la chance. La couverture Kvadrat est unique au S20 + et est faite d’un matériau recyclé qui se trouve également être 100% compostable. Au-delà de la durabilité du design et des matériaux, il arbore également un beau design, se sent à l’aise dans la main et est disponible en vert, rouge et gris.

Les étuis portefeuille se marient parfaitement avec des téléphones plus grands comme le S20 +. Vous ne disposez que d’un seul emplacement pour carte, mais vous utiliserez mieux les LED sur le rabat avant, qui peuvent vous donner l’heure et les notifications en un coup d’œil. Vous pouvez également accepter un appel téléphonique sans exposer l’écran de votre téléphone. Il est disponible en noir, bleu, rose, blanc et gris.

La housse rabattable S-View de Samsung est une offre tout à fait unique qui vous donne un aperçu de l’écran de votre téléphone et vous permet d’interagir et d’accepter des appels sans avoir à ouvrir le boîtier. Il est également disponible en noir, bleu, rose, blanc et gris.

Un gros téléphone comme le S20 + est très susceptible de tomber, ce qui fait de la coque de protection robuste la meilleure option de Samsung si la protection est votre priorité. Il comprend également une béquille fantastique qui fonctionne à la fois en orientation portrait et paysage. Obtenez-le en noir ou en argent.

L’étui en silicone de Samsung est doux au toucher et offre une protection antidérapante qui empêche votre S20 + de glisser d’une table. C’est également un bon choix si vous voulez un étui qui n’ajoute pas de volume inutile, ce qui est particulièrement important avec des appareils plus grands. Obtenez-le en noir, bleu, bleu marine, rose, blanc et gris.

Parce que plus c’est gros, mieux c’est

Le Galaxy S20 + est peut-être l’appareil “goldilocks” de la gamme S20, mais c’est toujours un téléphone cher. Par conséquent, c’est certainement un téléphone que vous voudrez protéger avec un étui. Si vous avez profité de l’accord de Samsung pour obtenir un crédit de 200 $ sur les accessoires, vous pourriez faire bien pire que la gamme d’étuis de Samsung.

Un étui unique au Galaxy S20 + est la coque Kvadrat, fabriquée avec des matériaux recyclés. Il a un aspect et une sensation de tissu tissé et est un produit plus durable.

Parce que le S20 + est un appareil plus grand, vous voudrez peut-être un étui qui n’ajoute pas de volume inutile à votre téléphone. C’est ce qui fait de la housse en silicone une recommandation solide. Il a également fière allure et est disponible dans une variété de couleurs.

Galaxy S20 Ultra

L’étui S-View est un excellent moyen de garder un œil sur les notifications de votre téléphone tout en protégeant l’écran. Vous obtenez une vue claire de l’avant, qui affiche la date, l’heure et d’autres détails. Vous pouvez également contrôler la musique ou répondre aux appels. Vous pouvez l’obtenir en noir ou gris.

L’étui robuste de Samsung est le meilleur moyen de protéger votre S20 Ultra contre les dommages. Ces étuis sont rigoureusement testés contre les chutes et conçus pour absorber le choc de la plupart des gouttes. Vous bénéficiez également d’une béquille pratique avec plusieurs angles pour une visualisation mains libres. Vous pouvez l’obtenir en noir ou en argent.

Étant donné la taille du S20 Ultra, vous voudrez peut-être en profiter pour abandonner votre portefeuille et utiliser Google Pay ou Samsung Pay comme méthode principale pour effectuer des achats. La couverture de portefeuille LED le rend agréable et facile, avec un emplacement pour carte à l’intérieur et des notifications LED pratiques sur la couverture avant. Malheureusement, il n’est disponible qu’en deux couleurs: noir et gris.

C’est l’une des rares options de boîtier pour le S20 Ultra qui offre la même sélection de couleurs que ses petits camarades (vous pouvez l’obtenir en noir, argent, bleu, gris, rouge ou brun). C’est aussi une bonne chose, car ces étuis en cuir véritable de première qualité seront absolument magnifiques, quelle que soit la couleur que vous choisissez.

Les étuis minces sont parfaits pour les gros téléphones comme le S20 Ultra. La coque en silicone de Samsung est une option minimaliste qui offre une protection de base mais, plus important encore, rend le téléphone plus facile à saisir. Disponible en Vous pouvez l’obtenir en noir, bleu, marine, rose, blanc ou gris.

La matrice de LED intégrée à l’arrière de cet étui sera particulièrement belle sur la toile extra large qu’est le Galaxy S20 Ultra. Non seulement ils scintillent lorsque vous placez l’écran de votre téléphone vers le bas, mais ils peuvent également envoyer des notifications d’appels et de messages, etc. Vous ne pouvez l’obtenir qu’en noir ou gris.

All-in sur l’Ultra

Le S20 Ultra est le plus grand (et le meilleur?) Phare de Samsung pour 2020, donc si vous déposez de sérieuses pièces sur ce téléphone, vous pourriez tout aussi bien aller tout de suite et obtenir une superbe coque directement de Samsung.

Je recommanderais de choisir votre couleur préférée pour la housse en cuir, qui est la façon la plus premium et la plus élégante de protéger votre téléphone. Le cuir véritable ressemble à du gérat et se sent également bien dans votre main.

Vous n’êtes pas fan de l’ajout de volume supplémentaire à un téléphone déjà très grand? Accrochez une coque en silicone – également disponible en six couleurs – et protégez votre téléphone des éraflures et des rayures.

