Ce sont tous les étuis OnePlus 8 et 8 Pro officiels que vous pouvez acheter

Le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro sont là, et mon Dieu, ces téléphones sont magnifiques avec leur dos en verre mat et toutes leurs nouvelles couleurs pures et leurs finitions aux couleurs changeantes. Mais devinez quoi? Ce sont toujours des téléphones à dos de verre, et les téléphones à dos de verre reçoivent des étuis avant de faire face au grand et mauvais monde extérieur. Il faut toujours un peu plus de temps pour que le marché des boîtiers s’allume pour les derniers téléphones OnePlus, mais nous n’avons pas à nous en soucier car OnePlus fabrique certains des meilleurs boîtiers propriétaires de n’importe quel fabricant, à la fois à partir d’une qualité et la perspective de l’abordabilité. Ce sont ceux que OnePlus propose pour les 8 et 8 Pro.

Sandstone est le boîtier de première qualité éprouvé pour OnePlus, mais cette année, ils se sont déclinés en de nouvelles nuances: un cyan brillant et audacieux pour correspondre au Glacial Green 8 ou un violet plus doux et plus joli qui devrait correspondre à l’Interstellar Glow .

25 $ chez OnePlus

La fibre de carbone est une autre option de boîtier de longue date qui est de retour pour le OnePlus 8. La fibre de carbone est lisse, distincte et se sent tout à fait premium dans la main. Bien qu’il ne soit toujours disponible que dans une seule couleur, le look bicolore de la fibre de carbone ne se démode jamais vraiment.

40 $ chez OnePlus

Cet étui combine le pare-chocs TPU classique avec un dos en tissu de nylon, ajoutant une petite adhérence sans être aussi visible que le Sandstone. Le Nylon n’est peut-être pas disponible dans une multitude de couleurs, mais il a un aspect et une sensation plus sophistiqués.

35 $ ​​chez OnePlus

Les couleurs du OnePlus 8 sont assez attrayantes – en particulier cette lueur interstellaire – et si vous ne voulez pas masquer cette beauté qui change de couleur, cet étui transparent sans prétention vous permettra de voir l’arc-en-ciel tout en ajoutant adhérence et protection.

25 $ chez OnePlus

Le OnePlus 8 Pro n’obtiendra peut-être pas cette jolie option, plutôt violette, mais le Cyan est tout simplement chéri et il ira parfaitement avec le Glacial Green ou Ultramarine Blue 8 Pro. Le grès ajoute beaucoup d’adhérence à l’arrière de la taille du 8 Pro, et rien ne bat le noir!

25 $ chez OnePlus

Le grès n’est pas le look de tout le monde, mais si vous préférez un look plus discret pour votre OnePlus 8 Pro, optez pour la fibre de carbone. C’est un look que les téléphones OnePlus ont balancé pendant des années, et bien qu’il soit super lisse, c’est un boîtier plus adhérent que vous ne le pensez.

40 $ chez OnePlus

Bientôt disponible?

Il n’y a pas autant de cas “à venir” pour le OnePlus 8 Pro que le OnePlus 8, ce qui me convient vraiment car nous avons finalement obtenu une nouvelle couleur pour le classique OnePlus 8 Pro Sandstone Bumper Case, et mon garçon, comment aime moi un bon étui turquoise! Le cyan est disponible pour les 8 et 8 Pro, mais si vous obtenez le OnePlus 8 à un prix plus raisonnable, vous avez également le violet en option et quelle belle, belle nuance. Je suis passionné par ces couleurs, car elles ne sont pas aussi évidentes que le rouge OnePlus traditionnel, et elles sont également un peu plus apaisantes.

Si vous préférez votre étui avec une bonne texture sans se sentir comme du papier de verre réel comme le grès peut se sentir pour des mains plus délicates, le OnePlus 8 a également un étui en nylon pour pare-chocs, qui présente un tissage de tissu en nylon absorbant les chocs, tandis qu’un pare-chocs en caoutchouc traditionnel couvre les côtés et maintient les bords arrondis de votre OnePlus en sécurité.

