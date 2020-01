Ce sont tous les téléphones Huawei qui obtiennent EMUI 10 cette année

Huawei tient sa promesse de mettre à jour ses smartphones mondiaux existants vers EMUI 10, son dernier skin personnalisé construit sur Android 10. Comme prévu, les derniers produits phares de la société – les séries Mate 20 et P30 – démarrent les choses et devraient recevoir plus de mises à jour en direct à partir de ce mois-ci.

Parallèlement à ses anciens produits phares, le géant chinois promet également des mises à jour pour certaines de ses séries nova et P Smart de milieu de gamme. Ceux-ci, cependant, recevront la mise à jour du logiciel dans les “mois suivants”.

La liste complète des téléphones est fournie ci-dessous, gracieuseté de GSMArena:

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei nova 5T

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P30 Lite

Huawei nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019 (vendu au Japon sous le nom de Huawei nova lite 3)

Huawei P Smart + 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei nova 4

Étant donné que ces téléphones ont été vendus avant l’interdiction américaine, vous pouvez également être assuré qu’ils continueront d’avoir accès aux services mobiles Google.

Si vous les comptez tous, c’est 22 appareils, un peu timides des 30 que Huawei nous avait promis en septembre. Cependant, cette liste de téléphones combinés vendus sous la marque Huawei et la marque Honor, alors, soyez assuré, la société ne renie pas ses promesses. La société teste EMUI 10 pour les utilisateurs de Mate 20 Pro aux Pays-Bas depuis octobre, par exemple.

Sur la base de ces tests, la mise à jour devrait être d’environ 4 à 5 Go lorsqu’elle sera enfin disponible pour votre téléphone et comprendra des modifications de l’interface utilisateur, un mode sombre à l’échelle du système, etc.