Ceci est l’étude du vaccin contre les coronavirus que les anti-vaxxers doivent voir – .

Une nouvelle étude indique qu’il existe une corrélation directe entre les campagnes de vaccination antituberculeuse obligatoires et le taux de mortalité lié au COVID-19.

Les habitants des pays où la vaccination BCG est obligatoire sont moins susceptibles de contracter la nouvelle infection à coronavirus et moins susceptibles de mourir de complications liées au COVID-19.

Le vaccin vieux de 100 ans est déjà testé en Australie, car les chercheurs pensent que le vaccin pourrait stimuler le système immunitaire contre d’autres agents pathogènes, y compris le nouveau coronavirus.

Plus de 20 candidats vaccins COVID-19 sont en cours de développement en ce moment, et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu’elle travaillera sur une initiative visant à rendre les nouveaux médicaments largement disponibles une fois approuvés. Certains de ces traitements potentiels sont déjà en phase 1 des essais sur l’homme, et certains d’entre eux pourraient être prêts pour une utilisation d’urgence dès cet automne. Mais cela peut prendre jusqu’à 18 mois pour être prêt pour la population générale.

Inoculer autant de personnes que possible avec un médicament destiné à immuniser contre une terrible maladie peut sembler une évidence. Pourtant, il peut y avoir des gens qui s’opposeraient à ce traitement salvateur. Certains anti-vaxxers ont même affirmé que la pandémie n’était pas réelle au cours des dernières semaines, mais nous avons sans aucun doute atteint un point où personne ne peut nier la gravité du nouveau coronavirus. Et ceux qui hésitent à se faire vacciner devraient consulter une toute nouvelle étude sur les coronavirus qui montre à quel point les vaccins peuvent être importants.

Il y a quelques jours, des rapports australiens indiquaient que des chercheurs du pays étudieraient les effets d’un vaccin vieux de 100 ans contre le COVID-19. Le BCG, qui est administré à plus de 130 millions de personnes chaque année pour prévenir la tuberculose, pourrait être en mesure de renforcer l’immunité des patients et d’améliorer leur réponse au nouveau coronavirus. Le vaccin BCG n’est pas un vaccin COVID-19 en soi, mais il est théorisé qu’il pourrait aider les professionnels de la santé à lutter contre la maladie. Et ce sont les professionnels de la santé qui obtiennent le coup dans l’étude australienne.

Mais d’autres pays ont déjà des programmes de vaccins obligatoires qui incluent le vaccin BCG, et c’est là que les choses deviennent intéressantes. Euronews a repéré une toute nouvelle étude plus tôt cette semaine qui examine la corrélation entre la politique de vaccination universelle contre le BCG et la morbidité réduite pour COVID-19.

L’une des divergences les plus importantes vient de la péninsule ibérique, qui abrite l’Espagne et le Portugal. L’Espagne avait un nombre de dossiers COVID-19 de près de 147 000 au moment de la rédaction du présent rapport, contre plus de 13 100 cas au Portugal. En ce qui concerne les décès, l’Espagne compte un nombre stupéfiant de 14 555 personnes, contre seulement 380 au Portugal. La politique du vaccin BCG est une explication possible.

“Nous avons constaté que les pays sans politiques universelles de vaccination par le BCG (Italie, Pays-Bas, États-Unis) ont été plus gravement touchés par rapport aux pays ayant des politiques universelles et de longue date par le BCG”, indique l’étude.

Nous avons donc examiné les données: les pays qui n’ont jamais mis en œuvre une vaccination universelle par le BCG étaient durement touchés par le COVID-19, avec un nombre élevé de décès par habitant. pic.twitter.com/YLe4rIbV2g

– Gonzalo Otazu (@GonzaloOtazu) 28 mars 2020

“Il a été rapporté que la vaccination par le BCG peut produire une large protection contre les infections respiratoires”, a déclaré Gonzalo Otazu, l’un des auteurs, sur Twitter. «Nous avons donc examiné les données: les pays qui n’ont jamais mis en œuvre une vaccination universelle par le BCG étaient durement touchés par le COVID-19, avec un nombre élevé de décès par habitant.»

L’Italie n’a jamais eu de politique de vaccination universelle contre la tuberculose. Plus de 17 100 personnes sont décédées dans le pays de plus de 135 500 cas. Le Japon a un programme universel de vaccination par le BCG. Seulement 93 personnes sont mortes sur plus de 4 250 cas dans la région. Le Japon n’a pas non plus appliqué de mesures strictes de distanciation sociale.

Les chercheurs ont également découvert que l’Iran, qui a commencé un programme de vaccination obligatoire par le BCG en 1984, fait un nombre de morts élevé (près de 4 000 sur plus de 64 500 cas), par rapport au Japon. Ce dernier a commencé à vacciner la population contre la tuberculose en 1947. La conclusion semble être que la vaccination précoce par le BCG a donné plus de protection aux personnes âgées qui sont maintenant exposées au COVID-19.

Nous avons également trouvé une corrélation entre la mise en place d’une politique BCG universelle pour l’année et la mortalité attribuée à COVID-19. Les pays ayant adopté des politiques antérieures avaient réduit la mortalité, ce qui donne à penser que la vaccination par le BCG pourrait protéger la population âgée. pic.twitter.com/t2vm5BJSdr

– Gonzalo Otazu (@GonzaloOtazu) 28 mars 2020

“Les pays qui ont un démarrage tardif de la politique universelle du BCG (Iran, 1984) avaient une mortalité élevée, compatible avec l’idée que le BCG protège la population âgée vaccinée”, ont écrit les auteurs. «Nous avons également constaté que la vaccination par le BCG a également réduit le nombre de cas de COVID-19 signalés dans un pays.»

Les mêmes écarts peuvent être observés en Europe, où les pays de l’Est qui étaient sous la sphère d’influence de l’Union soviétique avaient des programmes de vaccination BCG obligatoires. En conséquence, ces régions ont un nombre de cas inférieur à celui des pays occidentaux. L’Allemagne en est le meilleur exemple. Les États qui composaient l’Allemagne de l’Est jusqu’en 1990 avaient moins de cas de COVID-19 pour 100 000 habitants que les États qui appartenaient à l’Allemagne de l’Ouest, selon le Koh Institute allemand qui gère l’épidémie de coronavirus.

Ce sont des découvertes précoces, bien sûr, mais il semble y avoir une corrélation entre un vaccin qui ne cible même pas le nouveau coronavirus et le taux de mortalité lié au COVID-19. Une fois qu’un vaccin capable de tuer le virus du SRAS-CoV-2 sera largement disponible, nous pourrions potentiellement éradiquer la maladie, en supposant que tout le monde est immunisé.

L’étude a été publiée sur medRxiv sous forme préimprimée et est disponible dans son intégralité à ce lien.

