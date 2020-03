Célébrer les femmes dans la technologie: rencontrez Clara Reeves, présidente de Hipster Whale

Presque tous ceux qui ont un téléphone ont entendu parler de Hipster Whale’s Crossy Road. Il a ses racines dans le style arcade de Frogger, mais c’est bien plus que cela. Avec des blagues intelligentes et des œufs de Pâques cachés remplissant l’écran, nous donnant de quoi rire, la franchise Crossy Road a lancé la version sous licence Disney, et plus récemment, un jeu de plateforme de donjon crawl (ou devrais-je dire sauter) titre Crossy Road Castle, rêvé par la présidente de Hipster Whale, Clara Reeves.

Reeves a rejoint Hipster Whale en 2016 et a présenté l’idée à l’équipe de développement. Crossy Road Castle est maintenant disponible exclusivement sur Apple Arcade, et laissez-moi vous dire, même s’il s’agit d’un type de jeu d’arcade différent, c’est tout simplement le Crossy Road que vous connaissez et aimez dans le style et l’humour.

J’ai eu l’occasion de m’asseoir avec Reeves pour une interview sur son rôle avec Hipster Whale, son expérience dans le monde du jeu et le fait d’être une femme dans l’industrie de la technologie.

Tout d’abord, je voulais parler un peu du château de Crossy Road, qui vient de sortir récemment. Il a définitivement pris un tournant différent dans la série Crossy Road en adoptant un style de plateforme. Avez-vous fait partie de la conversation de développement pour créer une plateforme à ce stade?

Oui. En fait, j’ai dessiné cette idée sur un récipient à crème glacée vide. L’inspiration pour le jeu était la crème glacée. J’ai fini la glace et j’ai dessiné un poulet qui courait à l’extérieur de la boîte. Je l’ai apporté à l’équipe et je lui ai dit: “Ouais? Nous sommes une très petite équipe. Tout le monde porte beaucoup de chapeaux, et l’un de mes rôles est la direction créative des projets.

Avec ce jeu particulier, cependant, il n’était pas nécessaire que ce soit un jeu Crossy Road. Cela aurait pu être juste un nouveau jeu de Hipster Whale. Pourquoi avez-vous décidé qu’il devait s’intégrer à la série Crossy Road?

Le château de Crossy Road a été construit à partir de zéro pour être une expérience de Crossy Road.

Nous l’avons construit à partir de zéro pour devenir un jeu de Crossy Road. Cela a donc permis de savoir de quel genre de jeu il s’agissait. Il y a beaucoup d’éléments de conception cohérents qui se rencontrent dans le jeu. L’humour de celui-ci, sa luminosité, mais aussi le fait qu’il soit vraiment conçu pour être un jeu court. Il ne faut pas beaucoup de temps pour nettoyer chacune des salles et il est conçu pour être vraiment très attrayant afin que nous puissions faire venir un très large public de gens et essayer, et c’est facile d’y entrer. Mais ensuite, au fond, il a en fait un jeu assez substantiel qui devient assez difficile si vous le recherchez. Donc, le rendre vraiment accessible au plus grand nombre de personnes possible est quelque chose de très Crossy Road, mais il a également une expérience de base vraiment profonde. Et jouer ensemble est toujours quelque chose dont Crossy Road a parlé, même si le Crossy Road original n’est pas un jeu multijoueur. Nous savons que beaucoup de gens le jouent ensemble et le partagent ensemble, surtout en famille. Donc, oui, il y en a beaucoup qui sont au cœur de Crossy Road. Et tout a été construit à partir de zéro pour être une expérience Crossy Road.

Quelqu’un a-t-il déjà trouvé l’un des personnages secrets?

Oui, certaines personnes nous ont déjà dit sur Twitter qu’elles avaient dévoilé les secrets.

Nous devenons assez bons dans le jeu, je suppose, à mesure que nous le développons. Tout le monde dans l’équipe devient relativement bon pour jouer au jeu et nous pouvons obtenir des scores assez décents. Mais quand vous le mettez dans le monde, il y a toujours des gens qui peuvent faire mieux. Nous aimons toujours voir nos scores élevés complètement effacés. Mais il y a des gens qui joueront et déverrouilleront tout et diront ensuite: “Plus, s’il vous plaît.”

Vous avez un baccalauréat en beaux-arts, mais également un certificat de développement logiciel. Je me demande donc comment cela est arrivé? Il semble que, quelque part au collège ou tout juste à la sortie du collège, vous avez pris la décision de vous lancer dans la technologie.

Je n’ai jamais vraiment pensé que faire des jeux était quelque chose que je pouvais faire.

Je pense qu’au cœur de celui-ci, j’ai toujours voulu créer du divertissement. Très jeune, j’ai adoré les jeux vidéo. C’était assez inhabituel pour les filles de s’intéresser aux jeux vidéo comme je l’étais à l’époque. C’est donc toujours quelque chose que j’aime faire, mais je suppose que ce n’est pas parce que je n’avais jamais rencontré quelqu’un qui faisait des jeux, et la programmation informatique n’était pas quelque chose qui m’était facilement accessible quand j’étais jeune. Je n’ai jamais vraiment pensé que faire des jeux était quelque chose que je pouvais faire. Je pensais que je serais un animateur. Je suis donc allé à l’école d’art et j’ai appris à dessiner et à peindre, et j’ai appris la théorie des couleurs et la philosophie de la création artistique. Et j’ai adoré tout ça. Mais à la fin, j’étais probablement un peu perdu. J’ai donc fait une chose très logique avant de terminer mon diplôme. Je suis juste allé travailler dans un pays étranger pour échapper à tout. Je suis allé vivre au Japon pendant un an. Et pendant cette année, j’ai vraiment joué à beaucoup de jeux vidéo. Et je pense que quelque chose est devenu eureka pour moi au moment où j’ai pensé: “En fait, c’est ce que je veux faire. C’est ce que je veux créer.” “Je ne sais pas comment le faire, mais je pense que je dois programmer.”

Et donc je suis revenu en Australie et j’ai terminé mes études pour pouvoir faire un troisième cycle en informatique. J’ai donc en quelque sorte sauté directement dans un cours de troisième cycle en informatique, ce qui est un peu difficile. Mais je me suis rattrapé.

À l’époque, il n’y avait pratiquement aucune femme qui étudiait le cours. Et c’était un peu intimidant. Mais en même temps, j’ai découvert que j’aime vraiment la programmation, qu’elle est incroyablement créative, vraiment. Ce qui a été une surprise pour moi – que le codage réel était créatif – et je me suis senti un peu trompé par le monde qu’on ne m’avait jamais dit cela auparavant. Parce que, vous savez, j’aurais adoré l’avoir compris plus tôt. Mais c’était incroyable, de me lancer et d’avoir l’impression que tout à coup, j’avais le contrôle sur la façon de créer ces choses créatives qui sont des jeux vidéo.

Vous avez donc commencé avec Atari, mais vous avez rapidement évolué vers des postes de direction, et maintenant vous êtes président de Hipster Whale à partir de 2016. Comment ça s’est passé pour vous?

J’ai donc commencé en QA. En fait, j’ai commencé pendant que je terminais mes études de troisième cycle. Et donc je ne l’ai fait que pendant environ six mois et je suis allé à Krome et ils m’ont engagé à plein temps dans l’équipe de production. Je pense que c’était probablement une façon assez traditionnelle de passer à la production. Grâce à ce processus et grâce aux personnes qui m’entourent, voyant mes compétences en leadership et me poussant vers ce poste, j’ai accédé à des rôles de leadership.

J’aime vraiment faire des choses et faire partie du processus créatif. Mais j’ai également un sens des affaires relativement solide, car j’ai également lancé ma propre entreprise en Australie à mon retour du Japon avec une autre personne ici.

Nous avons fait une start-up avant que quiconque ait le mot start-up.

Nous avons fait une start-up avant que quiconque ait le mot start-up. Nous importions des vêtements que nous pensions être appelés du Japon et de l’Asie du Sud-Est et les vendions en Australie. Et donc gérer une entreprise et démarrer une entreprise et faire tout ce que vous avez à faire de base. J’ai pu mettre cette expérience en production, comme savoir garder quelque chose dans les délais et m’assurer que c’est toujours le projet créatif dont il a besoin, tout en parlant entre les équipes techniques et les équipes créatives, et être capable de combler le fossé entre une partie de la panne de communication qui se produit.

Vous êtes définitivement un grand fan de jeux vidéo. Je peux dire que vous n’êtes pas seulement quelqu’un qui dirige une entreprise de jeux. Vous aimez les jeux vidéo. Donc, ma question est, quels jeux avez-vous installés sur votre téléphone en ce moment? Ou du moins, avez-vous un jeu console préféré?

Il y a tellement de jeux que j’aime et qui m’ont procuré une grande joie. Il y a cependant deux jeux auxquels je joue par défaut. Stardew Valley, que j’ai joué sur téléphone et Switch et PC. Il y a quelque chose à propos de la création d’un magnifique petit havre de ferme. Et puis il y a Overwatch, que j’ai joué avec mes frères. C’est une sorte de truc social où nous allons simplement discuter pendant que nous jouons et c’est un type de gameplay très différent.

Vous avez parlé un peu de la façon dont, lorsque vous alliez à l’école, il y en avait très peu, ou peut-être même aucune autre femme dans vos classes. Voyez-vous un changement dans la façon dont les femmes sont représentées dans la communauté des joueurs aujourd’hui, disons, il y a 10 ans?

Voir des jeunes filles créer des choses incroyables et être si confiant avec la technologie est tellement encourageant pour notre avenir.

Quand je pense à ce problème, c’est parfois frustrant, vous savez, comme pourquoi les choses n’ont-elles pas changé? Mais si je regarde 10 ans en arrière et 10 ans dans le futur, je suis beaucoup plus encouragé. Il y a dix ans, quand j’étais à l’université, il n’y avait pas beaucoup de femmes dans mon cours de technologie. Et je ne pense pas que, d’une manière générale, il s’était auto-identifié au sein de l’industrie, que c’était un problème. Ce n’était pas quelque chose dont les gens parlaient ou essayaient de résoudre. Cela a changé. Et puis quand je regarde 10 ans dans le futur et que je regarde les jeunes filles se lancer vraiment dans les jeux et être encouragées à, non seulement utiliser leurs ordinateurs et utiliser la technologie, mais le contrôler et apprendre comment cela fonctionne – voir les jeunes les filles créent des choses incroyables et sont si confiantes avec la technologie et les outils créatifs dont elles disposent, elles sont tellement encourageantes pour notre avenir.

Pour les filles et les jeunes femmes qui envisagent une carrière dans la technologie. Quel conseil voudriez-vous leur donner que vous souhaiteriez avoir bien compris lors de votre premier démarrage?

Personne n’a les réponses. Les gens qui ont l’air vraiment là-haut et qui créent ces choses incroyables ou qui ont tout ce pouvoir … ils ne savent pas ce qu’ils font. Aucun de nous ne sait ce que nous faisons. Nous sommes tous terrifiés sur le plan créatif et nous inventons tous au fur et à mesure, et vous avez autant de chances que les gens là-bas.

Pour les filles et les jeunes femmes en ce moment qui pensent simplement qu’il n’y a peut-être pas de cheminement de carrière pour elles dans le jeu et la technologie? Avez-vous des encouragements pour eux?

Oh, absolument. Cette industrie vous veut. Pour les jeux et la technologie en général, il y a tellement d’opportunités et il y a tellement de types de technologies différents, que vous souhaitiez faire partie d’une équipe, que vous souhaitiez travailler par vous-même, que vous ayez une ambition plus artistique et créative ou si vous voulez résoudre des problèmes scientifiques ou mondiaux, il y a tellement de façons différentes qu’avoir un intérêt technique va vous ouvrir des opportunités.

